Hấp lực an cư và đầu tư tại dự án Masteri Centre Point

TP HCMTrong tháng 4, nhà phát triển bất động sản quốc tế Masterise Homes dành nhiều ưu đãi cho khách hàng muốn sở hữu căn hộ cao cấp tại dự án.

Đón đà phát triển của thành phố Thủ Đức

Báo cáo của Batdongsan cho thấy, nền kinh tế TP Thủ Đức ước tính đạt khoảng 452.700 tỷ đồng. Dự báo có khoảng 50.000 dân nhập cư trong năm 2025, gấp đôi sau 20 năm, kéo theo nhu cầu nhà ở không ngừng tăng cao.

Phối cảnh dự án Masteri Centre Point tại tâm điểm TP Thủ Đức. Ảnh: Masterise Homes

Ghi nhận diễn biến tình hình nhà đất tại TP Thủ Đức đầu tháng 3/2022, mặt bằng giá bất động sản đã tăng 10 - 15% tùy vị trí so với thời điểm trước Tết. Tiến sĩ Sử Ngọc Khương - Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam cho biết, giá nhà ở Thủ Đức ghi nhận mức cao hơn nhiều so với trước đây do nhiều yếu tố. Trong đó, phải kể đến việc thành lập "thành phố trong thành phố" kéo theo mức độ đầu tư, ngân sách vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội, giao thông gia tăng.

Bên cạnh đó, gói 800.000 tỷ đồng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ nằm trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau Covid-19, dự kiến sẽ được bơm ra thị trường trong thời gian tới. Chi phí sản xuất tăng kết hợp gói hỗ trợ từ chính phủ dẫn tới việc các nhà đầu tư đang nhanh chóng tìm dự án để trú ẩn an toàn, người dân muốn sớm tìm được nhà an cư trước khi lạm phát tăng phi mã.

Trong nhiều phân khúc bất động sản tại TP Thủ Đức, phân khúc thiên về chăm sóc sức khỏe đang được người mua nhà quan tâm hơn hết.

Cụ thể, theo báo cáo "Tâm lý người tiêu dùng bất động sản Việt Nam năm 2022" của Batdongsan, có đến 61% người được khảo sát cho biết họ mong muốn sở hữu bất động sản với không gian xanh và có sân vườn. 45% đang muốn chuyển ra khỏi trung tâm thành phố đến khu vực ít đông đúc hơn. Các yếu tố hàng đầu người mua tìm kiếm là: có khu vui chơi, khu học tập cho trẻ em, nhiều khoảng xanh, đầy đủ các tiện ích để không cần phải đi xa, cộng đồng cư dân văn minh, thuận tiện về giao thông công cộng. Bởi vậy, các dự án nhà ở trong khu vực TP Thủ Đức, nếu đạt được các tiêu chí này đều được nhiều nhà đầu tư và khách hàng săn đón.

Khu compound đẳng cấp quốc tế tại TP Thủ Đức

Trong bức tranh đa sắc của bất động sản Thủ Đức, Masteri Centre Point đang thu hút nhiều đối tượng mua nhà. Các căn hộ sở hữu tầm nhìn rộng, hướng ra sông Đồng Nai và sông Tắc, cùng toàn cảnh biển hồ cát trắng nhân tạo nằm trong công viên rộng 36 ha. Cư dân sẽ có không gian sống tinh tế từ cảnh quan xung quanh tới tầm nhìn, vừa giúp tăng cường sức khỏe thể chất, vừa cải thiện tinh thần.

Nằm ở vị trí tâm điểm TP Thủ Đức, kết nối giao thông thuận tiện tới các quận trung tâm thành phố, gần tuyến metro, gần các khu công nghiệp, trường học, bệnh viện quốc tế..., Masteri Centre Point được kỳ vọng mang tới tiện ích tận cửa cho các cư dân ở đây với tiện ích nội khu và tiện ích chung của khu đô thị Vinhomes Grand Park rộng lớn.

Phối cảnh tầm nhìn tại căn hộ Masteri Centre Point. Ảnh: Masterise Homes

Masteri Centre Point gây ấn tượng với các khung hình chữ C tinh tế, cùng hệ cửa kính với chiều cao sát trần, mang đến sự sang trọng cùng không gian thoáng đãng, đón nắng, đón gió thiên nhiên cho từng căn hộ.

Masteri Centre Point ưu tiên tới 70% cho không gian xanh để con người sống chan hòa với thiên nhiên, mở ra không gian sống yên bình, thư thái. Đây là tỷ lệ xây dựng hào phóng của chủ đầu tư nhằm hướng tới việc nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho cư dân tương lai.

Masteri Centre Point được phát triển bởi Masterise Homes, nhà phát triển bất động sản Quốc tế ghi dấu ấn với loạt công trình bất động sản hàng hiệu như Grand Marina Saigon tại quận 1, dự án căn hộ Ritz Carlton Hà Nội gần Hồ Gươm và hàng loạt dự án bất động sản hạng sang như Lumiere Riverside, The Global City... Nhà phát triển bất động sản này đã bắt tay với các đơn vị thiết kế, thi công hàng đầu thế giới như: Tange Associates (Nhật Bản), HBA (Mỹ), Land Sculptor studio (Thái Lan)... để tạo nên một công trình có vẻ đẹp tinh tế và chất lượng sống đẳng cấp ngay tại trung tâm thành phố sáng tạo Thủ Đức.

Hoài Phong