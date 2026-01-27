HAR mở rộng hệ thống tại TP HCM

TP HCMHAR khai trương chi nhánh tại 91 Cách Mạng Tháng 8, phường Bến Thành, hướng đến xây dựng không gian trải nghiệm trang sức hiện đại cho khách hàng.

Chi nhánh mới được HAR định vị là không gian trải nghiệm, nơi khách hàng có thể tiếp cận trực tiếp các dòng kim cương nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, đồng thời, nhận tư vấn cá nhân hóa theo phong cách thiết kế của thương hiệu. Các sản phẩm trọng tâm gồm nhẫn đính hôn San Hô, vòng tay Eternity, dây chuyền Tennis, trang sức bộ và quà tặng cao cấp.

Theo đại diện Công ty TNHH Trang sức đá quý Hoàng Kim Ngọc, đơn vị quản lý HAR, việc khai trương chi nhánh tại phường Bến Thành không chỉ mở rộng mạng lưới kinh doanh, mà còn cho thấy sự phát triển của thị trường kim cương nuôi cấy và đá quý nhân tạo tại Việt Nam.

"Những chuẩn mực này gắn với yếu tố khoa học, kiểm soát chất lượng và định hướng tiêu dùng có trách nhiệm, bao gồm giảm khai thác kim cương tự nhiên, hạn chế tác động môi trường và minh bạch chuỗi cung ứng", vị đại diện khẳng định.

HAR khai trương tại 91 Cách Mạng Tháng 8, phường Bến Thành. Ảnh: HAR

HAR được thành lập năm 2014, khởi nguồn là thương hiệu trang sức thủ công mỹ nghệ từ hợp kim và bạc. Sau hơn một thập kỷ hoạt động, doanh nghiệp mở rộng sang lĩnh vực trang sức đá quý và kim cương, tập trung nghiên cứu, phân phối kim cương nuôi cấy trong phòng thí nghiệm (Lab-grown Diamond). Các sản phẩm được định hướng theo tiêu chí thẩm mỹ, chất lượng lâu dài và mức giá phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Đến nay, Công ty TNHH Trang sức đá quý Hoàng Kim Ngọc định vị HAR là thương hiệu chuyên sâu về đá quý Moissanite và kim cương nuôi cấy HPHT, CVD nhập khẩu chính ngạch, đi kèm chứng nhận kiểm định quốc tế như GIA và IGI.

"Nếu kim cương thiên nhiên đại diện cho yếu tố hiếm có và địa chất tự nhiên, kim cương nuôi cấy được xem là thành tựu của khoa học công nghệ, với chất lượng được đánh giá rõ ràng qua các tiêu chuẩn kỹ thuật, hệ thống kiểm định quốc tế", đại diện đơn vị nói thêm.

Chuyên viên tư vấn thông số kỹ thuật và chứng nhận kiểm định kim cương cho khách hàng. Ảnh: HAR

Việc xây dựng tiêu chí đánh giá riêng cho các dòng đá quý nhân tạo như kim cương nuôi cấy và Moissanite giúp HAR kiểm soát các yếu tố về màu sắc, độ tinh khiết, tỷ lệ cắt và độ ổn định quang học. Thương hiệu này cam kết mỗi viên kim cương đến tay khách hàng không chỉ đạt giá trị thẩm mỹ mà còn bảo đảm sự nhất quán giữa thông số 4Cs và trải nghiệm thực tế. Đây cũng là nền tảng để thương hiệu xây dựng niềm tin với người tiêu dùng trong bối cảnh thị trường ngày càng yêu cầu cao về tính minh bạch và chính xác.

Kim cương nuôi cấy được tạo ra trong môi trường phòng thí nghiệm với cấu trúc và độ cứng tương đương kim cương thiên nhiên, đồng thời cho phép kiểm soát tốt hơn nguồn gốc và chất lượng.

HAR công bố, kim cương nuôi cấy tại hệ thống được kiểm định dựa trên tiêu chuẩn NXV (Nâu, Xám và Vân). Mỗi viên kim cương đều được đối chiếu bằng mã khắc laser trên cạnh viên nhằm bảo đảm sự nhất quán giữa sản phẩm và giấy kiểm định.

Sản phẩm kim cương nuôi cấy tại HAR. Ảnh: HAR

Đối với Moissanite, HAR áp dụng hệ tiêu chí phân loại riêng, không sử dụng chuẩn 4Cs dành cho kim cương. Các chỉ số đánh giá gồm chất lượng phôi, màu sắc, tỷ lệ cắt và độ ổn định quang học dài hạn. Sản phẩm Moissanite được phân loại minh bạch về bản chất vật liệu và được kiểm tra trực tiếp bằng thiết bị chuyên dụng khi bàn giao cho khách hàng nhằm tránh nhầm lẫn với kim cương thiên nhiên hoặc kim cương nuôi cấy.

Song song, HAR đang nâng cấp quy trình kiểm định nội bộ để chuẩn hóa chất lượng đầu vào. "Minh bạch trong kiểm định là yêu cầu kỹ thuật và yếu tố cốt lõi trong cam kết xây dựng niềm tin lâu dài với người tiêu dùng", đại diện đơn vị nhấn mạnh.

Hoa hậu Việt Nam thế giới 2017 - Hoàng Kim làm đại sứ thương hiệu HAR. Ảnh: HAR

Ngoài ra, HAR có sự đồng hành của Hoa hậu Việt Nam thế giới 2017 - Hoàng Kim trên hai phương diện: đại diện hình ảnh với vai trò đại sứ thương hiệu và tham gia vận hành ở vị trí Giám đốc Kinh doanh. Với phong cách thanh lịch và hình ảnh cá nhân chỉn chu, thương hiệu kỳ vọng cô có thể thể hiện tinh thần HAR theo đuổi, hướng đến những cá nhân có tiêu chuẩn rõ ràng và chủ động trong lựa chọn giá trị.

(Nguồn: HAR)