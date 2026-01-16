Hanoi Metro lãi năm thứ 4 liên tiếp

Năm 2025, Công ty Hanoi Metro vận hành 2 tuyến đường sắt đô thị tại Thủ đô lãi hơn 22 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) cho biết năm ngoái đã vận hành 162.000 lượt tàu trên 2 tuyến Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội (đoạn trên cao).

Hanoi Metro phục vụ hơn 20,6 triệu lượt hành khách và đạt doanh thu từ bán vé gần 143 tỷ đồng. Con số này vượt kế hoạch trên 28%. Riêng tuyến Cát Linh - Hà Đông ghi nhận nguồn thu từ vé gần 98 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 29% so với năm 2024.

Nhờ đó, doanh nghiệp vận hành 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội duy trì được mạch lãi 4 năm liên tiếp khi đạt lợi nhuận sau thuế gần 22,7 tỷ đồng năm 2025. Mức lãi này cũng tăng 47% so với năm trước đó. Công ty nộp ngân sách 16,5 tỷ đồng năm ngoái.

Hiện tại, giá vé trên tuyến Cát Linh - Hà Đông dao động từ 9.000 đồng đến 19.000 đồng mỗi lượt. Còn tuyến Nhổn - ga Hà Nội 9.000-15.000 đồng.

Cả hai tuyến đều áp dụng giá vé ngày (không giới hạn lượt di chuyển) là 40.000 đồng cho một người. Vé tháng có giá 280.000 đồng cho khách phổ thông và 140.000 đồng cho học sinh, sinh viên, người lao động tại các khu công nghiệp.

Năm ngoái, Hanoi Metro đã nâng cấp và vận hành hệ thống vé điện tử ứng dụng định danh, xác thực điện tử, nhận diện sinh trắc học gắn với thanh toán không dùng tiền mặt trên cả 2 tuyến đường sắt đô thị.

Đoàn tàu trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội (đoạn trên cao). Ảnh: Giang Huy

Năm 2026, công ty này đặt mục tiêu tăng trên 11% về sản lượng hành khách và doanh thu. Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu Hanoi Metro khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của công trình hạ tầng đường sắt đô thị nhằm tăng nguồn thu ngoài vé. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần nghiên cứu phát triển không gian thương mại tại các nhà ga, tạo hệ sinh thái đô thị hiện đại gắn với giao thông công cộng.

Hà Nội đã khởi công thêm tuyến đường sắt đô thị số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) và tuyến số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc) trong 2025. Cả hai tuyến dự kiến được đưa vào vận hành trước năm 2030. Đây là cơ hội cho Hanoi Metro phát triển, nhưng cũng là thách thức lớn về chuẩn bị nguồn lực để tiếp nhận, vận hành, bảo trì các tuyến đường sắt đô thị mới.

Anh Tú