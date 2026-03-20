Hanoimilk đa dạng sản phẩm dựa trên nhu cầu trẻ nhỏ

Khảo sát thấy trẻ nhỏ liên tục thay đổi khẩu vị còn phụ huynh muốn sản phẩm đáp ứng dinh dưỡng, Hanoimilk ra mắt izzi Dinomilk - thức uống dinh dưỡng sữa trái cây với 1 tỷ lợi khuẩn.

Đại diện Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (Hanoimilk) cho biết, trước khi đưa izzi Dinomilk ra thị trường, công ty thực hiện cuộc khảo sát với nhiều gia đình trẻ. Kết quả thể hiện nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em Việt ngày càng đa dạng, trong khi quỹ thời gian của phụ huynh lại hạn chế. Ngoài các bữa chính, cha mẹ có xu hướng tìm kiếm những sản phẩm dễ sử dụng, tiện mang theo; bổ sung vi chất dinh dưỡng hợp lý, hỗ trợ tiêu hóa.

Minh Đức (TP HCM) cho biết trẻ nhỏ có nhiều hoạt động mỗi ngày, từ học tập đến tham gia thể thao, ngoại khóa. Vì vậy ngoài các bữa ăn chính, anh chú trọng bổ sung món nhẹ vào giữa giờ, giúp con có thêm năng lượng.

Một xu hướng khác cũng được nhiều phụ huynh chia sẻ là khẩu vị của trẻ đang thay đổi. Các em ít hứng thú với những loại sữa quá ngọt, mà thích hương vị thanh, nhẹ và tự nhiên hơn. Phương Hoa (Hà Nội) chia sẻ: "Bé nhà tôi không còn hứng thú với các loại sữa có vị ngọt đậm như trước. Con thích những sản phẩm có vị trái cây hơn, vừa lạ miệng vừa dễ uống vào buổi chiều hoặc trước giờ học thêm".

Nắm bắt những thay đổi này, Hanoimilk cùng các chuyên gia Nhật Bản nghiên cứu, phát triển izzi Dinomilk. Sản phẩm đáp ứng khẩu vị của trẻ em Việt, nhu cầu dinh dưỡng theo độ tuổi và thói quen sử dụng thực phẩm trong điều kiện khí hậu, nhịp sống đặc thù của Việt Nam.

Izzi Dinomilk có công thức kết hợp sữa và nước ép trái cây, tạo nên vị chua - ngọt hài hòa, gần gũi với khẩu vị trẻ nhỏ. Sản phẩm có 4 hương vị: cam, dâu, nho và trái cây nhiệt đới, giúp trẻ có thêm lựa chọn, dễ duy trì thói quen uống sữa đều đặn hơn.

4 mẫu sản phẩm izzi Dinomilk. Ảnh: Hanoimilk

Điểm khác biệt quan trọng của izzi Dinomilk nằm ở việc bổ sung 1 tỷ lợi khuẩn postbiotic từ Nhật Bản trong mỗi hộp sản phẩm 110 ml. Khác với lợi khuẩn sống, Postbiotic là các chế phẩm từ vi sinh vật đã được bất hoạt cùng với các thành phần có lợi của chúng. Nhờ vậy, postbiotic có độ ổn định cao, chịu được nhiệt và môi trường axit dạ dày; có thể mang lại lợi ích cho đường ruột mà không phụ thuộc vào khả năng sống sót của lợi khuẩn khi đi qua hệ tiêu hóa. Nhờ hiệu quả này, postbiotic được nhiều chuyên gia Nhật Bản nghiên cứu và ứng dụng trong các sản phẩm dinh dưỡng.

Cùng với lợi khuẩn, hãng cho biết, izzi Dinomilk có bổ sung vitamin A và C, góp phần cung cấp vi chất dinh dưỡng cân đối cho trẻ trong các hoạt động vận động và học tập hàng ngày.

Không dừng lại ở công thức bên trong, Hanoimilk còn chú trọng đến trải nghiệm cảm xúc của trẻ khi uống sữa. Izzi Dinomilk tạo sự kết nối với trẻ qua nhân vật Dino - chú khủng long được xây dựng như một biểu tượng của năng lượng, sức mạnh và tinh thần khám phá. Dino xuất hiện trên bao bì sản phẩm và trong các tập phim hoạt hình ngắn do Hanoimilk sản xuất, đóng vai trò như "người bạn đồng hành" mỗi ngày của trẻ nhỏ.

Đại diện Hanoimilk phân tích, nhờ cách tiếp cận trực quan này, trẻ hào hứng hơn với việc uống sữa; phụ huynh dễ dàng trò chuyện, giải thích cho con về thói quen dinh dưỡng lành mạnh; thói quen uống sữa được hình thành một cách tự nhiên, ít gò ép hơn. "Chúng tôi mong muốn kết hợp dinh dưỡng, trải nghiệm và giáo dục nhẹ nhàng, phù hợp với tâm lý trẻ em ở lứa tuổi mẫu giáo và tiểu học", đại diện hãng cho biết.

Izzi Dinomilk được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Tetra Pak, Thụy Điển. Công nghệ tiệt trùng UHT giúp lưu giữ dưỡng chất cần thiết, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giúp sản phẩm ổn định chất lượng trong suốt thời hạn sử dụng.

Bên cạnh đó, quy trình kiểm soát chất lượng được chú trọng từ nguồn nguyên liệu đến đóng gói, mỗi công đoạn đều được kiểm định theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Bao bì có ống hút tiện dụng, dễ mang theo đến trường học.

Đại diện Hanoimilk đánh giá, mô hình phát triển sản phẩm dựa trên nghiên cứu khẩu vị bản địa kết hợp ứng dụng công nghệ quốc tế đang trở thành hướng đi hiệu quả của nhiều thương hiệu sữa. Izzi Dinomilk là một ví dụ khi giữ được sự gần gũi với trẻ nhưng vẫn tiệm cận xu hướng dinh dưỡng hiện đại, mang đến trải nghiệm phù hợp với trẻ nhỏ, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của thị trường Việt.

Diệp Chi