Hari Won diễn ca khúc mới tại show truyền hình Hàn Quốc

Chiều 12/11, chương trình truyền hình của Hàn Quốc phát ca khúc do Hari Won trình bày. Cô cho biết màn trình diễn thực hiện trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP HCM hồi tháng 9, khi êkíp sang Việt Nam ghi hình cho các tập phát sóng.

Hari Won nói: "Tôi hát nhạc phẩm với tinh thần tươi vui, thể hiện thông điệp tích cực, niềm hân hoan của đôi lứa trong tình yêu".

Hari Won diễn ca khúc mới trong show truyền hình Hàn Quốc Bản audio của ca khúc "I Want to Talk Today" do Hari Won thể hiện bằng tiếng Hàn. Video: Nhân vật cung cấp

I Want to Talk Today là bản nhạc thứ tư được giới thiệu tại chương trình, sau I Will Refuse, Night, Sea, My Sea lần lượt do Kyung Seo, Choi Yu Ri, Casey hát.

Ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, nội dung nói về tâm tư của cô gái khi đi du lịch, muốn tỏ tình với người yêu. Park Jeong Wook - người từng góp phần tạo nên các bản hit cho ca sĩ Kim Ho Jung, Wanna One, Ailee, DK (December) - là nhà sản xuất dự án.