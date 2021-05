Harry bị dân Mỹ yêu cầu quay về Anh

Harry bị người dùng mạng xã hội chỉ trích sau khi bình luận rằng điều khoản bảo vệ quyền tự do trong hiến pháp của Mỹ là "điên rồ".

"Tôi có rất nhiều điều muốn nói về Tu chính án Thứ nhất của Mỹ. Tôi vẫn chưa hiểu được, nhưng nó thật điên rồ", Harry, người đang sống tại bang California, Mỹ, cho biết trong một chương trình podcast hôm 13/5.

Tu chính án thứ nhất trong hiến pháp Mỹ giúp bảo vệ quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp và kiến nghị. Bình luận của Harry khiến nhiều người Mỹ tức giận và đặt câu hỏi rằng tại sao anh lại đến sống ở nước này, trong khi không tiếp nhận và tôn trọng hiến pháp quốc gia.

Harry tại Cung điện Buckingham ở London, Anh, hồi tháng 1/2020. Ảnh: AP.

"Vâng, chúng tôi biết tại sao anh ta không hiểu Tu chính án thứ nhất, bởi gia đình anh ta là lý do nó tồn tại", một người dùng mạng xã hội nêu ý kiến. Một người khác khuyên Harry nên "học về lịch sử nước Mỹ", chỉ ra rằng Cách mạng Mỹ đã diễn ra nhằm giúp họ "thoát khỏi người Anh và có được tự do".

Nhiều người khác thậm chí kêu gọi Harry "hãy trở về Anh". "Về nhà đi! Chúng tôi đã chiến đấu để thoát khỏi Hoàng gia Anh. Cậu không cần hiểu bất cứ điều gì chúng tôi làm. Tạm biệt", tài khoản Diane trên Twitter cho biết.

Người dùng có tên Odysseus tỏ ra đồng tình khi viết rằng "nếu có vấn đề gì với hiến pháp, Harry có thể trở về Anh". "Nếu không thích hiến pháp của chúng tôi, cậu rời đi lúc nào cũng được. Xin hãy tìm một quốc gia mà cậu không phải đối mặt với mấy quyền lợi điên rồ đó", tài khoản khác tên oldflatulence nêu quan điểm.

Hạ nghị sĩ bang Texas Dan Crenshaw cũng lên tiếng sau phát ngôn của Harry. "Tôi vừa tăng gấp đôi quy mô bữa tiệc mừng ngày Độc lập của mình", nghị sĩ Cộng hòa mỉa mai.

Cũng trong chương trình hôm 13/5, Harry đã chỉ trích người dẫn Joe Rogan phát ngôn thiếu suy nghĩ, sau khi Rogan lập luận rằng những người trẻ tuổi và khỏe mạnh không cần tiêm vaccine Covid-19.

"Trong thế giới ngày nay, với việc tin giả trở thành đặc thù, mọi người phải cẩn thận với những lời mình nói ra", Harry cho biết, nói thêm rằng những người nổi tiếng như Rogan chỉ nên "tránh xa ra" và đừng nói gì nếu không có bất cứ phát ngôn hữu ích nào.

Harry và vợ Meghan gây nhiều tranh cãi kể từ khi rời bỏ Hoàng gia Anh, chuyển đến sống tại California và ký những hợp đồng trị giá hàng triệu USD với Netflix và Spotify. Đặc biệt, cuộc phỏng vấn trên kênh CBS hôm 7/3 với người dẫn chương trình nổi tiếng Oprah Winfrey, tiết lộ một số chuyện nội bộ trong Hoàng gia Anh, đã khiến Harry và Meghan hứng chỉ trích dữ dội.

Ánh Ngọc (Theo RT)