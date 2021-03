Happy One - Central tạo không gian sống xanh phong cách Singapore

Happy One - Central gây ấn tượng với mật độ xây dựng thấp chỉ 34%, mang đến không gian sống xanh phong cách Singapore giữa lòng thành phố Thủ Dầu Một.

Tọa lạc tại vị trí trung tâm, cùng với tiện ích thông minh, an ninh đảm bảo, dự án hứa hẹn trở thành không gian sống xanh dành cho giới chuyên gia.

Khu phức hợp căn hộ cao cấp Happy One - Central hứa hẹn là đích đến của cư dân hiện đại. Ảnh phối cảnh: Vạn Xuân Group.

Vị trí đắc địa

Happy One - Central tọa lạc tại phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một, kết nối đến TP HCM chỉ trong 20 phút. Với vị trí này, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến các tiện ích sẵn có của khu vực như bệnh viện, sân vận động, siêu thị, bến xe, trường học các cấp, trung tâm thương mại, sân golf...

Đối với giới chuyên gia, khi sở hữu Happy One - Central, cư dân cũng sẽ có lợi thế lớn khi di chuyển đến các khu công nghiệp của Bình Dương để làm việc hay giải trí.

Không gian xanh giữa thành phố

Tại căn hộ cao cấp Happy One - Central, chủ đầu tư cùng với các kiến trúc sư đã tính toán khoa học để tạo nên một khu "rừng nhiệt đới" theo phong cách Singapore ngay giữa trung tâm thành phố Thủ Dầu Một.

Diện tích cây xanh ở đây được bài trí trải dài đến 1,03 ha, phân bố ở khắp các khu vực với nội khu ấn tượng như vườn thiền, vườn nghệ thuật, vườn không trung, thác nước, hồ bơi, khu tập yoga... khiến cảnh quan thêm sức sống, giúp con người trở nên vui vẻ và lạc quan hơn, từ đó nâng cao chất lượng sống.

Một góc tiện ích tại khu vực hồ bơi vô cực của Happy One - Central. Ảnh phối cảnh: Vạn Xuân Group.

Bên cạnh đó, dự án còn chinh phục khách hàng về lối thiết kế thông minh tinh tế, hướng ngoại, pha lẫn kiến trúc sang trọng vừa đảm bảo không gian riêng tư nhưng vẫn có sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình. Các phòng đều có cửa sổ đón nắng gió tự nhiên.

Đây còn là một trong những dự án đầu tiên tại Bình Dương sử dụng công nghệ chiếu sáng mặt dựng tòa nhà và chiếu sáng cảnh quan. Hiệu quả thẩm mỹ của hệ thống chiếu sáng mặt dựng và cảnh quan sẽ hỗ trợ đắc lực cho công việc kinh doanh của các nhà đầu tư bằng cách gia tăng sức hút và hiệu quả về mặt thương hiệu. Những cư dân sống ở đây còn có đặc quyền hiếm hoi khi được trải nghiệm cầu kính trên không ở tầng mái thứ 40 và có thể nhìn ngắm bao quát toàn cảnh Bình Dương.

Đây cũng là nét đặc trưng tạo nên phong cách sống mới, hiện đại và thông minh của những dự án mang thương hiệu Happy One do Vạn Xuân Group phát triển.

Công nghệ thông minh

Cung ứng cho thị thường hơn 1.300 căn hộ, Happy One - Central không chỉ được kỳ vọng trở thành dự án mang tính biểu tượng tại Thủ Dầu Một mà còn là dòng căn hộ cao cấp, tích hợp công nghệ 4.0 vào trong các thiết bị sinh hoạt. Gia chủ có thể hưởng thụ sự tiện nghi, an toàn và hiện đại nhờ camera an ninh 24/7, hệ thống báo cháy khẩn cấp, trang thiết bị ứng dụng công nghệ điều khiển từ xa... thông qua một thao tác "chạm" trên smartphone.

Bên cạnh đó, mỗi căn hộ đều được bàn giao toàn bộ nội thất châu Âu cao cấp, mang đến những trải nghiệm sống sang trọng dành cho giới thượng lưu.

Tầng mái thứ 40 tại Happy One - Central là tổ hợp các tiện ích giải trí đẳng cấp. Ảnh phối cảnh: Vạn Xuân Group.

Tiện ích nội khu nâng tầm cuộc sống

Để cư dân có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn, Vạn Xuân Group đã khéo léo bố trí một tổ hợp hệ sinh thái cao cấp theo phong cách resort trải dài từ tầng 1 đến tầng 40. 68 tiện ích nội khu sang trọng bao gồm vườn treo nghệ thuật, cầu kính không trung, sảnh đón thượng hạng, sky bar trên không, quảng trường ánh sáng, hồ bơi vô cực, phòng golf 3D... giúp cư dân lấy lại sự cân bằng, tái tạo nguồn năng lượng và tận hưởng những phút giây nghỉ dưỡng đích thực mà không cần phải di chuyển xa.

Sở hữu nhiều điểm khác biệt, môi trường sống xanh trong lành, thông minh cùng chủ đầu tư uy tín với hơn 15 năm trong lĩnh vực bất động sản, căn hộ Happy One - Central có giá từ 1,7 tỷ đồng. Phương thức thanh toán ưu đãi 1% một tháng, giảm áp lực tài chính đối vói các gia đình trẻ và các nhà đầu tư. Ngoài ra, nếu khách hàng lựa chọn phương án ngân hàng hỗ trợ, cho đến khi nhận nhà khách hàng chỉ phải thanh toán 30%, khoản hỗ trợ vay còn lại được hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc lên đến 24 tháng hoặc cho đến khi nhận nhà.

Giới chuyên gia đánh giá Happy One - Central có thể là "điểm sáng" trên thị trường bất động sản năm 2021. Đồng thời, dự án cũng tạo cơ hội đầu tư lớn đối với dòng sản phẩm căn hộ cao cấp hiện nay.

Bảo Khánh