Liên doanh mang tên OneOffice được tạo ra với mục đích thương mại hóa giải pháp quản trị vận hành nội bộ Vật giá do chính DOS xây dựng. "Ý tưởng rất tốt, nhưng thực tế thì không như vậy. Một giải pháp ‘đo ni đóng giày’ cho một công ty thương mại điện tử không đại diện cho nhu cầu thị trường", ông Thắng nhớ lại. OneOffice thất bại sau 3 năm thành lập, vì khách hàng đòi hỏi chỉnh sửa rất nhiều.

CEO 1Office hồi tưởng, lĩnh vực phần mềm quản lý doanh nghiệp cách đây 15 năm mới chỉ đi theo hướng "may đo", nghĩa là các doanh nghiệp đặt hàng nhà cung cấp viết riêng phần mềm. Cách làm này vừa tốn thời gian, chi phí cao, lại không có tính kế thừa để triển khai diện rộng, một phần vì thời điểm đó khái niệm SaaS (Software as a Service) đang còn xa lạ ở Việt Nam.

Với ông, khoảnh khắc khó khăn và u tối nhất trong đời khởi nghiệp không phải là những lúc thiếu tiền, đồng nghiệp rời đi, sản phẩm lỗi, khách hàng chê trách ... mà là lúc bản thân mất đi cảm giác đam mê với sản phẩm. Ngồi trước đứa con do chính mình tạo ra không còn hứng thú làm những điều mới, cải tiến tốt hơn... đó là những lúc "cô đơn khủng khiếp và khó vượt qua".

"Nhưng chính tại thời điểm đó, tôi luôn nhớ tới câu nói: Khi bạn muốn dừng lại, hãy dành một phút để nghĩ xem tại sao bạn lại bắt đầu. Chính cái lý do bắt đầu rất tuổi trẻ, rất đam mê, vì xã hội đó đã khiến tôi đứng dậy, bước tiếp về phía trước", ông Thắng nhớ lại.

Công thức tối ưu hoá lợi nhuận của mọi doanh nghiệp đều được tính trên hai mặt của vấn đề: tăng trưởng kinh doanh và tối ưu hoá vận hành. Với 1Office, giải quyết bài toán thứ hai - tối ưu hoá vận hành doanh nghiệp là triết lý chưa bao giờ thay đổi trong suốt hành trình gần một thập kỷ qua.

"Một người học toán luôn nằm lòng khái niệm về biến số và hằng số trong một phép tính. Ở đây, hằng số, hay những giá trị bất biến là triết lý làm sản phẩm của 1Office, còn biến số là cách doanh nghiệp xoay hệ quy chiếu đưa công ty đi qua khó khăn, cám dỗ, sẵn sàng nói không với những xu hướng nhất thời không phù hợp, không tối ưu cho khách hàng", ông Thắng nói.

Vị CEO giải thích thêm, điểm khác biệt của sản phẩm quản lý tổng thể doanh nghiệp 1Office chính là tư duy "all in one".