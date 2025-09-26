Hanoi Melody Residences hướng đến nhu cầu an cư kết hợp đầu tư

Nằm tại khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Hanoi Melody Residences với các căn hộ diện tích đa dạng, shophouse khối đế cùng loạt tiện ích văn hóa, giải trí, hướng tới điểm đến an cư - đầu tư.

Theo ước tính của Savills, năm nay, Hà Nội đón thêm khoảng 25.200 căn hộ, trong đó, hạng B (trung cấp) tiếp tục dẫn đầu, chiếm 88% nguồn cung tương lai. Từ năm 2026 trở đi, Thủ đô đón khoảng 70.000 căn hộ từ 91 dự án sẽ được mở bán. Mặt bằng giá quanh mức 100 triệu đồng mỗi m2 ngày càng phổ biến.

Trong bối cảnh đó, dự án Hanoi Melody Residences công bố mức giá từ 71,9 triệu đồng mỗi m2. Anh Minh, một nhà đầu tư bất động sản lâu năm tại Hà Nội, cho biết, đầu tư vào thời điểm này cần tính toán kỹ về khả năng thanh khoản. Anh cũng ghi nhận những lợi thế về giá, vị trí của dự án Hanoi Melody Residences với kế hoạch khai thác dòng tiền.

Tòa căn hộ đầu tiên tại dự án cất nóc hôm 11/8. Ảnh: HMR

Ưu thế thương mại của Hanoi Melody Residences không chỉ nằm ở mức giá. Dự án cung cấp các căn hộ có diện tích từ 67 đến 145 m2, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng như người trẻ, gia đình nhỏ hoặc chuyên gia nước ngoài. Thiết kế với trần cao, cửa kính rộng tạo không gian thoáng đãng.

Lợi thế khác đến từ hệ shophouse khối đế ngay dưới chân tòa nhà. Với diện tích đa dạng (55-320 m2) cùng mô hình đơn tầng và thông tầng, shophouse tại đây có thể phát triển mô hình F&B, gym, cà phê, văn phòng, phòng khám... hình thành nhịp sống năng động và tiện nghi. Sự cộng hưởng này vừa gia tăng sức hút đối với khách thuê, vừa bổ trợ giá trị khai thác và thanh khoản cho căn hộ sau khi bàn giao.

Hệ shophouse khối đế tại dự án góp phần nâng cao sức hút với khách thuê. Ảnh: HMR

Về kết nối, dự án nằm trong khu vực hạ tầng đã hình thành của Tây Nam Linh Đàm, tiếp cận trục Giải Phóng, vành đai 3 và hệ thống trường học, bệnh viện lân cận. Lợi thế giao thông và dịch vụ xung quanh giúp rút ngắn thời gian di chuyển hằng ngày, đồng thời tạo nguồn cầu thuê ổn định từ nhóm người đi làm, chuyên gia.

Bên cạnh yếu tố đầu tư, dự án hướng đến không gian sống chất lượng. Hanoi Melody Residences thừa hưởng tầm nhìn rộng mở từ hệ thống công viên và mặt nước trải dài như công viên Linh Đàm, công viên Yên Sở, cùng hơn 90 ha mặt nước sông hồ...

Bể bơi phong cách resort gần 1.000 m2 tại Hanoi Melody Residences. Ảnh: HMR

Tại nội khu, hơn 20 tiện ích được quy hoạch, phục vụ đa dạng nhu cầu từ nghỉ ngơi, vận động đến gắn kết cộng đồng. Hồ bơi trung tâm phong cách resort rộng gần 1.000 m2, khu thể thao đa năng, công viên trẻ em, trường mầm non, vườn gym ngoài trời hay phố đi bộ bốn mùa... tạo hệ sinh thái khép kín.

Dự án có pháp lý rõ ràng với sổ đỏ toàn khu, giúp khách hàng yên tâm sở hữu. Về tiến độ xây dựng, tòa đầu tiên đã cất nóc vào đầu tháng 8/2025; hai tòa còn lại đang hoàn thiện phần kết cấu. Đơn vị phân phối ghi nhận tỷ lệ hấp thụ tích cực, giỏ hàng còn lại không nhiều.

Bên cạnh đó, xung quanh dự án là cộng đồng cư dân sinh sống ổn định, được quy hoạch bài bản. Theo chủ đầu tư, điều này không chỉ đảm bảo chất lượng sống, mà còn góp phần đảm bảo tính thanh khoản và giá trị bền vững của tài sản.

Song Anh