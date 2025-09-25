'Hảo hán' nào sẽ cùng em đón trung thu, ngắm chị Hằng?

Em sinh năm 1989, cao 1m6, dáng người cân đối vì thường xuyên tập thể dục, đang làm công việc văn phòng ở một tỉnh miền Tây.

Chào anh, em từng nghĩ một mình vẫn ổn, nhưng thời gian qua đi mới thấm được sự cô đơn, muốn có ai đó để cùng trò chuyện hay đơn giản cùng ngồi ngắm trăng, hóng mát; anh uống tách trà, em cắn hạt hướng dương, tám đủ chuyện trên trời dưới đất, nên hôm nay em viết vài dòng để tìm anh.

Em sinh năm 1989, cao 1m6, dáng người cân đối vì thường xuyên tập thể dục, đang làm công việc văn phòng ở một tỉnh miền Tây. Em không ngại chuyển chỗ ở và chỗ làm; nếu anh ở xa, chỉ cần gặp đúng người. Em nói tiếng Anh khá tốt, tiếng Trung cũng ổn nên việc tìm việc ở chỗ khác không quá khó.

Về nội trợ, em không quá giỏi, nhưng những món như lẩu bò, kho, chiên, mắm... em làm khá ngon. Em không ngại học hỏi thêm để chăm sóc gia đình, nhưng mong anh kiên nhẫn và đừng gắt gỏng những khi em làm sai, vì em hơi vụng về tí, thỉnh thoảng rớt chén, rớt đĩa nên mong gặp người không quá khắt khe.

Thế giới này có hơn 10 tỷ người, gặp được nhau đã là duyên phận rất lớn, nên đối với em chỉ cần anh không vướng vào những chuyện hệ trọng: cờ bạc, hút chích, rượu chè bê bết, ngoại tình, gái gú, bạo lực gia đình, tham ăn biếng làm, mang tư tưởng "chồng chúa vợ tôi", mọi chuyện còn lại đều có thể thương lượng; chỉ cần anh không buông tay, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh.

Em hình dung về một gia đình: vợ chồng đi làm, chiều về gặp nhau sẽ ôm anh một cái, kể anh nghe ngày hôm nay của em thế nào, rồi cùng làm việc nhà, ăn cơm xong lấy xe đèo nhau đi hóng gió; nếu có bất kỳ dự định về tài chính hay bất cứ chuyện gì cũng sẽ kể cho nhau nghe, đồng lòng cùng nhau trong mọi việc. Em chưa từng kết hôn; trong suy nghĩ của em, con cái là duyên, nếu có thì em muốn sinh một bé, còn nếu không thì hai vợ chồng chăm sóc nhau đến răng long đầu bạc.

Mỗi người được sinh ra và lớn lên trong môi trường khác nhau, hình thành nên tính cách có phần khác biệt. Em trân trọng ưu điểm của anh và cũng tôn trọng phần nhược điểm, chỉ cần điều đó không vướng vào những điểm hệ trọng em nói bên trên; nên em hy vọng anh cũng như thế với em.

Về anh: tuổi tác, chưa kết hôn hay đã ly hôn và có con đều không thành vấn đề. Em mong anh là người từng trải, hiểu được giá trị của hạnh phúc, có công việc và thu nhập ổn định, không vướng "tứ đổ tường", kiên nhẫn, biết lắng nghe, yêu thương và quan tâm gia đình.

Hẹn gặp anh một ngày không xa. Thân ái.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ