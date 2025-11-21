Hanwha Life phát triển danh mục bảo hiểm theo nhu cầu khách hàng

Hanwha Life Việt Nam phát triển nhiều sản phẩm bảo hiểm mới nhằm đáp ứng đa nhu cầu, từ bảo vệ sớm, mở rộng quyền lợi đến đầu tư, tích lũy.

Trong năm nay, đơn vị giới thiệu loạt sản phẩm bảo hiểm mới, tích hợp nhiều quyền lợi nâng cao. Mục tiêu của công ty là hỗ trợ khách hàng bảo vệ sức khỏe và tài chính hiệu quả thông qua ba khía cạnh: đồng hành sớm, đồng hành mở rộng và đồng hành toàn diện.

Khách hàng tham khảo các sản phẩm bảo hiểm của đơn vị. Ảnh: Hanwha Life Việt Nam

Theo Hanwha Life Việt Nam, những năm gần đây, độ tuổi tham gia bảo hiểm có xu hướng trẻ hơn. Nhiều người xem bảo hiểm như công cụ vừa bảo vệ trước rủi ro, vừa tạo nền tảng tích lũy cho tương lai. Từ thực tế đó, từ tháng 6, đơn vị ra mắt 4 sản phẩm mới gồm: bảo hiểm liên kết chung Đồng hành vững bước, bảo hiểm liên kết đơn vị Đồng hành sống thỏa chất, Bảo hiểm 100 bệnh hiểm nghèo và Bảo hiểm Đồng hành trước rủi ro do tai nạn. Các sản phẩm này được cải tiến về quyền lợi với mức phí hợp lý, giúp các khách hàng ở nhiều mức thu nhập khác nhau đều có thể tiếp cận.

Bên cạnh đó, hệ thống phát hành hợp đồng bảo hiểm tự động triển khai từ tháng 10 cũng giúp quy trình mua bảo hiểm trở nên thuận tiện. Khách hàng dễ dàng, nhanh chóng hoàn tất thủ tục trên nền tảng số, trong khi đội ngũ tư vấn tài chính có thêm thời gian tư vấn giải pháp phù hợp và theo sát nhu cầu của từng gia đình.

Theo đại diện công ty, "đồng hành sớm" là cách Hanwha Life Việt Nam khởi đầu hành trình bảo vệ và trao quyền cho người trẻ - thế hệ sống năng động, độc lập và mong muốn tự chủ tài chính. Tham gia bảo hiểm từ sớm giúp họ tận hưởng ba tầng lợi ích: mức phí cạnh tranh, quyền lợi ưu việt, đồng thời duy trì thói quen tiết kiệm kỷ luật để gia tăng tài sản dài hạn. Bảo hiểm sẽ như công cụ quản trị rủi ro giúp người trẻ giữ vững kế hoạch tài chính khi biến cố xảy ra, tự tin theo đuổi một cuộc sống chất lượng và ý nghĩa.

Sản phẩm Đồng hành thỏa chất. Ảnh: Hanwha Life Việt Nam

"Đồng hành sớm" giúp khách hàng chủ động chuẩn bị tương lai cho bản thân, còn "đồng hành mở rộng" là cách đơn vị đưa hành trình ấy tiến xa hơn: từ cá nhân được bảo vệ đến gia đình được che chở. Chẳng hạn, bảo hiểm liên kết chung Đồng hành vững bước và bảo hiểm liên kết đơn vị Đồng hành sống thỏa chất đều tích hợp quyền lợi bảo vệ thêm cho một người thân là vợ, chồng, con ruột hoặc bản thân bên mua bảo hiểm trước rủi ro tử vong do tai nạn mà không yêu cầu thẩm định. Song song, bảo hiểm Đồng hành trước rủi ro do tai nạn gia tăng 100% số tiền bảo hiểm, nếu cả hai vợ chồng không may tử vong trong cùng một tai nạn.

Công ty còn chú ý đến gia đình khách hàng qua quyền lợi "Đồng hành sẻ chia" được tích hợp trong sản phẩm Đồng hành sống thỏa chất. Ngay khi nhận được yêu cầu giải quyết quyền lợi tử vong, công ty sẽ ứng trước 10% số tiền bảo hiểm (tối đa 50 triệu đồng), giúp người thân khách hàng trang trải chi phí hậu sự ban đầu, kịp thời sẻ chia cùng gia đình khách hàng trong những thời khắc khó khăn, đau buồn.

Yếu tố "mở rộng" cũng được Hanwha Life đưa vào phạm vi bảo vệ khách hàng trong sản phẩm Bảo hiểm 100 bệnh hiểm nghèo, khi chi trả cho hai bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm khác nhau và vẫn tiếp tục chi trả lên đến 100% số tiền bảo hiểm cho một bệnh hiểm nghèo giai đoạn muộn. Ngoài ra, khách hàng được nhận một khoản 2% số tiền bảo hiểm (tối đa 10 triệu đồng) ngay khi có chẩn đoán bệnh, như "điểm tựa tinh thần" kịp thời để vững vàng hơn khi bắt đầu điều trị.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, khách hàng được Hanwha Life Việt Nam đồng hành toàn diện, bảo vệ tài chính trước rủi ro, đồng thời gia tăng tài sản thông qua tích lũy và đầu tư. Bảo hiểm liên kết đơn vị Đồng hành sống thỏa chất cho phép khách hàng đầu tư thông qua 4 quỹ liên kết đơn vị do VinaCapital và Kim Việt Nam quản lý, giúp đa dạng hóa danh mục mà không cần vốn lớn. Cả hai sản phẩm Đồng hành sống thỏa chất và Đồng hành vững bước đều tích hợp cơ chế thưởng duy trì và thưởng đặc biệt, góp phần tăng trưởng tài sản dài hạn cho khách hàng.

Với những giải pháp bảo vệ sức khỏe và tài chính tối ưu cho khách hàng, Hanwha Life Việt Nam được vinh danh là công ty có Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất do Báo Tài chính - Đầu tư công bố. Ngoài ra, đơn vị cũng được vinh danh trong Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín 9 năm liên tiếp (2017-2025), Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 6 năm liền (2020-2025), Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 6 năm liên tiếp (2020-2025) do Vietnam Report công bố...

Hoàng Đan