Hanwha Life tặng gói xét nghiệm tầm soát ung thư cho phụ nữ

Hanwha Life Việt Nam tặng 500 gói xét nghiệm tầm soát ung thư, trang bị kiến thức y khoa và tài chính, nhằm khuyến khích phụ nữ chủ động chăm sóc sức khỏe.

Chuỗi hoạt động nằm trong chiến dịch "Cùng Hanwha Life bảo vệ người chở che", với mục tiêu đồng hành phụ nữ Việt trong hành trình chủ động chăm sóc sức khỏe, xây dựng tài chính vững vàng.

Công ty phối hợp Viện di truyền Y học (Gene Solutions) tặng 500 gói xét nghiệm tầm soát ung thư có nguy cơ di truyền phổ biến ở nữ giới, triển khai tại TP HCM, Thanh Hóa, Bắc Ninh và Đăk Lăk. Xét nghiệm phân tích 10 gen liên quan đến ung thư vú, buồng trứng và đại trực tràng, giúp phụ nữ phát hiện sớm nguy cơ di truyền. Bên cạnh đó, người tham gia còn được tư vấn y khoa chuyên sâu từ các bác sĩ tư vấn di truyền của Gene Solutions. Trước và sau khi xét nghiệm, bác sĩ sẽ trực tiếp giải thích kết quả, giúp chị em phụ nữ hiểu rõ nguy cơ sức khỏe và các giải pháp phù hợp.

Ông Nguyễn Lưu Hồng Đăng, Bác sĩ Chuyên khoa 1 - Phó giám đốc Y khoa Gene Solutions chia sẻ tại sự kiện của doanh nghiệp. Ảnh: Hanwha Life

Với chương trình tầm soát này nếu người tham gia có kết quả xét nghiệm dương tính, ba người thân trực hệ của người tham gia sẽ được Hanwha Life Việt Nam tiếp tục hỗ trợ xét nghiệm miễn phí, mở rộng phạm vi phòng ngừa cho nhiều thế hệ trong gia đình.

Trong gia đình Việt, người phụ nữ thường đóng vai trò chủ đạo trong việc chăm lo sức khỏe, nắm giữ tài chính và các quyết định chi tiêu hằng ngày. Song, giữa nhịp sống tất bật, nhiều chị em vẫn chưa dành sự quan tâm đúng mức cho bản thân, đặc biệt là chủ động phòng tránh những căn bệnh nguy hiểm như ung thư.

Theo đại diện Hanwha Life Việt Nam, khi người phụ nữ được trang bị vững chắc kiến thức về sức khỏe và tài chính, vừa giúp bảo vệ cho riêng họ, vừa tạo ra những thay đổi tích cực cho cả gia đình. Nhìn xa hơn, mỗi gia đình khỏe mạnh và có nền tảng tài chính sẽ là những viên gạch xây dựng nên xã hội phát triển và thịnh vượng.

Sự kiện đầu tiên của chương trình đã diễn ra tại Thanh Hóa ngày 3/8. Ảnh: Hanwha Life

Với ý nghĩa thiết thực, chiến dịch "Cùng Hanwha Life bảo vệ người chở che" nhận được sự tham gia tích cực của cộng đồng phụ nữ tại các sự kiện chăm sóc sức khỏe. Chiến dịch còn có sự hưởng ứng của nhiều gương mặt truyền cảm hứng trên các nền tảng mạng xã hội, giúp lan tỏa rộng rãi hơn thông điệp của chương trình đến cộng đồng.

Song song hoạt động cộng đồng, Hanwha Life Việt Nam còn cung cấp các sản phẩm bảo hiểm tích hợp quyền lợi thiết thực cho nữ giới như "Người bạn đồng hành - vượt khó", "Bảo hiểm 100 bệnh hiểm nghèo" và "Bảo hiểm chăm sóc y tế toàn cầu". Các sản phẩm này mang lại nhiều quyền lợi bảo vệ nổi bật trong việc chăm sóc sức khỏe cho nữ giới, từ giai đoạn chuẩn bị làm mẹ, hay khi đối mặt với bệnh hiểm nghèo hay ung thư, góp phần tạo nền tảng tài chính vững chắc cho người phụ nữ.

Đại diện Hanwha Life Việt Nam cho biết, tại Hàn Quốc, trong mảng bảo hiểm và đặc biệt đối với nhóm phụ nữ, tập đoàn Hanwha luôn theo định hướng thấu hiểu và đồng hành nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của họ. Định hướng này được hiện thực hóa qua chiến lược đầu tư dài hạn như thành lập trung tâm Lifeplus Femtech Research Institute năm 2023, đây là trung tâm nghiên cứu trong ngành tài chính tại Hàn Quốc tập trung vào nhóm nữ. Tập đoàn cũng ra mắt sản phẩm dành riêng giới nữ vào năm 2024, nhanh chóng nhận được sự yêu thích, tin chọn từ các khách hàng nữ.

Sản phẩm bảo hiểm của Hanwha Life Việt Nam được tích hợp nhiều quyền lợi dành cho phụ nữ Việt. Ảnh: Hanwha Life

Tại Việt Nam, Hanwha Life tiếp tục kế thừa định hướng của tập đoàn, duy trì vai trò trong việc bảo vệ sức khỏe và tài chính cho phụ nữ. Công ty triển khai các chiến dịch dành riêng cho nữ giới và phát triển các sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế, hướng tới tạo ra giá trị bền vững cho khách hàng nữ nói riêng và cộng đồng nói chung.

Với những đóng góp cho cộng đồng, doanh nghiệp được Vietnam Report xếp vào Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2025. Đây là năm thứ 9 liên tiếp công ty giữ vững danh hiệu này, thể hiện vị thế và cam kết phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam.

Hoàng Đan