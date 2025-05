Hấp lực từ bất động sản cao cấp nội đô Hà Nội

Bất động sản cao cấp tại Hà Nội có những lợi thế đầu tư nhờ quỹ đất khan hiếm và hạ tầng được phát triển.

Trong báo cáo thị trường mới đây, CBRE cho biết quý I/2025 ghi nhận lượng cung biệt thự liền kề lớn nhất tại thị trường Hà Nội từ trước tới nay. Nguồn cung này chủ yếu đến từ các dự án thấp tầng vùng ven và mức giá vẫn neo ở ngưỡng cao.

Còn theo Avison Young Việt Nam, sau giai đoạn trầm lắng kéo dài 2022-2023, thị trường nhà thấp tầng đã phục hồi với nguồn cung bán ra dồi dào. Động lực chính của phân khúc này đến từ các yếu tố quy hoạch cùng sự trở lại của giới đầu cơ.

Những số liệu này cho thấy bất động sản thấp tầng cao cấp tại Hà Nội còn nhiều hấp lực với nhà đầu tư. Các chuyên gia cho rằng, dấu hiệu tích cực này đến từ việc ba bộ luật (Nhà ở, Đất đai, Kinh doanh bất động sản) sửa đổi liên quan đến thị trường có hiệu lực. Luật mới được kỳ vọng tăng tính minh bạch, giúp cải thiện tình trạng nguồn cung và mở ra các chính sách ưu đãi, hỗ trợ mới thúc đẩy thị trường tăng trưởng.

Các chuyên gia cũng nhận định, khi nguồn cung mới dần mở rộng đến khu vực Vành đai 4, thì những dự án thấp tầng cao cấp còn lại trong nội đô sẽ trở thành "hàng hiếm", tạo ra vị thế cho các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh.

Khu đô thị The Manor Central Park là một trong số ít những dự án hiếm hoi có vị trí ngay khu vực trung tâm Hà Nội còn giỏ hàng thấp tầng mở bán trong năm nay. Đó là lý do phân khu The Aristo của khu đô thị này dành được sự quan tâm khi vừa ra mắt.

Các căn shop-villa của The Aristo toạ lạc ngay tại đại lộ trung tâm Hoàng Mai, giúp kết nối nhanh chóng tới các tuyến đường huyết mạch của Thủ đô gồm đường Vành đai 3, đường Thanh Liệt, và đường Phạm Tu.

Cùng với phía Tây và phía Đông Hà Nội, khu vực Tây Nam cũng đang là một cực phát triển bất động sản nhiều tiềm năng của Thủ đô. Đây là một trong những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất, với hàng loạt dự án hạ tầng lớn được triển khai.

Các tuyến Vành đai 2, Vành đai 3, cao tốc liên tỉnh, các tuyến metro đang giúp khu vực Tây Nam trở thành trung tâm kết nối giao thông chiến lược. Trong bối cảnh các dự án vùng ven phát triển mạnh mẽ, khu vực Tây Nam Hà Nội trở thành vùng lõi trung tâm của thủ đô. Khi các dự án này hoàn thiện, giá trị bất động sản khu vực Tây Nam sẽ tăng giá hơn nữa nhờ khả năng kết nối giao thông, thương mại đặc biệt thuận tiện.

Trong đó, tuyến đường kết nối Nguyễn Xiển - Xa La bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An đã thông xe vào tháng 1/2020. Đây là một trong những tuyến đường huyết mạch phía Tây Hà Nội, góp phần san sẻ lưu lượng phương tiện cho các tuyến giao thông chính trong khu vực. Đường Vành đai 3,5 là trục đô thị cấp đặc biệt, kết nối các huyện ngoại thành phía tây Thủ đô Hà Nội với 6 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp cũng đang được triển khai, gia tăng kết nối trong tương lai.

Với tầm nhìn kiến tạo những biểu tượng có giá trị di sản, Bitexco đã phát triển The Aristo trở thành không gian sống cao cấp, thể hiện dấu ấn cá nhân, đồng thời tái hiện lại sự phồn hoa của "Hà Nội 36 phố phường".

Ông Phan Lê Khôi - Giám đốc Marketing Bitexco JSC cho biết, The Aristo thừa hưởng giá trị sống của một cộng đồng văn minh hiện đại, cùng chung tầm nhìn về triển vọng phát triển và sứ mệnh kiến tạo nên những biểu tượng có giá trị di sản. "Mỗi cư dân nơi đây đều mong muốn The Manor Central Park trở thành không gian sống lý tưởng, đồng thời phát huy giá trị thương mại", ông Khôi nhấn mạnh.

Mới đây, một mảnh ghép của hệ tiện ích trong khu đô thị là Dwight School Hanoi (thành viên mới nhất của hệ thống Trường Dwight toàn cầu) đã đi vào vận hành và tuyển sinh. Không gian sống liền kề môi trường giáo dục là một trong những điểm thu hút nhiều nhà đầu tư khác quyết định sớm trở thành cư dân của The Manor Central Park. Cùng với tổ hợp dịch vụ cao cấp Aura, đây chính là mảnh ghép trọn vẹn cho cuộc sống mà Bitexco mang đến cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Cùng với việc hoàn thiện các dự án hạ tầng lớn của khu vực giai đoạn tới, The Aristo với lợi thế tâm điểm khu đô thị sẽ được hưởng lợi trọn vẹn các giá trị tiện ích. Bên cạnh đó, thời gian qua, UBND Thành phố Hà Nội đã thông báo chấp thuận việc Bitexco tiếp tục triển khai giai đoạn hai của Khu đô thị The Manor Central Park, đồng nghĩa với việc Nhà phát triển Bitexco sẽ sớm triển khai các tổ hợp toà nhà cao tầng theo quy hoạch đã được duyệt, đồng bộ theo triết lý phát triển. Sự gia tăng về cộng đồng cư dân tinh hoa và sự khan hiếm về số lượng sản phẩm thấp tầng mới trong khu đô thị này sẽ càng thúc đẩy tiềm năng giá trị.

