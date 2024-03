Hanwha Life Việt Nam nâng cao quyền lợi khách hàng

Tháng 2 vừa qua, công ty đã tiến hành chia hơn 53 tỷ lãi đặc biệt cho khách hàng nhờ những kết quả tích cực từ hoạt động đầu tư trong năm 2023.

Theo đại diện Hanwha Life Việt Nam, nhờ triển khai chiến lược đầu tư thận trọng và hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ rủi ro với mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận đầu tư, doanh nghiệp đã mang đến những giá trị cộng thêm cho khách hàng tham gia bảo hiểm.

Phần lãi này dành cho các khách hàng có hợp đồng bảo hiểm thuộc dòng sản phẩm liên kết chung gồm: An khang linh hoạt trọn đời, An khang đắc lộc trọn đời, An khang tài lộc, Hanwha Life - Tôi chọn an yên (Kế hoạch an) và Hanwha Life - Tôi chọn an yên (Kế hoạch yên). Ngày hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực trước 1/1/2024 và còn hiệu lực đến ngày 29/2/2024. Số tiền lãi này sẽ được cộng vào giá trị tài khoản hợp đồng của khách hàng để tiếp tục hưởng lãi suất đầu tư từ quỹ liên kết chung.

Hanwha Life Việt Nam luôn đặt khách hàng làm trọng tâm để phục vụ. Ảnh: Adobe Stock

Đại diện Hanwha Life Việt Nam cho biết 53 tỷ lãi đặc biệt không chỉ là lời tri ân thiết thực mà còn thể hiện những nỗ lực nâng cao quyền lợi khách hàng, theo đuổi tôn chỉ lấy khách hàng làm trọng tâm mà công ty đã thực hiện trong 16 năm có mặt tại Việt Nam.

"Trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục lấy sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu tiên quyết và khách hàng sẽ luôn là người được hưởng lợi nhiều nhất từ hoạt động kinh doanh của Hanwha Life Việt Nam", vị đại diện nhấn mạnh.

Tính đến cuối năm 2023, Hanwha Life Việt Nam ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm hơn 3.800 tỷ đồng, mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đạt gần 56% so với năm 2022. Tại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập vào tháng 8/2023, công ty đã báo cáo mức lợi nhuận liên tục tạo kỷ lục, thành công xóa lỗ lũy kế dù bối cảnh kinh tế vĩ mô ảm đạm và ngành bảo hiểm nhân thọ gặp nhiều khó khăn. Kết quả kinh doanh này đến từ việc triển khai và áp dụng các chiến lược kinh doanh bền vững, ổn định, vượt qua những "cơn sóng" biến động từ thị trường kinh tế vĩ mô.

Chiến lược chuyển đổi số luôn được Hanwha Life Việt Nam chú trọng triển khai. Ảnh: Hanwha Life Việt Nam

Trong giai đoạn thị trường bảo hiểm nhân thọ vẫn còn nhiều khó khăn, Hanwha Life Việt Nam không ngừng nâng cao niềm tin khách hàng thông qua việc thực hiện chi trả quyền lợi nhanh chóng và kịp thời.

"Đây chính là sự bảo vệ hiệu quả và thiết thực khi khách hàng gặp phải những rủi ro không mong muốn", đại diện thương hiệu nhấn mạnh.

Tính riêng năm 2023, công ty ghi nhận việc thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hơn 58.000 trường hợp với số tiền tương đương hơn 406 tỷ đồng cho các quyền lợi liên quan đến bệnh hiểm nghèo, tử vong, thương tật do tai nạn, hỗ trợ viện phí... Những con số này khẳng định cam kết đồng hành, mang đến sự an tâm, tin tưởng cho các khách hàng, cũng như thể hiện vai trò của bảo hiểm nhân thọ trong việc bảo vệ và hỗ trợ tài chính cho người Việt.

Khi thị trường bảo hiểm gặp nhiều sự cố khủng hoảng niềm tin, Hanwha Life Việt Nam cam kết mang đến những dịch vụ và sản phẩm chất lượng, góp phần xây dựng một thị trường bảo hiểm minh bạch. Công ty không ngừng đẩy mạnh và chuẩn hóa nghiệp vụ giải quyết quyền lợi bảo hiểm, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, khẳng định vị thế là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ được tín nhiệm hàng đầu.

Chiến lược chuyển đổi số được thúc đẩy toàn diện nhằm đơn giản hóa quy trình phục vụ, mang đến sự an toàn, dễ dàng và thuận tiện cho khách hàng. Tiêu biểu trong việc số hóa là sự ra đời của Hanwha Life+, phiên bản chuyển đổi và nâng cấp của ứng dụng LIME. Cùng với Hanwha Life+ và cổng thông tin khách hàng trực tuyến (Customer portal), khách hàng có thể chủ động quản lý hợp đồng trực tuyến (E-Policy), nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm trực tuyến (E-submission), chi trả quyền lợi bảo hiểm tự động (e-Claim)... Đây được xem là sự đầu tư bài bản vào các hoạt động chăm sóc và tương tác nhằm giữ chân khách hàng hiện hữu và chinh phục các khách hàng tiềm năng.

Với vốn đầu tư lên đến 4.891 tỷ đồng, Hanwha Life sở hữu nội lực tài chính vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc giúp công ty tăng trưởng bền vững trong suốt 16 năm qua. Các chính sách đúng đắn và sự am hiểu thị trường bản địa đã giúp Hanwha Life nhiều năm liền lọt vào "Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam", "Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín"... hướng tới mục tiêu trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ được tín nhiệm nhất tại thị trường Việt Nam.

Như Ý