Hành trình về Trái Đất của phi hành đoàn Artemis II

11h35 ngày 10/4 (22h35 cùng ngày giờ Hà Nội), phi hành đoàn Artemis II gồm chỉ huy nhiệm vụ Reid Wiseman (NASA), phi công Victor Glover (NASA), chuyên gia nhiệm vụ Christina Koch (NASA) và chuyên gia nhiệm vụ Jeremy Hansen (Cơ quan Vũ trụ Canada CSA) thức dậy để chuẩn bị cho hành trình "về nhà".

Họ đốt động cơ tàu Orion để điều chỉnh quỹ đạo, sắp xếp lại khoang chở người, kiểm tra danh sách các bước chuẩn bị trước khi tái nhập khí quyển, đảm bảo mọi thứ được cố định và sẵn sàng. Họ cũng mặc lại bộ đồ vũ trụ màu cam để bảo vệ cơ thể trong quá trình hạ cánh.

Trong ảnh, Trái Đất xuất hiện ngày càng lớn khi nhìn từ cửa sổ tàu Orion trong ngày cuối cùng của nhiệm vụ Artemis II.