Hanwha Life trao 100 triệu học bổng cho Đại học Sư phạm TP HCM

Hanwha Life Việt Nam tặng học bổng 100 triệu đồng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt thuộc khoa Giáo dục Mầm non, trường Đại học Sư Phạm TP HCM, ngày 24/12.

Theo kế hoạch, học bổng sẽ được trao đến sinh viên đang theo học tại các phân hiệu của trường ở TP HCM, Gia Lai và Long An, nhà trường sẽ căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể của từng sinh viên để phân bổ mức học bổng phù hợp.

Trường Đại học Sư phạm TP HCM là đơn vị đào tạo nhiều thế hệ giáo viên cho hệ thống giáo dục Việt Nam. Trong đó, khoa Giáo dục Mầm non đảm nhận vai trò đặc biệt khi đào tạo đội ngũ giáo viên trực tiếp đồng hành trẻ em trong những năm đầu đời, thời kỳ đặt nền tảng cho sự phát triển nhân cách và tư duy.

Đại diện doanh nghiệp trao bảng tài trợ cho đại diện trường Đại học Sư phạm TP HCM. Ảnh: Hanwha Life Việt Nam

Đại diện doanh nghiệp cho biết, việc hỗ trợ sinh viên nhằm góp phần giảm áp lực chi phí học tập, đồng thời cùng nhà trường chuẩn bị nguồn nhân lực có chất lượng cho ngành giáo dục. Doanh nghiệp đánh giá đầu tư cho giáo dục mầm non là đầu tư cho tương lai lâu dài của xã hội.

Phía nhà trường nhận định, sự đồng hành của Hanwha Life Việt Nam giúp sinh viên có thêm điều kiện duy trì việc học, phát triển năng lực chuyên môn và tiếp thêm động lực theo đuổi nghề nghiệp đã chọn.

Hanwha Life là công ty bảo hiểm nhân thọ Hàn Quốc đã có 17 năm hoạt động tại Việt Nam, đầu tư vào nhiều dự án mang lại giá trị thiết thực, dựa trên ba mũi nhọn: thúc đẩy giáo dục, bảo vệ trẻ em và chăm lo sức khỏe cộng đồng. Chương trình trao tặng học bổng đến trường Đại học Sư phạm TP HCM, là một hoạt động trong hành trình thúc đẩy giáo dục của công ty. Bên cạnh đó, trong năm 2025, đơn vị đã liên tục triển khai nhiều hoạt động và sáng kiến, điển hình như "Future Plus" nằm trong định hướng nuôi dưỡng tài năng công nghệ tài chính (fintech), lĩnh vực đang trở thành xu hướng toàn cầu.

Đại diện nhà trường gửi tặng thư cảm ơn đến đại diện doanh nghiệp. Ảnh: Hanwha Life Việt Nam

Trong khuôn khổ dự án, Hanwha Life triển khai nhiều hoạt động tại các trường đại học như trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU) cùng trường đại học Công nghệ TP HCM (Hutech). Dự án mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận kiến thức tài chính, bảo hiểm, fintech; tham gia các buổi đào tạo chuyên sâu với những chuyên gia tài chính Hàn Quốc và Việt Nam. Chương trình còn giúp sinh viên trải nghiệm và giao lưu tại Hàn Quốc; thực tập trực tiếp tại Hanwha Life Việt Nam... Sau đó, chính các sinh viên tham gia dự án sẽ tiếp tục mang kiến thức tài chính, bảo hiểm lan tỏa trở lại cho cộng đồng. Theo đại diện đơn vị, những hoạt động này giúp các bạn trẻ mở rộng kiến thức, trau dồi kỹ năng và sẵn sàng trở thành nguồn nhân lực chất lượng cho ngành fintech trong tương lai.

Thông qua những giá trị đóng góp cho xã hội, năm 2025, Hanwha Life Việt Nam được The Saigon Times vinh danh là Doanh nghiệp vì cộng đồng, đánh dấu năm thứ 5 năm liên tiếp công ty đạt danh hiệu này (2021-2025). Ngoài ra, đơn vị cũng được trao tặng hàng loạt danh hiệu khác như liên tiếp 9 năm được vinh danh là Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín (2017-2025), 6 năm liền trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và Top 500 Doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (2020-2025) do Vietnam Report công bố. Công ty cũng được vinh danh là Nơi làm việc tốt nhất châu Á 4 năm liên tiếp (2022-2025) do HR Asia bình chọn.

Trong thời gian tới, Hanwha Life Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục nhân rộng các hoạt động trách nhiệm xã hội, song hành với hoạt động kinh doanh bền vững. Công ty đặt mục tiêu trở thành "điểm tựa" tin cậy cho khách hàng, qua đó hiện thực hóa chiến lược trở thành "Công ty bảo hiểm nhân thọ được tín nhiệm nhất" tại Việt Nam.

Hoàng Đan