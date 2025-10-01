Hanwha Life thêm ưu đãi cho khách hàng mua bảo hiểm

Hanwha Life không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu người dùng suốt 17 năm qua, hiện triển khai chương trình khuyến mại với tổng giá trị giải thưởng hơn 1,3 tỷ đồng.

Cuối tháng 9, Hanwha Life công bố triển khai chương trình khuyến mại "Đồng hành vững bước" từ ngày 1/10 đến 31/3/2026, với tổng giá trị giải thưởng hơn 1,3 tỷ đồng. Chương trình mang đến nhiều phần quà thiết thực như: ôtô Hyundai Tucson, iPhone, xe máy điện Vinfast và Smart Tivi... dành cho khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm mới trong thời gian khuyến mại.

Chương trình gồm 6 đợt quay số hàng tháng từ tháng 11 đến tháng 4/2026 và một đợt quay số đặc biệt vào cuối kỳ. Mỗi đợt đều có nhiều giải thưởng hấp dẫn, cụ thể, với đợt quay số hàng tháng, các giải thưởng gồm: một xe máy điện Vinfast Klara Neo, hai Smart Tivi Samsung Crystal UHD 4K 43 inch và hai tai nghe không dây Samsung Galaxy Buds3. Đợt quay số đặc biệt cuối chương trình giải thưởng gồm: giải đặc biệt ôtô Hyundai Tucson phiên bản 2.0 xăng đặc biệt cùng ba giải nhất điện thoại iPhone Air 256GB.

Chương trình áp dụng cho khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và có hợp đồng được phát hành trong thời gian khuyến mại, đồng thời hoàn tất thanh toán phí bảo hiểm kỳ đầu theo quy định. Với mỗi 10 triệu đồng phí bảo hiểm kỳ đầu, khách hàng sẽ nhận một mã số dự thưởng (MSDT) để tham gia quay số. Phí bảo hiểm kỳ đầu càng cao, khách hàng càng có nhiều MSDT và gia tăng cơ hội trúng thưởng.

Đặc biệt, chương trình không giới hạn số đợt tham gia quay số và số giải thưởng mà khách hàng có thể nhận. Người đã trúng giải trong các đợt quay số hàng tháng vẫn tiếp tục tham gia vòng quay số đặc biệt cuối kỳ. Tất cả đợt quay số được thực hiện công khai, minh bạch thông qua phần mềm điện tử và diễn ra tại các địa điểm kinh doanh của Hanwha Life trên toàn quốc.

Khách hàng tham khảo chương trình khuyến mại "Đồng hành vững bước". Ảnh: Hanwha Life

Sau hơn 17 năm hoạt động tại Việt Nam, Hanwha Life đã xây dựng danh mục sản phẩm đa dạng, giúp khách hàng được bảo vệ toàn diện trước rủi ro bất ngờ trong cuộc sống. Từ tháng 6 đến nay, công ty đã giới thiệu nhiều sản phẩm mới như: bảo hiểm liên kết đơn vị Đồng hành sống thỏa chất, bảo hiểm liên kết chung Đồng hành vững bước, Bảo hiểm 100 bệnh hiểm nghèo và Bảo hiểm Đồng hành trước rủi ro do tai nạn.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, các sản phẩm này được thiết kế phù hợp với nhu cầu thực tế của người Việt, đặc biệt ở quyền lợi mở rộng phạm vi bảo vệ cho người thân trong gia đình. Cách tiếp cận này không chỉ giúp khách hàng an tâm hơn mà còn thể hiện mong muốn gìn giữ sự an toàn và gắn kết gia đình, giá trị vốn được coi trọng trong văn hóa Việt Nam.

Khách hàng tham khảo các sản phẩm của đơn vị. Ảnh: Hanwha Life

Hanwha Life cũng chú trọng khía cạnh tinh thần, thể hiện qua những quyền lợi hỗ trợ kịp thời. Chẳng hạn, sản phẩm Đồng hành sống thỏa chất có quyền lợi đồng hành sẻ chia ngay khi phát sinh yêu cầu giải quyết quyền lợi tử vong, công ty sẽ ứng trước 10% số tiền bảo hiểm, tối đa 50 triệu đồng, để gia đình trang trải chi phí hậu sự ban đầu. Sản phẩm này thể hiện cam kết công ty luôn bên cạnh khách hàng và gia đình trong những thời khắc khó khăn nhất.

Tương tự, bảo hiểm 100 bệnh hiểm nghèo chi trả 2% số tiền bảo hiểm, tối đa 10 triệu đồng, ngay khi khách hàng được chẩn đoán bệnh hiểm nghèo. Quyền lợi này là khoản hỗ trợ sớm, vừa mang tính tài chính vừa tạo điểm tựa tinh thần giúp khách hàng an tâm chữa bệnh.

Ở góc độ đầu tư, sản phẩm Đồng hành sống thỏa chất mang đến cơ hội đa dạng hóa danh mục thông qua 4 quỹ liên kết đơn vị, được quản lý bởi VinaCapital và KIM Việt Nam. Khách hàng có thể tham gia đầu tư ngay cả khi chưa có vốn lớn, đồng thời được hưởng các khoản thưởng duy trì hợp đồng và thưởng đặc biệt trong suốt thời gian tham gia. Điều này giúp gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn bên cạnh quyền lợi bảo vệ.

Hoàng Đan