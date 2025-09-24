Hanoi Buffaloes giành chức vô địch VBA 2025

Hanoi Buffaloes lần đầu lên ngôi vô địch VBA sau khi thắng chủ nhà Nha Trang Dolphins 95-80 ở trận chung kết tối 20/9 tại Nhà thi đấu Khánh Hòa.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Matt Van Pelt, đội bóng Thủ đô khép lại series chung kết với tỷ số 3-0. Ngay từ hiệp một, Buffaloes vươn lên dẫn điểm nhờ lối chơi phòng ngự chặt chẽ và khả năng ghi điểm đa dạng. Ngoại binh Tamyrik Fields cùng Jimmy Nguyễn - người ghi 10 điểm trong hiệp hai - giúp đội khách duy trì lợi thế trước đối thủ.

Hanoi Buffaloes vô địch VBA sau 10 năm. Ảnh: MSB

Nha Trang Dolphins tập trung bóng cho Mykal Jenkins và nỗ lực rút ngắn bằng các cú ném xa, nhưng hiệu suất ném phạt chưa cao cùng sự thiếu đột biến trong thời điểm quyết định khiến họ nhận thất bại trước đối thủ. Chiến thắng này giúp Hanoi Buffaloes giành chức vô địch sau 10 năm VBA.

Tại Nhà thi đấu Khánh Hòa, khán giả phủ kín khán đài, tạo nên bầu không khí sôi động. Tiếng cổ vũ, trống kèn cùng sắc màu rực rỡ biến trận đấu thành ngày hội lớn của người hâm mộ bóng rổ.

Trận đấu của hai đội trong trận chung kết. Ảnh: MSB

Bên cạnh các trận thi đấu, giải VBA 2025 có sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB). Ngoài việc tặng vé miễn phí cho khách hàng kích hoạt tính năng "tài khoản sinh lời" - tính năng cho phép người dùng có thể chuyển số dư sang tài khoản sinh lời, MSB còn phối hợp cùng ban tổ chức triển khai nhiều hoạt động cộng đồng.

Nổi bật trong số này là StarXperience - chương trình đào tạo và truyền cảm hứng bóng rổ cho thanh thiếu niên trên toàn quốc. Chương trình tổ chức các lớp huấn luyện, giao lưu với vận động viên chuyên nghiệp, giúp lan tỏa nền tảng rèn luyện thể chất và đam mê thể thao. StarXpro là chuỗi trận đấu chuyên nghiệp, nơi phát triển chất lượng chuyên môn.

MSB đồng hành cùng giải bóng rổ VBA 2025. Ảnh: MSB

Theo đại diện MSB, việc đồng hành cùng VBA hướng đến mục tiêu hỗ trợ thế hệ trẻ rèn luyện thể chất, tinh thần và xây dựng thói quen tài chính chủ động, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của bóng rổ Việt Nam.

Hoài Phương