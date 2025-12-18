Hảo Hảo tái hiện hành trình 25 năm bằng âm nhạc

Thương hiệu Hảo Hảo tổ chức sự kiện âm nhạc "Hảo Hảo Concert - The Journey of 25" nhằm tri ân người tiêu dùng, kể lại câu chuyện gắn bó 25 năm của thương hiệu và các gia đình Việt.

Đêm nhạc diễn ra tại Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội ngày 14/12 quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, được dàn dựng theo một mạch cảm xúc có chủ đích. Mở đầu là không khí lễ hội sôi nổi, bùng nổ năng lượng. Nối tiếp là những khoảnh khắc cảm xúc lắng đọng. Đêm nhạc kết thúc bằng cảm giác tự hào và gắn kết lan tỏa khắp không gian.

Toàn cảnh đêm nhạc. Ảnh: Acecook

Mỗi tiết mục là một "trạm dừng" trên hành trình 25 năm của Hảo Hảo gắn bó với người tiêu dùng, kể lại những câu chuyện từ ký ức tuổi trẻ, những bữa ăn thời sinh viên, đến cảnh gia đình quây quần. Thông qua đêm nhạc, khán giả cảm nhận được sắc màu văn hóa vùng miền cũng như tinh thần vươn lên, đổi mới của thế hệ trẻ hôm nay. Âm nhạc trở thành cầu nối, giúp khán giả nhìn lại hành trình gắn bó với Hảo Hảo bằng một góc nhìn giàu cảm xúc hơn.

Một tiết mục của Soobin trên sân khấu Hảo Hảo Concert. Ảnh: Acecook

Trước đó, cuối tháng 11, "Hảo Hảo Concert - The Journey of 25" đã diễn ra tại đường Lê Lợi, bên cạnh phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP HCM, thu hút đông đảo người tham dự. Sự kiện diễn tại Hoàng Thành Thăng Long - kết hợp giữa một địa điểm giàu dấu ấn truyền thống và một hoạt động âm nhạc hiện đại tiếp tục tạo nên trải nghiệm đặc biệt cho khán giả.

Vượt trên khuôn khổ một đêm nhạc giải trí, Hảo Hảo Concert được xem như dấu mốc khẳng định bước chuyển mình của thương hiệu theo hướng trẻ trung, hiện đại hơn. Thay vì cách truyền thông truyền thống, thương hiệu lựa chọn âm nhạc, trải nghiệm và cảm xúc làm "ngôn ngữ" để kết nối với người tiêu dùng.

Nhiều bạn trẻ Hà Nội đến check-in từ sớm. Ảnh: Acecook

Từ chiều, nhiều khán giả đã có mặt check-in sớm trước hàng giờ, cùng thưởng thức món mì Hảo Hảo và tham gia các hoạt động vui chơi tương tác. Đại diện ban tổ chức cho biết, sự hưởng ứng của người dân Hà Nội, nhất là giới trẻ cho thấy sức lan tỏa của chương trình, đồng thời khẳng định thông điệp "Hảo mọi lúc - Hảo mọi sự" đang được truyền tải mạnh mẽ từ Nam ra Bắc.

Các đầu bếp phục vụ mì xuyên suốt sự kiện. Ảnh: Acecook

Đại diện Acecook - doanh nghiệp sở hữu thương hiệu Hảo Hảo cho biết: "Không chỉ là lễ tri ân và kỷ niệm, sự kiện phản ánh hành trình Hảo Hảo đồng hành cùng người Việt từ bữa ăn hàng ngày đến những lúc cộng đồng cần được sẻ chia. Chính sự hiện diện ấy khẳng định tinh thần 'Hảo mọi lúc - Hảo mọi sự', nơi Hảo Hảo không chỉ là món ăn mà còn là ký ức và cảm xúc gắn bó với nhiều thế hệ.

Diệp Chi