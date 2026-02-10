Hành trình từ 'tự em' đến 'chúng ta'

Em đọc được đâu đó: những cô gái "tự em" thường gặp những chàng trai "ừ, em" - lặng lẽ và dần xa.

Em từng nghĩ: chỉ cần sống tốt, sống tử tế mọi thứ sẽ tự đến. Em đi làm, em ổn, em độc lập, tự em chăm lo cho mình. Nhưng rồi một ngày nằm viện một mình, em nhận ra: ổn không có nghĩa là thật sự "ổn".

Em từng nghĩ mạnh mẽ là tốt, là đủ nhưng càng về sau càng hiểu: mạnh mẽ quá đôi khi lại khiến người ta không dám bước vào.

Em không tìm một người để gồng lên gây ấn tượng, cũng không cần ai để phụ thuộc. Em chỉ hy vọng, nếu có thể, sẽ gặp một người đủ cùng tần số để được là chính mình, để đôi khi không cần phải "tự em" mãi nữa.

