Happybox ra mắt bộ sưu tập quà Tết 2025

Các hộp quà của Happybox gồm trà, bánh mứt, rượu vang, hạt dinh dưỡng... đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán.

Thương hiệu Happybox thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Happy Century chuyên cung cấp các hộp quà Tết với sản phẩm đa dạng, thiết kế hiện đại và cá nhân hóa như: khắc tên, in lời chúc hay logo công ty. Các hộp quà tặng được lên ý tưởng từ những lời chúc ý nghĩa ngày Tết: Phúc lộc an khang, Vạn sự như ý, Hạnh phúc bình an, Xuân như ý, Lộc tài phú quý... nhằm giúp khách hàng dễ dàng thể hiện sự quan tâm tới từng đối tượng khác nhau như: người thân, bạn bè đến đối tác, khách hàng.

Hộp quà Tết với chất liệu gỗ - da sang trọng khắc logo theo yêu cầu. Ảnh: Happybox

Theo đại diện công ty, xu hướng lựa chọn quà Tết cho các cá nhân và doanh nghiệp trong những năm gần đây đang được chú trọng hơn vào giá trị tinh thần và tính cá nhân hóa. Đối với cá nhân, các hộp quà sức khỏe như trà thảo mộc, hạt dinh dưỡng, và đặc sản truyền thống được ưa chuộng, thể hiện sự quan tâm và lời chúc an khang, may mắn. Với doanh nghiệp, quà tặng Tết được thiết kế với logo và thông điệp riêng, không chỉ là cách tri ân khách hàng, đối tác mà còn xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn.

Dưới đây là bộ sưu tập quà Tết 2025 mà đơn vị giới thiệu đến người tiêu dùng:

Hộp quà Tết cao cấp Happybox Phúc lộc an khang với thiết kế lấy cảm hứng từ họa tiết thời Lý - Trần kết hợp gam màu ấm, tạo nên nét đẹp văn hóa xa xưa. Món quà đại diện cho lời chúc năm mới phát tài, phát lộc cũng vừa là lời hỏi thăm sức khỏe người nhận.

Hộp quà Tết cao cấp Happybox Phúc lộc an khang. Ảnh: Happybox

Hộp quà Vạn sự như ý là lựa chọn cho mùa Tết, với thiết kế sang trọng từ các sản phẩm nhập khẩu. Được làm từ chất liệu gỗ hoặc da, lót nỉ sang trọng, hộp quà mang đến sự tinh tế và đẳng cấp, thích hợp để biếu tặng khách hàng và đối tác. Với các tông màu đa dạng như đen và nâu lịch thiệp, đỏ quý phái.

Giỏ quà Tết yến sào cao cấp được tuyển chọn từ những sản phẩm chất lượng kết hợp cùng yến sào thượng hạng, giàu dưỡng chất, nhằm gửi gắm lời chúc sức khỏe, an khang và may mắn trong năm mới.

Giỏ quà Tết yến sào cao cấp của Happybox. Ảnh: Happybox

Hộp quà Tết An khang thịnh vượng - món quà dành cho người thân và đối tác. Với họa tiết hoa văn tinh tế và sắc đỏ may mắn, hộp quà gửi gắm lời chúc một năm mới thịnh vượng, an lành và may mắn.

"Hộp quà tặng An khang thịnh vượng với lời chúc: ước nguyện của người nhận sẽ thành hiện thực, vạn sự hanh thông, đong đầy niềm vui và hạnh phúc trong năm mới", đại diện Happybox chia sẻ.

Hộp quà Tết Phú quý thịnh phát được thiết kế độc đáo từ chất liệu gỗ cao cấp, khắc họa hoa văn tinh xảo. Dòng chữ "Xuân an khang thịnh vượng" chứa đựng lời chúc may mắn, bình an và phúc lộc. Hộp quà này sẽ thay người tặng gửi trọn yêu thương và những mong ước an lành đến gia đình, đối tác và những người yêu quý, tạo nên một khởi đầu năm mới đầy niềm vui và thành công.

"Happybox không chỉ là địa điểm giúp khách hàng lựa chọn những món quà Tết ưng ý mà còn là nơi gửi gắm lời chúc phát tài, may mắn và phúc lộc đến những người trân quý trong dịp lễ Tết và các sự kiện quan trọng", đại diện công ty cho biết.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Happy Century)