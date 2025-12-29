Suốt 17 năm phát triển sản phẩm,

Suốt 17 năm phát triển sản phẩm,

Hanwha Life theo đuổi triết lý “đo ni đóng giày”,

tập trung cho những nhu cầu đặc thù, từ bảo vệ, tích lũy, đầu tư.

Năm 2008, khi Hanwha Life bắt đầu hoạt động tại Việt Nam, thị trường bảo hiểm nhân thọ vẫn còn khá mới mẻ. Thay vì chạy đua mở rộng thị phần, đơn vị chọn con đường bền vững: xây dựng niềm tin từ nền tảng, thấu hiểu nhu cầu của người Việt để phát triển những giải pháp tài chính phù hợp. Chiến lược được duy trì suốt gần hai thập niên qua, mở đầu với hoạt động đầu tư vào chất lượng sản phẩm, đào tạo đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp và xây dựng hệ thống phục vụ khách hàng minh bạch. Mạng lưới chi nhánh được mở rộng có chọn lọc, đảm bảo mỗi “điểm chạm” với khách hàng đều mang lại trải nghiệm tốt nhất. Đến nay công ty có hơn 140 điểm phục vụ khách hàng, 40.700 tư vấn tài chính và danh mục sản phẩm bảo hiểm đa dạng. “Chúng tôi muốn góp phần thay đổi nhận thức của người Việt về bảo hiểm từ ‘chi phí ít được ưu tiên’ trở thành ‘khoản đầu tư cần thiết’ cho tương lai”, đại diện Hanwha Life nói.

Để đạt mục tiêu thay đổi nhận thức người dân, trong 17 năm qua, công ty phát triển những gói bảo hiểm "đo ni đóng giày" cho cuộc sống, giải quyết những “bài toán” đặc thù của người Việt. Bước đầu, muốn viết ra lời giải, phải hiểu rõ đề bài. Vì vậy khi gia nhập thị trường Việt Nam, doanh nghiệp dành thời gian tìm hiểu nhu cầu và khả năng tài chính ở từng độ tuổi và hoàn cảnh. Bên cạnh việc thấu hiểu thị trường bản địa, Hanwha Life Việt Nam còn kế thừa gần 80 năm kinh nghiệm của tập đoàn mẹ (đơn vị đã phát triển bảo hiểm tại Hàn Quốc từ năm 1946) qua đó khẳng định nội lực vững chắc và uy tín khi đồng hành khách hàng Việt. Từ nền tảng đó, Hanwha Life Việt Nam xây dựng danh mục sản phẩm bao trùm các nhu cầu thiết thực của người Việt về bảo vệ sức khỏe và tài chính, đồng thời mang lại giá trị tích lũy và đầu tư dài hạn. Riêng năm nay, đơn vị nắm bắt nhu cầu người dùng ngày càng phân hóa: người trẻ cần tích lũy, gia đình tìm sự bảo vệ, nhà đầu tư muốn sinh lời và người lao động kỳ vọng an tâm trước rủi ro. Từ sự phân tầng nhu cầu này, đơn vị tung ra danh mục sản phẩm bao quát mọi giai đoạn cuộc sống, bảo hiểm liên kết chung "Đồng hành vững bước"; bảo hiểm liên kết đơn vị "Đồng hành sống thỏa chất"; "Bảo hiểm 100 bệnh hiểm nghèo"; "Bảo hiểm đồng hành trước rủi ro do tai nạn".

Bảo hiểm liên kết chung "Đồng hành vững bước" thiết kế cho những ai mong muốn vừa bảo vệ bản thân và gia đình, vừa chủ động tích lũy, đầu tư cho tương lai. Sản phẩm cung cấp sự bảo vệ tài chính, mở ra cơ hội đầu tư và tích lũy dài hạn. Quyền lợi bảo vệ tự động tăng dần theo thời gian lên đến 130% số tiền bảo hiểm, giúp khách hàng luôn được bảo vệ phù hợp với giá trị cuộc sống ngày càng gia tăng. Trong cùng một hợp đồng, sản phẩm còn bảo vệ thêm cho người thân trong gia đình trước rủi ro tử vong do tai nạn mà không yêu cầu thẩm định.

Với những khách hàng có nhu cầu đầu tư cao hơn, muốn chủ động hơn trong việc phân bổ tài sản, Hanwha Life đưa ra sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị "Đồng hành sống thỏa chất". Quyền lợi bảo vệ tự động tăng dần theo thời gian lên đến 150% số tiền bảo hiểm, cung cấp kế hoạch đầu tư chủ động thông qua 4 quỹ liên kết đơn vị, được quản lý bởi hai tên tuổi uy tín là VinaCapital và KIM Việt Nam. Theo Hanwha Life, sản phẩm tạo cơ hội để khách hàng đa dạng hóa danh mục đầu tư ngay cả khi chưa có số vốn lớn. Trong tương lai, khi nhu cầu thay đổi, họ có thể linh hoạt điều chỉnh tỷ lệ đầu tư hoặc chuyển đổi quỹ. Suốt thời gian tham gia hợp đồng, khách hàng còn nhận được các khoản thưởng duy trì và thưởng đặc biệt, giúp gia tăng tài sản trong dài hạn. Sản phẩm này cũng đi kèm quyền lợi "Đồng hành sẻ chia". Ngay khi nhận được yêu cầu giải quyết quyền lợi tử vong, công ty sẽ ứng trước 10% số tiền bảo hiểm (tối đa 50 triệu đồng), giúp người thân khách hàng trang trải chi phí hậu sự ban đầu trước khi hoàn tất các thủ tục chính thức.

Ở lĩnh vực sức khỏe, Bảo hiểm 100 bệnh hiểm nghèo được Hanwha Life Việt Nam so sánh như “lá chắn tài chính”. Tổng quyền lợi lên đến hơn 200% số tiền bảo hiểm, được thiết kế với nhiều mục tiêu: chi trả cho hai bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm khác nhau, tăng cơ hội điều trị và hồi phục sớm cho khách hàng, đồng thời vẫn tiếp tục chi trả lên đến 100% số tiền bảo hiểm cho một bệnh hiểm nghèo giai đoạn muộn. Điều đặc biệt là ngay từ khi nhận chẩn đoán bệnh hiểm nghèo, khách hàng đã được hỗ trợ 2% số tiền bảo hiểm (tối đa 10 triệu đồng). “Khoản tiền này tuy không lớn nhưng lại đến đúng lúc, tạo niềm tin bước đầu, giúp khách hàng thêm an tâm trên hành trình vượt qua bệnh tật”, đại diện đơn vị nói. Bảo hiểm Đồng hành trước rủi ro do tai nạn bảo vệ khách hàng trước những bất ngờ không ai mong muốn. Sản phẩm chi trả lên đến 300% số tiền bảo hiểm khi khách hàng không may tử vong do tai nạn, khả năng linh hoạt lựa chọn số tiền bảo hiểm cho quyền lợi hỗ trợ viện phí. Sản phẩm cũng mang đến quyền lợi mở rộng bảo vệ cho người thân, chi trả thêm 100% số tiền bảo hiểm nếu cả hai vợ chồng không may tử vong do cùng một tai nạn. “4 sản phẩm thể hiện sự thấu hiểu văn hóa Việt Nam luôn coi trọng giá trị gia đình của Hanwha Life Việt Nam”, đại diện đơn vị nói. Với danh mục sản phẩm đa dạng và toàn diện, Hanwha Life đã được vinh danh là doanh nghiệp có “Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất năm 2025” bởi Báo Tài chính - Đầu tư.

Bên cạnh các sản phẩm “tùy chỉnh” cho từng nhu cầu, Hanwha Life Việt Nam còn là một trong những đơn vị bảo hiểm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để nâng cao trải nghiệm khách hàng. Hệ thống phát hành hợp đồng tự động 24/7 được tích hợp đầy đủ các công nghệ hiện đại: eKYC (xác thực danh tính điện tử), chữ ký điện tử và trí tuệ nhân tạo (AI)... Khách hàng có thể hoàn tất mọi thủ tục ngay tại nhà, không cần giấy tờ hay cần chờ đợi giờ hành chính. Mọi quy trình đều có thể thao tác trên kênh số nhanh chóng, minh bạch và bảo mật. Theo Hanwha Life Việt Nam, số hóa không chỉ giúp tăng sự tiện lợi. Khi quy trình được rút ngắn, khách hàng được bảo vệ kịp thời hơn. Trong bảo hiểm, mỗi ngày trễ đều có thể là một rủi ro. “Việc khách hàng có thể được phát hành hợp đồng chỉ trong vòng 30 phút, bất kể ngày hay đêm, cuối tuần hay ngày lễ, chính là cách chúng tôi đặt trải nghiệm khách hàng làm trung tâm”, đại diện đơn vị phân tích. Công nghệ cũng giúp tăng tính minh bạch. Khách hàng có thể dễ dàng tra cứu thông tin hợp đồng, theo dõi quyền lợi, thực hiện các giao dịch trực tuyến mọi lúc mọi nơi. Điều này xóa bỏ những lo ngại về sự phức tạp, khó hiểu mà nhiều người vẫn gắn với bảo hiểm.

Với Hanwha Life Việt Nam, bên cạnh phát triển sản phẩm và chuỗi chương trình theo sát nhu cầu người dùng, doanh nghiệp triển khai xây dựng hệ sinh thái các sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Thông qua chuỗi hoạt động cộng đồng liên tục, hướng người dân từ thói quen "chữa bệnh" sang tư duy "phòng bệnh”. Điển hình năm 2025, chuỗi sự kiện giới thiệu sản phẩm của Hanwha Life được tổ chức trên toàn quốc, kết hợp nhiều hoạt động mang tính nhân văn. Doanh nghiệp trao tặng 500 gói tầm soát ung thư di truyền cho phụ nữ, đồng thời phối hợp cùng Viện di truyền y học (Gene Solutions) tổ chức các buổi chia sẻ kiến thức y khoa với chuyên gia. Những chương trình này giúp cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ, hiểu rõ hơn về sức khỏe và cách phòng ngừa bệnh tật. Không chỉ hướng đến phụ nữ, doanh nghiệp còn thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe cả gia đình: nếu người tham gia có kết quả xét nghiệm dương tính, ba người thân trực hệ sẽ được xét nghiệm miễn phí, mở rộng phạm vi phòng ngừa chủ động cho nhiều thế hệ. Người tham gia còn được tư vấn y khoa chuyên sâu bởi đội ngũ bác sĩ tư vấn di truyền của Gene Solutions, giúp hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe và hướng chăm sóc phù hợp.

“Sau 17 năm có mặt tại Việt Nam, chúng tôi chứng minh rằng phát triển bền vững là một cam kết mạnh mẽ. Với mục tiêu trở thành công ty bảo hiểm được tín nhiệm nhất tại Việt Nam, mỗi hoạt động trong hành trình đều lấy khách hàng làm trọng tâm, lan tỏa thông điệp sống khỏe, thay đổi thói quen ‘đợi rủi ro mới tìm bảo hiểm’ sang ‘chủ động bảo vệ bản thân’ từ hôm nay”, đại diện Hanwha Life Việt Nam tổng kết về hành trình gần hai thập niên. Hanwha Life là thành viên của tập đoàn Hanwha - thuộc top 7 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, và nằm trong top 100 công ty có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2024 do tạp chí Time công bố. Hanwha Life là 1 trong những công ty bảo hiểm nhân thọ Hàn Quốc đầu tiên có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 2008. Công ty hiện sở hữu tiềm lực tài chính mạnh với nguồn vốn đầu tư lên đến gần 4.900 tỷ đồng và tổng tài sản hơn 21.700 tỷ đồng. Qua từng giai đoạn, Hanwha Life định hình vị thế bằng các sản phẩm phù hợp với nhu cầu người Việt: từ bảo hiểm truyền thống, đến các sản phẩm liên kết đầu tư như Đồng hành vững bước, Đồng hành sống thỏa chất, hay bảo hiểm sức khỏe, kết hợp tích lũy, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe.

“Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín" 9 năm liền

(2017 - 2025) “Top 500 Doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam" 6 năm liền

(2020 - 2025) “Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam“ 6 năm liền

(2020 - 2025) "Doanh nghiệp vì cộng đồng" 5 năm liền

(2021-2025) “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” 4 năm liền

(2021 - 2025)

