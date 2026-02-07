Hanwha Finance mở rộng hợp tác tài chính số tại WEF 2026

Khối tài chính Hanwha mở rộng hợp tác fintech, tăng kết nối đầu tư quốc tế tại Diễn đàn kinh tế Thế giới 2026 (WEF).

WEF được tổ chức tại Davos, Thụy Sĩ trong 5 ngày 19-23/1. Các thành viên của Khối tài chính Hanwha (Hanwha Finance) gồm: Hanwha Life, Hanwha General Insurance, Hanwha Investment & Securities và Hanwha Asset Management đã trao đổi với đối tác toàn cầu về những giải pháp, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành tài chính, đặc biệt tại Hàn Quốc.

Trong khuôn khổ sự kiện, ông Kim Dong Won, Chủ tịch kiêm Giám đốc toàn cầu của Hanwha Life đã trao đổi với ông John Chipman, Chủ tịch điều hành Viện quốc tế nghiên cứu chiến lược (IISS), về các chương trình hợp tác và cơ hội kinh doanh trong môi trường tài chính thay đổi nhanh chóng. Song song đó, Khối tài chính Hanwha củng cố quan hệ với các đối tác chiến lược.

Ông Kim Dong Won, Chủ tịch kiêm Giám đốc toàn cầu Hanwha Life (thứ hai từ trái qua) cùng các đối tác quốc tế. Ảnh: Hanwha

Ngày 21/1, Hanwha Life ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Liberty City Ventures, nhằm đầu tư chung vào các doanh nghiệp fintech đổi mới trên phạm vi toàn cầu và mở rộng hệ sinh thái tài chính số. Liberty City Ventures là quỹ đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại New York, chuyên về Web3, tài sản mã hóa và hạ tầng tài chính, hiện quản lý hơn 2 tỷ USD tài sản.

Bên cạnh đó, Hanwha Investment & Securities ký kết MOU với Xangle nhằm hợp tác trong lĩnh vực dữ liệu và nghiên cứu tài sản số dựa trên công nghệ blockchain, qua đó mở rộng cơ hội kinh doanh toàn cầu. Hanwha Asset Management cũng tăng cường kết nối, hợp tác đầu tư quốc tế thông qua các cuộc làm việc với nhiều nhà đầu tư tổ chức, công ty quản lý tài sản hàng đầu như: quỹ hưu trí PKA của Đan Mạch, Thoma Bravo và HPS.

Hưởng ứng chủ đề "Tinh thần đối thoại" của WEF 2026, Khối tài chính Hanwha tổ chức phiên thảo luận chuyên sâu "Hanwha Finance Fireside Chat" - Trò chuyện cùng Hanwha Finance. Hội thảo bàn về những thay đổi và các nhiệm vụ trọng tâm do đổi mới tài chính mang lại, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực tài chính số cùng ông Kim Dong Won, Chủ tịch kiêm Giám đốc toàn cầu Hanwha Life.

Trụ sở Hanwha Life Việt Nam. Ảnh: Hanwha

Theo đại diện doanh nghiệp, trước đó, Khối tài chính Hanwha cũng giới thiệu chiến lược tài chính tương lai tại Tuần lễ tài chính Abu Dhabi (ADFW). Chiến lược này tập trung kết hợp độ tin cậy của tài chính truyền thống với khả năng đổi mới của tài chính số.

Những hoạt động tại WEF 2026 cho thấy định hướng dài hạn của Hanwha Life nói riêng và Khối tài chính Hanwha nói chung trong quá trình thúc đẩy đổi mới tài chính, phát triển kinh tế số. Đồng thời, các hoạt động này góp phần củng cố vai trò của tập đoàn như đối tác tài chính quốc tế tin cậy và mở thêm cơ hội hợp tác trên thị trường toàn cầu.

Trong chiến lược mở rộng tại Đông Nam Á, tập đoàn xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm. Thời gian tới, doanh nghiệp dự kiến tìm kiếm thêm cơ hội hợp tác, đầu tư bền vững thông qua Hanwha Life Việt Nam, hướng đến tăng trưởng dài hạn và tạo giá trị ổn định.

Hanwha Life là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín tại Việt Nam, với mạng lưới hơn 140 điểm phục vụ khách hàng trên toàn quốc, đội ngũ hơn 40.700 tư vấn tài chính chuyên nghiệp. Sự hiện diện rộng khắp giúp đơn vị mang các giải pháp bảo hiểm đến gần hơn với người dân, đồng thời liên tục nâng cao trải nghiệm và niềm tin của khách hàng. Với tổng tài sản hơn 21.700 tỷ đồng và vốn điều lệ gần 4.900 tỷ đồng, Hanwha Life Việt Nam có nền tảng tài chính vững để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, tạo giá trị lâu dài cho khách hàng, cộng đồng.

Những thành tựu của công ty được ghi nhận qua việc liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng: Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín, 9 năm liên tiếp (2017-2025); vào Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 6 năm liên tiếp (2020-2025) do Vietnam Report công bố... Những ghi nhận này ghi dấu cho hành trình phát triển hiệu quả, ổn định, bền vững của đơn vị, góp phần củng cố uy tín với khách hàng và các đối tác.

Ở quy mô rộng hơn, Khối tài chính Hanwha đang xây dựng mạng lưới tài chính toàn cầu với sự hiện diện tại Mỹ, Trung Quốc, Đông Nam Á và Trung Đông. Mạng lưới này hướng đến việc kết nối dòng vốn và thúc đẩy đổi mới sáng tạo xuyên biên giới.

Tại châu Á, tập đoàn tiếp tục mở rộng hoạt động thông qua các đơn vị như Hanwha Life Việt Nam, Hanwha Life Indonesia, Orient Fortune Life, Nobu Bank, Hanwha Financial Technology, DP Real Estate Japan và Hanwha Asset Management Singapore. Song song đó, việc phát triển tại Mỹ, Trung Đông được hỗ trợ bởi các tổ chức như DP Real Estate America, Hanwha AI Center, Velocity Clearing, Hanwha Life và Hanwha Asset Management New York...

Hoàng Đan