Harry dàn xếp vụ kiện xâm phạm đời tư với báo Anh

Harry dàn xếp vụ kiện The Sun với cáo buộc xâm phạm đời tư, chủ sở hữu News Group Newspapers của tờ báo chấp thuận xin lỗi và bồi thường.

News Group Newspapers (NGN) đã đưa ra lời xin lỗi đầy đủ và rõ ràng với Harry vì "The Sun đã xâm phạm nghiêm trọng đời tư của Harry từ năm 1996 đến 2011, trong đó các thám tử tư của tờ báo có hành động trái pháp luật", David Sherborne, luật sư đại diện Harry, nói bên ngoài Tòa Thượng thẩm London hôm nay.

NGN là công ty truyền thông sở hữu báo The Sun và News of the World. News of the World đã dừng hoạt động năm 2011, sau bê bối nghe lén điện thoại của hàng loạt người nổi tiếng, chính trị gia, khiến NGN đối mặt hơn 1.300 đơn kiện.

"NGN cũng xin lỗi vì những tác động Harry phải chịu từ việc đưa tin dày đặc và xâm phạm đời tư Harry và mẹ, cố Công nương Diana, đặc biệt là giai đoạn Harry còn nhỏ", Sherborne cho biết. NGN chấp thuận bồi thường thiệt hại, nhưng không nêu con số cụ thể. Một nguồn tin nói khoản tiền lên tới 8 chữ số.

Ngoài Harry, một nguyên đơn nữa trong vụ kiện là cựu lãnh đạo Công đảng Tom Watson cũng được NGN xin lỗi vì xâm phạm đời tư của ông giai đoạn 2009-2011.

"Trong chiến thắng to lớn hôm nay, NGN đã thừa nhận The Sun, tờ báo chủ lực trong đế chế truyền thông của ông Rupert Murdoch, có hành vi phạm pháp", Harry và Watson cho biết, nhắc đến tỷ phú trùm truyền thông người Mỹ - Australia.

Harry tại New York, Mỹ hồi tháng 9/2024. Ảnh: AFP

Harry, 40 tuổi, năm 2019 kiện hàng loạt báo Anh với cáo buộc xâm phạm đời tư. Harry khi đó cho rằng hơn 200 bài viết do NGN xuất bản giai đoạn 1996-2011 có chứa thông tin được thu thập phi pháp.

Harry nhiều lần nói muốn vụ kiện được đưa ra xét xử để tìm kiếm sự thật và buộc NGN phải chịu trách nhiệm. Nhiều nguyên đơn từng kiện NGN trước đó đều chọn dàn xếp để tránh nguy cơ phải trả chi phí pháp lý có thể lên đến hàng triệu bảng Anh, ngay cả khi thắng kiện.

Luật dân sự Anh quy định trường hợp nguyên đơn bác bỏ đề nghị hòa giải, thì dù có thắng kiện, họ cũng phải trả chi phí pháp lý cho cả hai bên, nếu số tiền trong phán quyết bồi thường nhỏ hơn trong đề nghị hòa giải. NGN ước tính đã chi hàng trăm triệu bảng Anh để dàn xếp hơn 1.300 vụ kiện.

Vụ kiện của Harry với NGN kết thúc sau khi ông Sherborne và luật sư đại diện bị đơn ngày 21/1 đề nghị Tòa Thượng thẩm tạm hoãn xét xử, quá trình có thể kéo dài đến 10 tuần, cho thấy hai bên đã thương lượng để không phải ra tòa. BBC dẫn nguồn tin nói NGN "bị bất ngờ trước sự nghiêm túc của Harry gần đây trong vụ kiện".

Như Tâm (Theo Reuters, CNN)