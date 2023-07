Hannah FUNiX kể chuyện tự học lập trình

Bùi Thị Thu Thảo - cán bộ chăm sóc học viên FUNiX hoàn thành nhiều môn học công nghệ nhằm nâng cao kiến thức và hỗ trợ công việc hiệu quả hơn.

Là dân non-IT (không có kiến thức nền tảng về công nghệ thông tin), nhưng kể từ khi gia nhập FUNiX vào tháng 9/2021, nhiều đổi thay đã đến với Bùi Thị Thu Thảo khi cô ngày càng gần gũi hơn với các học viên và ngành công nghệ thông tin. Trong vòng gần hai năm làm hannah (cán bộ chăm sóc học viên trực tuyến) tại "trường mây", Thu Thảo đã tự học 4 môn trong chương trình IT, mục đích chính để đặt mình vào vị thế của người học, hiểu hơn các khó khăn, vấn đề thường gặp của các bạn, từ đó hỗ trợ học viên hiệu quả hơn.

Bùi Thị Thu Thảo khiến nhiều học viên tưởng nhầm cô cũng là dân IT vì có thể trao đổi code trong quá trình hỗ trợ học tập. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Các môn IT mà Thảo đã hoàn thành gồm Lập trình website, Làm quen với Khoa học máy tính, Lập trình Scratch cơ bản và Lập trình Scratch nâng cao. Hiện tại, cô bắt đầu học môn Nhập môn Kiểm thử phần mềm và đặt mục tiêu sẽ hoàn thành môn học này trong năm 2023 và sẽ tiếp tục nối dài danh sách bằng các môn IT mà mình yêu thích.

Theo Thu Thảo, FUNiX có chính sách khuyến khích cán bộ học tập IT để nâng cao kiến thức, năng lực làm việc. Đặc biệt đội ngũ hannah làm việc trực tiếp và thường xuyên với học viên thì cần học tối thiểu một môn Lập trình website nhằm hiểu cách học, hiểu học viên để hỗ trợ tốt hơn. Đây cũng là một trong những lý do đầu tiên đưa cô đến với các khóa học IT. Tuy nhiên, hơn hết là vì Thu Thảo yêu thích việc học. Trước FUNiX, cô hoàn toàn chưa có kiến thức gì về công nghệ thông tin. Trở thành hannah, cô tò mò và bị thôi thúc học IT trực tuyến vì thấy khi mình hiểu thêm về lĩnh vực này thì sẽ dễ trao đổi với học viên hơn. Càng học, Thảo càng hào hứng.

Thu Thảo dự định sẽ tiếp tục học thêm nhiều môn học IT mà cô yêu thích trong chương trình FUNiX. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau môn học mang tính yêu cầu đối với cán bộ hannah là Lập trình web, Thảo tìm hiểu môn Làm quen với Khoa học máy tính (CSI101x) và chỉ mất hai tuần để học xong. Còn Lập trình Scratch là một ngôn ngữ lập trình thú vị cho trẻ em, cô cũng muốn hiểu hơn về nó nên đã học hai môn Scratch cơ bản và Scratch Nâng cao và chỉ mất khoảng ba tuần để hoàn thành.

Là hannah với nhịp độ công việc rất bận rộn, gần như phải hỗ trợ học viên bất kỳ lúc nào học viên cần, Thảo chỉ có thể tranh thủ học chủ yếu sau 10 giờ tối. Bắt đầu từ con số 0 với IT nên cô thừa nhận gặp nhiều khó khăn với các kiến thức mới mẻ, những từ vựng chuyên ngành.

Nữ hannah kể, trong bốn môn học thì với cô môn Lập trình website đầu tiên là môn khó nhất. Cô phải học Ngôn ngữ java script với nhiều kiến thức như biến số, vòng lặp... mà cô đọc đi đọc lại vẫn chưa hiểu. Cô tìm mọi cách từ hỏi mentor, hỏi bạn bè trong nhóm học, tra cứu trên Internet để đọc hiểu khái niệm. Song song đó cô cũng làm thêm nhiều bài tập để thành thạo hơn.

Cũng như các học viên FUNiX khác, Thảo có nhiều kỷ niệm học tập trực tuyến. Cô nhớ mãi lần đánh giá bài Assignment - một nội dung quan trọng để hoàn thành môn, mentor Lê Hùng Vĩ ngoài việc kiểm tra kiến thức còn động viên khi thấy cô căng thẳng. Hay khi thi hết môn Khoa học máy tính, cô bất ngờ phải làm MC dẫn chương trình khai giảng online thay cho đồng nghiệp bị ốm. Giờ khai giảng là 20h, còn lịch thi là 19h30, may mắn là cô đã hoàn thành phần thi và vẫn kịp giờ dẫn chương trình ở khai giảng.

Thảo cho hay việc học IT trực tuyến đã thay đổi cô rất nhiều khi luyện được kỹ năng tự học, tự tìm kiếm và tổng hợp thông tin. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Việc học IT trực tuyến đã thay đổi Thu Thảo rất nhiều khi luyện được kỹ năng tự học, tự tìm kiếm và tổng hợp thông tin. Tiến bộ về kiến thức cũng giúp cô gần học viên hơn khi hiểu sâu về những gì các bạn nói. Ngoài ra, cô còn có thể hỗ trợ trực tiếp cho những vấn đề kiến thức mà học viên gặp phải, trong khả năng của mình.

"Tôi chưa từng nghĩ có thể tự viết được trang web. Vậy mà giờ chẳng những làm được, tôi còn có thể code cùng học viên. Học viên thấy hannah có thể trao đổi code thành thạo, hiểu rõ các vấn đề kiến thức chuyên môn IT thì rất ngạc nhiên, có bạn còn hỏi "chị là dân IT à?", Thảo kể.

Là hannah FUNiX, ngoài công việc chính của một "dỗ viên" - theo dõi quá trình học tập của học viên, hỗ trợ kịp thời những vấn đề phát sinh thì Thu Thảo còn tham gia nhiều hoạt động sinh viên, làm MC tại "trường mây". Cô luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng khi được làm công việc yêu thích. Nữ hannah cho biết, cô sẽ tiếp tục rèn luyện, trau dồi kỹ năng để phục vụ công việc tốt hơn nữa, trở thành người bạn đồng hành tin cậy cho mỗi học viên.

Vân Anh - Quỳnh Anh