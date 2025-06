Hanwha Life Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới

Hanwha Life Việt Nam giới thiệu sản phẩm mới gồm bảo hiểm liên kết chung "Đồng hành vững bước", "Bảo hiểm 100 bệnh hiểm nghèo" và "Đồng hành trước rủi ro do tai nạn".

Tâm điểm trong lần ra mắt này là sản phẩm bảo hiểm liên kết chung "Đồng hành vững bước", giải pháp bảo hiểm hướng đến ba giá trị: trọn vẹn bảo vệ, đồng hành dài lâu và tích lũy bền vững. Sản phẩm không chỉ bảo vệ cho khách hàng mà còn có thể mở rộng cho cả người thân, mang đến sự an tâm cho cả gia đình trong hành trình kiến tạo cuộc sống. Đặc biệt, quyền lợi gia tăng bảo vệ lên đến 130% số tiền bảo hiểm giúp khách hàng có thể sở hữu giải pháp tài chính mạnh mẽ.

Khách hàng tìm hiểu sản phẩm bảo hiểm "Đồng hành vững bước". Ảnh: Hanwha Life

Đại diện Hanwha Life đánh giá, với thời hạn bảo vệ lên đến 99 tuổi, sản phẩm là kế hoạch trọn đời lý tưởng cho các khách hàng tìm kiếm giải pháp tài chính bền vững và lâu dài. Bên cạnh đó, khách hàng còn được hưởng các khoản thưởng duy trì hợp đồng và thưởng đặc biệt, hỗ trợ tăng trưởng tài sản theo thời gian.

Bên cạnh đó, công ty đồng thời giới thiệu hai giải pháp mới là "Bảo hiểm 100 bệnh hiểm nghèo" và "Bảo hiểm Đồng hành trước rủi ro do tai nạn", có thể tham gia cùng bảo hiểm liên kết chung "Đồng hành vững bước".

Sản phẩm "Bảo hiểm 100 bệnh hiểm nghèo" mang đến kế hoạch bảo vệ trước các bệnh hiểm nghèo cả giai đoạn sớm và muộn, với tổng quyền lợi lên đến 200% số tiền bảo hiểm. Sản phẩm chi trả cho hai bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm khác nhau, tăng cơ hội điều trị và hồi phục cho khách hàng. Đồng thời, sản phẩm vẫn tiếp tục chi trả lên đến 100% số tiền bảo hiểm cho một bệnh hiểm nghèo giai đoạn muộn, mang đến cho khách hàng thêm nguồn lực để chữa trị. Khách hàng còn được nhận 2% số tiền bảo hiểm (tối đa 10 triệu đồng) ngay khi có chẩn đoán bệnh, như "điểm tựa tinh thần" từ công ty.

Trong khi đó, "Bảo hiểm Đồng hành trước rủi ro do tai nạn" mang đến giải pháp bảo vệ trước các rủi ro thương tật do tai nạn với phạm vi chi trả rộng. Sản phẩm cho phép linh hoạt lựa chọn số tiền bảo hiểm cho quyền lợi hỗ trợ viện phí do tai nạn, đồng thời chi trả lên đến 300% số tiền bảo hiểm khi khách hàng không may tử vong do tai nạn. Đặc biệt, với khả năng mở rộng bảo vệ cho người thân, sản phẩm gia tăng thêm 100% số tiền bảo hiểm nếu cả hai vợ chồng không may tử vong do cùng một tai nạn.

"Bảo hiểm 100 bệnh hiểm nghèo" và "Bảo hiểm Đồng hành trước rủi ro do tai nạn". Ảnh: Hanwha Life

Đại diện công ty cho biết, bộ giải pháp tài chính này là kết quả của quá trình nghiên cứu chuyên sâu tại Việt Nam, kết hợp kinh nghiệm từ thị trường bảo hiểm lâu đời Hàn Quốc. Các sản phẩm vừa duy trì những giá trị cốt lõi hiện có, vừa được nâng cấp rõ rệt về quyền lợi và tính linh hoạt. Nhờ đó, khách hàng có thể chủ động ứng phó trước rủi ro trong cuộc sống. Đây là giải pháp giúp bảo vệ sức khỏe và tài chính cho bản thân và gia đình toàn diện, lâu dài.

"Điều này càng trở nên ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 17 năm Hanwha Life hiện diện và phát triển tại Việt Nam", đại điện nói. Lãnh đạo đơn vị cho biết thêm, bộ sản phẩm cũng đánh dấu bước ngoặt chiến lược trong hành trình phát triển tại thị trường Việt Nam. Doanh nghiệp hoạt động với mục tiêu mang đến các giải pháp bảo vệ toàn diện cho khách hàng và gia đình, hiện thực hóa cam kết đồng hành bền chặt, nâng tầm bảo vệ người Việt.

Hành trình 17 năm phát triển tại thị trường Việt Nam mang đến cho Hanwha Life sự thấu hiểu về nhu cầu bảo vệ sức khỏe và tài chính của khách hàng. Trong suốt hành trình này, công ty không ngừng cải tiến, thiết kế "đo ni" nhiều sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế của từng giai đoạn cuộc đời.

Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, nhu cầu được bảo vệ cả về sức khỏe lẫn tài chính trở nên cấp thiết hơn khi chi phí y tế có xu hướng ngày càng gia tăng. Theo báo cáo Aon 2022-2024, chi phí y tế tại Việt Nam tăng nhanh hơn lạm phát tới 1,6 lần, các bệnh lý nghiêm trọng như ung thư trở nên ngày càng phổ biến. Theo số liệu từ Globocan công bố năm 2024, tỷ lệ mắc và tử vong do ung thư có xu hướng gia tăng, rủi ro tai nạn trong cuộc sống vẫn hiện hữu mỗi ngày.

Với những đóng góp cho khách hàng và cộng đồng, Hanwha Life Việt Nam được trao tặng hàng loạt các giải thưởng danh giá. Các giải thưởng gồm: Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín 9 năm liên tiếp (2017-2025), Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 5 năm liên tiếp (2020-2024) do Vietnam Report công bố...

Theo đại diện doanh nghiệp, trên hành trình sắp tới, Hanwha Life Việt Nam cam kết tiếp tục lấy khách hàng làm trọng tâm. Đặt mục tiêu mang đến những giải pháp bảo hiểm thiết thực và nhân văn, hiện thực hóa mục tiêu trở thành "Công ty bảo hiểm nhân thọ được tín nhiệm nhất" tại Việt Nam.

Hoàng Đan