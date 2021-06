Harrison Ford bị thương khi quay ‘Indiana Jones 5’

AnhTài tử Harrison Ford gặp chấn thương ở vai trên phim trường "Indiana Jones 5" và sẽ phải nghỉ ngơi một thời gian.

Ngày 23/6, nguồn tin của Variety cho biết: "Trong một buổi tập cảnh chiến đấu, Harrison Ford dính chấn thương ở vai. Công việc sản xuất phim vẫn diễn ra song song quá trình điều trị. Trong vài tuần tới, ê-kíp sẽ điều chỉnh lịch quay để thực hiện các cảnh không có Ford tham gia trước".

Harrison Ford trong vai Indiana Jones. Ảnh: Disney.

Đoàn phim không tiết lộ mức độ nghiêm trọng của vết thương. Tuy nhiên, Ford dự kiến phải nghỉ vài tuần. Nam diễn viên nhiều lần gặp tai nạn trong sự nghiệp đóng phim hành động. Đầu thập niên 1980, Ford bị thương nặng ở lưng khi quay Indiana Jones and The Temple of Doom. Ông cũng bị chấn thương chân khi đóng Star Wars: The Force Awakens (2015).

Dự án Indiana Jones 5 bắt đầu bấm máy từ tại Anh hồi tháng 6. Tài tử 78 tuổi Harrison Ford tiếp tục giữ vai nhà khảo cổ đam mê phiêu lưu. Hai ngôi sao Phoebe Waller-Bridge và Mads Mikkelsen cũng xác nhận tham gia. Đạo diễn Steven Spielberg - người chỉ đạo bốn phần phim trước - xin rút khỏi dự án và nhường vị trí cho James Mangold (Logan, Ford v Ferrari...). Trong năm qua, bộ phim nhiều lần bị trì hoãn lịch sản xuất vì dịch, dự kiến hoàn thành và ra rạp vào tháng 7/2022.

Harrison Ford sinh năm 1942, được biết đến qua các phim Star Wars, Indiana Jones, Blade RunnerhayAir Force One... Tổng doanh thu các tác phẩm của ông tại phòng vé đạt hơn 5,1 tỷ USD. Ngoài đóng phim, tài tử có nhiều sở thích mạo hiểm như tự lái máy bay. Trong quá khứ, ông từng vài lần thoát chết sau khi gặp tai nạn hàng không.

Trailer Indiana Jones 4 Phần bốn "Indiana Jones" phát hành năm 2008. Video: Disney.

Phương Mai (theo Variety)