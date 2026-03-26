Hapag-Lloyd củng cố mạng lưới logistics tại Ấn Độ

Hãng vận tải biển Hapag-Lloyd (Đức) đã ký biên bản ghi nhớ (LOI) với Chính phủ Ấn Độ phát triển hạ tầng cảng, tái chế tàu và đăng ký tàu biển.

Một nội dung trọng tâm là kế hoạch phát triển cảng Vadhavan, phối hợp với Jawaharlal Nehru Port Authority. Theo Hapag-Lloyd, dự án này đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố mạng lưới logistics hàng hải của Ấn Độ.

Container của Hapag-Lloyd. Ảnh: Hapag-Lloyd

Doanh nghiệp cho biết sẽ đóng góp kinh nghiệm toàn cầu trong vận tải biển và khai thác cảng để hỗ trợ dự án. Theo kế hoạch, giai đoạn đầu của cảng Vadhavan sẽ gồm 4 bến container, mỗi bến có hai cầu tàu dài khoảng 1.000 m. Các cầu tàu này có thể tiếp nhận tàu container siêu lớn dài tới 400 m, rộng tối đa 61 m.

Luồng tàu vào cảng có độ sâu tự nhiên khoảng 20 m, trong khi độ sâu khu vực nội cảng đạt 17 m, phù hợp tàu trọng tải lớn.

Bên cạnh dự án cảng, hai bên cũng thảo luận về việc phát triển năng lực tái chế tàu theo quy định EU Ship Recycling Regulation - được xem là một trong những tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu hiện nay.

LOI cũng đề cập khả năng chuyển đăng ký (reflag) tối đa 4 tàu sang quốc tịch Ấn Độ, dù các chi tiết cụ thể vẫn chưa được công bố.

Ông Rolf Habben Jansen, CEO Hapag-Lloyd, cho biết thỏa thuận nhằm tăng cường quan hệ hợp tác lâu dài với Ấn Độ, đồng thời hỗ trợ quốc gia này mở rộng năng lực hàng hải, nâng cao kết nối toàn cầu và thúc đẩy vận tải biển bền vững.

Hapag-Lloyd là một trong những hãng vận tải container lớn nhất thế giới, có trụ sở tại Hamburg (Đức). Công ty thành lập năm 1970 từ sự sáp nhập giữa Hapag và Norddeutscher Lloyd. Hiện doanh nghiệp vận hành đội tàu hàng trăm chiếc, kết nối hơn 600 cảng tại trên 130 quốc gia. Hapag-Lloyd cung cấp dịch vụ vận tải container, logistics và giải pháp chuỗi cung ứng toàn cầu. Những năm gần đây, hãng đẩy mạnh đầu tư vào số hóa và giảm phát thải, hướng tới phát triển vận tải biển bền vững.

Thế Đan (theo Seatrade Maritime News)