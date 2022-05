Hanwha Life Việt Nam hợp tác với VHP

Sự kiện này thể hiện nỗ lực của Hanwha Life Việt Nam trong việc mở rộng kênh phân phối nhằm cung cấp sản phẩm - dịch vụ hướng đến khách hàng.

Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam (Hanwha Life Việt Nam) ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược phân phối bảo hiểm nhân thọ với Công ty cổ phần Đào tạo và Tư vấn VHP (VHP) - đại lý tổ chức sở hữu hệ thống mạng lưới gồm hơn 30 văn phòng và 4.000 tư vấn tài chính phục vụ gần 20.000 khách hàng trên khắp cả nước.

Hanwha Life Việt Nam và VHP ký kết thỏa thuận hợp tác phân phối bảo hiểm nhân thọ. Ảnh: Hanwha Life Việt Nam

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Hwang Jun Hwan - Tổng giám đốc Hanwha Life Việt Nam chia sẻ: "Tuy là một doanh nghiệp trẻ nhưng với chính sách khác biệt, VHP cho thấy tiềm năng có thể phát triển mạnh mẽ để trở thành một trong các công ty đại lý tổ chức hàng đầu trên thị trường. Chúng tôi đánh giá cao mối quan hệ hợp tác với VHP, tin rằng thỏa thuận ký kết này VHP tạo nên bước đột phá và gia tăng nhiều giá trị cộng thêm, đồng thời đem đến giải pháp tài chính toàn diện hơn cho khách hàng".

Ông Hwang Jun Hwan - Tổng giám đốc Hanwha Life Việt Nam kỳ vọng sự hợp tác này đem đến giải pháp tài chính toàn diện hơn cho khách hàng. Ảnh: Hanwha Life Việt Nam

Ông Nguyễn Thạc Huy - Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm CEO VHP, cho biết: "VHP luôn mong muốn mang đến những sản phẩm tài chính có quyền lợi ưu việt để cung cấp cho khách hàng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân Việt Nam và ổn định chính sách an sinh xã hội. Hanwha Life Việt Nam là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ Hàn Quốc hoạt động lâu đời và được tín nhiệm tại Việt Nam. Do đó, công ty có sự am hiểu sâu sắc thị trường cùng những nhu cầu, mong muốn của khách hàng Việt. Chúng tôi tin chắc việc hợp tác đồng hành cùng Hanwha Life Việt Nam là bước tiếp theo để VHP tiếp tục thực hiện sứ mệnh 'Nâng tầm cuộc sống Việt' bằng những giải pháp bảo hiểm toàn diện".

Ông Nguyễn Thạc Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm CEO VHP phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Hanwha Life Việt Nam

VHP là công ty tư vấn tài chính và đại lý tổ chức ra đời từ năm 2019 với sứ mệnh mang lại tối đa các giải pháp tài chính an toàn cho người dân Việt Nam. Tuy mới trải qua hơn 3 năm hoạt động, VHP đã chứng minh được sự phát triển đột phá bằng chính sách nhân sự đúng đắn; cam kết đồng hành gắn bó dài lâu, và hiện sở hữu mạng lưới hơn 30 văn phòng với đội ngũ 4.000 tư vấn tài chính phục vụ 20.000 khách hàng trên khắp cả nước. Tính đến hết năm 2021, với mức tăng trưởng lên đến 237%, VHP ngày càng khẳng định vị thế là một trong những công ty, đại lý tổ chức có uy tín trên thị trường.

Hanwha Life Việt Nam hiện là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ có tiềm lực tài chính vững mạnh và đã có các thỏa thuận hợp tác với các đối tác đại lý tổ chức hàng đầu như: TC Advisors, SAMO và AsianLink. Bên cạnh đó, Hanwha Life Việt Nam liên tục đẩy mạnh hợp tác với nhiều đối tác trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, ngân hàng, fintech, các công ty công nghệ... nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận với các sản phẩm bảo hiểm nhận thọ với nhiều quyền lợi như các sản phẩm của Hanwha Life Việt Nam.

