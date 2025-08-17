Hành trình từ thùng sơn hỏng đến đế chế của tỷ phú Singapore

Ông Goh Cheng Liang, người giàu nhất Singapore, qua đời hôm 13/8 ở tuổi 98, khép lại hành trình gây dựng đế chế sơn và bất động sản từ hai bàn tay trắng.

Ông là nhà sáng lập Wuthelam, công ty sở hữu gần 60% cổ phần của Nippon Paint Holdings - một trong những hãng sơn lớn nhất thế giới. Theo Forbes, với tài sản ròng ước tính 13 tỷ USD, ông đứng thứ 182 trong danh sách tỷ phú thế giới năm 2025.

Dù sở hữu những siêu du thuyền sang trọng, tuổi thơ cơ hàn đã hun đúc trong ông tinh thần cống hiến và lòng trắc ẩn sâu sắc.

Tuổi thơ cơ hàn và bước ngoặt từ những thùng sơn hỏng

Sinh năm 1927, tuổi thơ của Goh Cheng Liang là những ngày sống trong căn phòng trọ chật hẹp trong khu phố ở River Valley cùng gia đình 7 người. Tuy nhiên đó cũng là nơi Goh Cheng Liang xây dựng một trong những bất động sản biểu tượng của mình: trung tâm thương mại Liang Court.

Thế chiến thứ hai bùng nổ, ông cùng gia đình sơ tán sang Malaysia, phụ anh rể bán lưới đánh cá. Ông từng kể lại giai đoạn cơ hàn khi cha thất nghiệp, mẹ đi giặt thuê còn chị gái bán bánh để trang trải.

Trở về Singapore sau chiến tranh, ông thất bại với xưởng sản xuất nước có ga trước khi vào học việc tại một cửa hàng kim khí. Bước ngoặt đến năm 1949, khi quân đội Anh bán đấu giá vật tư chiến tranh. Ông chớp thời cơ mua lại nhiều thùng sơn hỏng giá rẻ.

Không có kiến thức chuyên môn, Goh Cheng Liang tự mày mò pha chế dung môi, màu sắc dựa vào một cuốn từ điển tiếng Trung và kiến thức học được từ khóa đào tạo ngắn hạn ở Đan Mạch, tạo ra thương hiệu sơn Pigeon Brand (Bồ câu).

Khi chiến tranh Triều Tiên nổ ra năm 1950, việc nhập khẩu bị hạn chế, nghề làm sơn của ông phát triển nhanh chóng. Thành công ban đầu giúp ông trở thành nhà phân phối cho Nippon Paint. Đến cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973, khi giá sơn tăng vọt, ông lại thu về lợi nhuận khổng lồ từ lượng hàng tồn kho.

Tỷ phú Singapore Goh Cheng Liang. Ảnh: Nippon Paint

Xây dựng đế chế tỷ đô

Toàn bộ lợi nhuận từ sơn được ông đầu tư vào bất động sản, với các dự án lớn như Bệnh viện Mount Elizabeth, trung tâm thương mại Liang Court cùng nhiều dự án nhà ở, thương mại khác ở Singapore, Hong Kong, Trung Quốc và Mỹ.

Những năm 1980, con trai cả Hup Jin tiếp quản công ty và thực hiện kế hoạch thâu tóm Nippon Paint. Đến năm 2021, thương vụ trị giá 12 tỷ USD hoàn tất, Wuthelam Holdings nắm quyền kiểm soát Nippon Paint Holdings, củng cố vị thế người giàu nhất Singapore cho ông Goh.

Di sản của lòng nhân ái

Thông qua Quỹ Goh Foundation, ông dành phần lớn tài sản cho các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là y học. Từng đối mặt với căn bệnh ung thư, ông đã đóng góp 50 triệu đô la Singapore thành lập Trung tâm Trị liệu Proton Goh Cheng Liang, giúp bệnh nhân tiếp cận phương pháp xạ trị tiên tiến.

Giáo sư Lim Soon Thye, Giám đốc điều hành Trung tâm Ung thư Quốc gia Singapore (NCCS), ghi nhận sự đóng góp của ông đã "thay đổi ngành chăm sóc bệnh nhân ung thư" tại đảo quốc.

Hoạt động từ thiện của ông còn vươn đến Triều Châu, Trung Quốc, nơi ông tài trợ xây dựng đường sá, hệ thống nước sạch và trường học.

"Cha đã dạy chúng tôi sống với lòng trắc ẩn và sự khiêm tốn", ông Hup Jin, con trai tỷ phú, chia sẻ.

Gần 70 năm cống hiến, Goh Cheng Liang đã đưa một cửa hàng sơn nhỏ bé vươn tầm đế chế toàn cầu, giữ vững vị trí "ông trùm" ngành sơn châu Á. Ông qua đời, để lại di sản không chỉ là khối tài sản khổng lồ, mà còn là câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực, tầm nhìn và trách nhiệm với xã hội.

Minh Phương (Theo Forbes, Straitstimes)