Hành trình truy bắt nghi can giết thiếu nữ

Đồng NaiVượt hàng trăm km đến Đăk Nông, cảnh sát rà soát khắp vùng biên giới nhưng không thấy tăm hơi nghi can giết thiếu nữ.

Xóm trọ tại khu phố 8 phường Long Bình, TP Biên Hoà, choàng tỉnh bởi tiếng hô hoán "trộm, trộm" từ phòng của Phạm Thị Bình Minh (16 tuổi, quê Thừa Thiên Huế), 4h ngày 9/4/2020.

Mọi người chạy đến nơi thấy Minh ôm vết thương, thều thào rồi gục xuống trước cửa. Cô bé được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Nạn nhân là công nhân thời vụ, vừa đến thuê phòng ở một mình được hai ngày.

Khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan điều tra xác định Minh bị đâm 3 nhát, trong đó có vết thương thấu ngực gây thủng tim. Nguyên nhân tử vong do sốc mất máu. Động cơ gây án của hung thủ có thể là cướp tài sản, song không loại trừ do mâu thuẫn tình ái hoặc khả năng khác.

Vụ trọng án gây hoang man dư luận, xảy ra trong thời điểm cả nước đang thực hiện việc giãn cách phòng chống Covid-19, tại nơi có đông công nhân của Khu công nghiệp Biên Hòa, nên Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai xác lập chuyên án truy bắt hung thủ. Một tổ công tác của Cục cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) với trang phục phòng chống dịch bệnh, khẩu trang, găng tay, nước sát khuẩn... vào Đồng Nai hỗ trợ.

Nghi can bị bắt giữ. Ảnh: Thái Hà.

"Lúc đầu chúng tôi gặp khó khăn do án mạng xảy ra lúc rạng sáng, không có nhân chứng, khu trọ bình dân không lắp camera an ninh. Manh mối duy nhất là đôi dép nhựa màu trắng có thể của hung thủ, do vội tháo chạy nên để lại hiện trường", điều tra viên cho biết.

Từ nhận định này, các trinh sát rà soát gần 1.000 người nghi vấn, có tiền án tiền sự, nghiện ma tuý... tại địa bàn tỉnh Đồng Nai, TP HCM, Bình Dương và một số tỉnh lân cận khác. Qua sàng lọc, Đậu Đức Mười (28 tuổi, quê Nghệ An) nổi lên nhiều nghi vấn. Anh ta sống lang thang ở khu vực phường Long Bình, có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Ngày 25/3/2020, Mười trộm cắp ở TP Biên Hòa, nhưng sau khi vụ án xảy ra không thấy anh ta đâu. Hàng chục trinh sát tinh nhuệ nhất toả đi truy tìm.

Ngày 11/4, cảnh sát nhận tin Mười ra quốc lộ 20 đi nhờ xe tải lên khu vực tỉnh Lâm Đồng. Một tổ công tác tức tốc lên đường ngay trong đêm. Đang cao điểm dịch bệnh, không có nhà nghỉ, hàng quán nên mọi người chỉ mang theo mì gói, nước suối.

Vượt hơn trăm cây số, khi đến địa phận huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, nguồn tin báo Mười đã bắt một xe tải khác qua Đăk Nông. Lo ngại nghi can có thể tìm cách trốn sang Campuchia, hai xe công vụ lao đi trên những tuyến đường vắng bạt ngàn cà phê của vùng đất cao nguyên. Tuy nhiên, họ rà soát khắp vùng biên giới nhưng không thấy tăm hơi Mười.

Trong khi đó, Mười sợ tung tích bị lộ nên né các chốt kiểm dịch Covid-19, bắt taxi về ngược TP Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk. Chiều 14/4, nhận được tin báo, các trinh sát đón lõng, bắt giữ Mười khi hắn chuẩn bị đột nhập nhà dân ở phường Tự An, TP Buôn Mê Thuột, để trộm tài sản.

Mười thực nghiệm lại quá trình gây án ở phòng trọ nạn nhân. Ảnh: Thái Hà.

Tại cơ quan điều tra, Mười khai, sau khi ra tù tiếp tục gây ra ba vụ trộm cắp tại các nhà trọ trên địa bàn phường Long Bình, TP Biên Hòa. Rạng sáng 9/4, anh ta đến khu trọ khác, thấy phòng của Minh còn hé cửa liền lẻn vào lấy điện thoại di động trên nóc tủ lạnh.

Hắn gây tiếng động khiến Minh tỉnh giấc. Thiếu nữ sợ hãi lấy con dao nhỏ ở bếp, xua đuổi tên trộm ra khỏi phòng. Mười giật được dao, đâm cô nhiều nhát rồi bỏ chạy.

Về đến phòng trọ của mình, hắn tắm, đi mua mì gói về ăn rồi gói ghém quần áo bỏ trốn. Đang mùa dịch bệnh không có xe khách, Mười chủ yếu xin quá giang xe tải qua nhiều tỉnh thành.

"Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do giãn cách xã hội nhưng anh em ai cũng mừng vì đã hoàn thành nhiệm vụ, phần nào chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân", trinh sát hình sự nói.

Mười bị điều tra về tội Giết người, Cướp tài sản và dấu hiệu tội phạm khác.

Phước Tuấn