'Hảo tiểu tử' Nhan Chính Quốc qua đời ở tuổi 51

Tài tử võ thuật Đài Loan Nhan Chính Quốc, từng gây sốt với phim "Hảo tiểu tử", mất ở tuổi 51 vì bệnh ung thư.

Theo TVBS, diễn viên mất ngày 7/10 sau thời gian chống chọi bệnh ung thư phổi. Hoàng Đăng Huy, đồng nghiệp của Nhan Chính Quốc, bàng hoàng khi hay tin. Vài năm trước, hai người hợp tác ở phim Đài Loan tam bộ khúc, lúc đó, Nhan Chính Quốc thường kể cho anh nghe những trải nghiệm khi ông ngồi tù. Hoàng Đăng Huy nói: "Cảm ơn anh Quốc về những điều tốt đẹp từng mang đến cho em, anh mãi là 'hảo tiểu tử'".

Tài tử Nhan Chính Quốc. Ảnh: TVBS

Diễn viên Đường Chấn Cương viết trên Instagram: "Anh Quốc, em vốn nghĩ vài hôm nữa sinh nhật anh, chúng ta cùng ăn, uống chúc mừng như những năm trước, được nghe anh nói chuyện. Bữa cơm đó, ly rượu đó, để dành sau này chúng ta gặp lại nhé. Cảm ơn anh, mong anh yên nghỉ".

Nhan Chính Quốc sinh ngày 10/10/1974 ở Đài Loan, đóng phim từ lúc là nhi đồng. Từ thập niên 1980, Chính Quốc tham gia nhiều tác phẩm của đạo diễn Hầu Hiếu Hiền như Cute Girl, Chuyện của Tiểu Tất, The Boys from Fengkuei, The Sandwich Man, Kỳ nghỉ của Đông Đông. Theo Mtime, Nhan Chính Quốc được mệnh danh "Thần đồng diễn xuất" của Đài Loan, người người nhà nhà biết đến.

Cảnh phim "Hảo tiểu tử", Nhan Chính Quốc Nhan Chính Quốc trong "Hảo tiểu tử". Video: Bilibili

Từ năm 12 đến 15 tuổi, Nhan Chính Quốc nổi danh tại một số quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á với 6 phần phim Hảo tiểu tử, thể loại hành động - hài. Diễn viên vào vai Quốc, thiếu niên mồ côi cha mẹ, nương tựa vào sư phụ, ẩn cư trong núi sâu. Ngày ngày, Quốc luyện võ, một lần mắc lỗi, chàng trai sợ bị trách phạt nên trốn khỏi núi, bắt đầu hành trình ly kỳ trong thế giới cậu chưa từng biết.

Theo LTN, cuộc đời của Nhan Chính Quốc được khán giả nhận xét như phim. Nổi tiếng quá sớm, việc học của Chính Quốc chịu ảnh hưởng, thiếu niên nhiều lần bỏ học, chán nản với môi trường xung quanh.

Nhan Chính Quốc trên phim thuở bé. Ảnh: CNA

Thời trẻ, Nhan Chính Quốc sa ngã, nghiện chất cấm, từng vướng vào các vụ án liên quan ma túy, súng đạn, trộm cướp, bắt cóc một kẻ buôn ma túy. Diễn viên từng bị phạt 11 năm tù, được trả tự do năm 2012.

Sau khi ra tù, Nhan Chính Quốc dạy thư pháp, đóng phim và làm đạo diễn. Năm 2013, ông phát hành tự truyện: Bỏ nắm đấm xuống, vẽ màu mới cuộc đời: Thanh xuân và thức tỉnh của hảo tiểu tử Nhan Chính Quốc. Năm 2018, ông thành công khi đạo diễn phim Giác đầu 2: Vương giả tái khởi. Theo LTN, tác phẩm được coi là bước ngoặt sự nghiệp, thể hiện tài năng và nỗ lực làm lại cuộc đời của diễn viên.

Trên CNA năm 2020, Nhan Chính Quốc nói giai đoạn trong tù, ông thường nghĩ "khi được tự do, mình đã hơn 40 tuổi, mình phải làm gì đây?". Ông học thư pháp để tu tâm dưỡng tính, ngộ ra triết lý trong cuộc sống. Sau khi ra tù, Nhan Chính Quốc tham gia nhiều hoạt động công ích nhằm hướng người trẻ đến các hoạt động lành mạnh, tránh xa chất cấm.

Tài tử trải qua hai cuộc hôn nhân, có con trai với vợ đầu, ly hôn năm 2003. Năm 2012, diễn viên đi bước nữa, có hai con gồm một gái và một trai.

Như Anh (theo LTN, Yahoo)