Hanwha Life 5 năm liền nhận giải 'Doanh nghiệp vì cộng đồng'

Hanwha Life Việt Nam đẩy mạnh thực hiện các hoạt động vì cộng đồng, tập trung vào chăm sóc sức khỏe, thúc đẩy giáo dục và bảo vệ trẻ em, được vinh danh ngày 5/11.

Lễ trao giải "Doanh nghiệp vì cộng đồng 2025" do The Saigon Times tổ chức tại TP HCM, với chủ đề "Hướng đến một xã hội phát triển bền vững". Tại sự kiện năm nay, Hanwha Life Việt Nam tiếp tục là một trong 40 doanh nghiệp tiêu biểu có đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, việc liên tục được xướng tên trong 5 năm qua thể hiện hiệu quả của các chương trình trách nhiệm xã hội (CSR) mà Hanwha Life triển khai. Đồng thời, giải thưởng còn củng cố niềm tin của cộng đồng đối với thương hiệu bảo hiểm đến từ Hàn Quốc, luôn hoạt động với giá trị cốt lõi "Nâng cao chất lượng cuộc sống người Việt".

Ông Lee Ka Ram, Phó tổng giám đốc thường trực Quản lý Đào tạo Kinh doanh bảo hiểm nhận giải thưởng từ ban tổ chức. Ảnh: Hanwha Life Việt Nam

Theo ông Lee Ka Ram, Phó tổng giám đốc thường trực Quản lý Đào tạo Kinh doanh bảo hiểm, tại Hanwha Life Việt Nam, CSR là phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững gắn liền với văn hóa doanh nghiệp. "Giải thưởng năm nay là sự ghi nhận, động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực, đổi mới và mở rộng các hoạt động vì cộng đồng thiết thực và bền vững hơn", ông Lee Ka Ram nói.

Năm 2025, dù kinh tế còn nhiều biến động, Hanwha Life Việt Nam vẫn duy trì các dự án CSR dài hạn nhờ nội lực tài chính ổn định với vốn điều lệ 4.891 tỷ đồng và tổng tài sản hơn 21.700 tỷ đồng. Doanh nghiệp tập trung vào ba mũi nhọn chính: chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thúc đẩy giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Đội ngũ kinh doanh của đơn vị. Ảnh: Hanwha Life Việt Nam

Một trong những dự án tiêu biểu của đơn vị mang tinh thần nâng đỡ, chắp cánh ước mơ và trao cơ hội cho các hoàn cảnh khó khăn là chương trình "Trao bảo vệ, Trọn an tâm", được triển khai liên tục từ năm 2024 đến nay. Chương trình trải dài từ miền núi cao tới đồng bằng, từ vùng khó khăn đến các đô thị phát triển. Tại mỗi tỉnh thành, Hanwha Life Việt Nam phối hợp chặt chẽ cùng các ban, ngành, đoàn thể để triển khai hoạt động CSR phù hợp với thực tế địa phương. Nhờ mạng lưới đội ngũ kinh doanh rộng khắp, am hiểu địa bàn, công ty có thể thấu hiểu hoàn cảnh của người dân, từ đó mang đến những hỗ trợ kịp thời và thiết thực nhất.

Riêng 10 tháng đầu năm nay, chương trình đã trao tặng hàng trăm món quà: học bổng, xe đạp, dụng cụ học tập, hỗ trợ tài chính... cho hàng trăm hoàn cảnh khó khăn tại 10 tỉnh thành trên cả nước. Các địa phương được hỗ trợ gồm: Phú Thọ, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đăk Lăk, Khánh Hòa, Cần Thơ.

Cuộc thi Olympic Tin học Miền Trung - Tây Nguyên năm 2025 do đơn vị tài trợ nằm trong dự án Future Plus. Ảnh: Hanwha Life Việt Nam

Doanh nghiệp còn chú trọng phát triển nguồn nhân lực trẻ với dự án thúc đẩy giáo dục "Future Plus", nằm trong định hướng nuôi dưỡng tài năng công nghệ tài chính (Fintech), lĩnh vực đang trở thành xu hướng toàn cầu.

Trong khuôn khổ dự án, Hanwha Life triển khai nhiều hoạt động tại các trường đại học như trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU) và trường đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH). Dự án mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận kiến thức tài chính, bảo hiểm và fintech; trải nghiệm, giao lưu tại Hàn Quốc; thực tập trực tiếp tại Hanwha Life Việt Nam...

Sau chương trình, các bạn sinh viên sẽ tiếp tục lan tỏa những kiến thức đã tiếp cận đến cộng đồng, với mục tiêu chia sẻ trực tiếp tới 1.000 người trong năm nay, đặc biệt là những nhóm hạn chế cơ hội tiếp cận kiến thức tài chính. Việc chia sẻ tạo vòng tuần hoàn, khi dự án vừa tập trung vào việc bồi dưỡng nhân tài, vừa mở rộng tác động của các em thông qua đóng góp trở lại cho xã hội.

Đơn vị trao tặng nhiều món quà thiết thực cho các hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hanwha Life Việt Nam

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Hanwha Life Việt Nam triển khai nhiều chương trình tầm soát và nâng cao nhận thức sức khỏe. Từ tháng 7 đến tháng 11, chiến dịch "Cùng Hanwha Life bảo vệ người chở che" phối hợp Viện Di truyền Y học (Gene Solutions) đã tầm soát miễn phí cho 500 phụ nữ tại nhiều tỉnh như Thanh Hóa, Bắc Ninh, Đăk Lăk, Hải Phòng, TP HCM... Xét nghiệm này phân tích 10 gen liên quan đến ba loại ung thư phổ biến hiện nay của nữ giới gồm ung thư vú, buồng trứng và đại trực tràng, giúp phát hiện sớm nguy cơ di truyền và hỗ trợ phụ nữ kịp thời hơn trong việc chăm sóc sức khỏe.

Tiếp nối, công ty ra mắt chuỗi talk show "Hồ sơ y học xuyên thời gian", kết hợp góc nhìn về y học và lịch sử đưa khán giả "ngược dòng thời gian" khám phá lối sống, sức khỏe của các nhân vật nổi tiếng trên thế giới. Thông qua sự tham gia của các bác sĩ và chuyên gia sử học, 6 tập talk show truyền tải kiến thức hữu ích về phòng bệnh cũng như thúc đẩy tinh thần sống khỏe chủ động cho cộng đồng.

Theo đại diện doanh nghiệp, với định hướng phát triển bền vững, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hướng tới bảo vệ sức khỏe và tài chính cho người dân. Những nỗ lực này thể hiện cam kết đồng hành dài lâu của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ với cộng đồng Việt Nam, góp phần lan tỏa thông điệp về một tương lai khỏe mạnh, an toàn và vững vàng cho mọi gia đình.

Hoàng Đan