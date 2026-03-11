Hấp lực bất động sản biển sở hữu lâu dài tại Phú Quốc

Du lịch phát triển kéo theo nhu cầu về bất động sản ven biển Phú Quốc, song nguồn cung dự án sở hữu lâu dài không nhiều do quỹ đất giới hạn.

Báo cáo năm 2025 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho thấy thị trường bất động sản nghỉ dưỡng có dấu hiệu phục hồi. Nguồn cung mới đạt khoảng 16.000 sản phẩm, lượng giao dịch hơn 9.000, tỷ lệ hấp thụ khoảng 55%.

Sau giai đoạn điều chỉnh của thị trường, nhà đầu tư có xu hướng lựa chọn các sản phẩm có pháp lý rõ ràng và khả năng khai thác dài hạn. Trong đó, bất động sản ven biển tiếp tục được quan tâm nhờ khả năng kết hợp giữa lưu trú và tích lũy tài sản.

Phú Quốc là thị trường bất động sản nghỉ dưỡng lớn tại Việt Nam, với lợi thế về du lịch và kết nối quốc tế. Việc đảo Ngọc được lựa chọn đăng cai APEC 2027 được kỳ vọng thúc đẩy đầu tư hạ tầng, dịch vụ và thương mại, tạo thêm động lực cho thị trường địa phương.

Cùng với sự phát triển của du lịch, Phú Quốc đang hình thành cộng đồng cư dân và chuyên gia đến sinh sống, làm việc dài hạn. Xu hướng này kéo theo nhu cầu nhà ở có pháp lý ổn định.

Tuy nhiên, nguồn cung loại hình này không nhiều. Theo định hướng quy hoạch, phần lớn diện tích đảo được dành cho rừng nguyên sinh và khu bảo tồn sinh thái, vì vậy quỹ đất phát triển đô thị có pháp lý sở hữu lâu dài chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ.

Trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, một số dự án đô thị có pháp lý sở hữu lâu dài được thị trường chú ý. Đơn cử như Meyhomes Capital Phú Quốc - đại đô thị biển quy mô hàng trăm hecta tại Nam Phú Quốc, thuộc nhóm tỷ lệ nhỏ quỹ đất sở hữu lâu dài trên đảo.

Dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị đa chức năng với các khu nhà ở, thương mại và dịch vụ. Quy mô lớn giúp khu đô thị có thể hình thành hệ sinh thái tiện ích phục vụ nhu cầu sinh sống và kinh doanh trong nội khu.

Trong tổng thể dự án, phân khu Meypearl Harmony Phú Quốc được phát triển theo mô hình căn hộ ven biển. Sở hữu vị trí cách Bãi Trường 150 m, tiếp giáp bốn trục đường lớn trên đại lộ ven biển 66 m, dự án kết nối nhanh đến Dương Đông, sân bay quốc tế và chuỗi tiện ích trọng điểm của Meyhomes Capital Phú Quốc.

Theo chủ đầu tư, dự án nằm gần các cơ sở lưu trú cao cấp như khách sạn 5 sao Grand Mercure và hệ thống dịch vụ du lịch của khu vực. Điều này tạo điều kiện để các sản phẩm vừa phục vụ nhu cầu ở, vừa có thể khai thác lưu trú khi du lịch Phú Quốc tiếp tục tăng trưởng.

"Thị trường đang bước vào chu kỳ mới, lấy giá trị bền vững và hiệu quả thực làm cốt lõi. Do đó, những dự án hội tụ tính khan hiếm, pháp lý và hệ sinh thái hoàn chỉnh sẽ giữ sức hút trên thị trường", đại diện chủ đầu tư nói.

