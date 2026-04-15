Hành trình truy bắt kẻ sát hại dã man người đàn ông ở Phú Quốc

An GiangSát hại dã man người đàn ông ở Phú Quốc, Trần Nhật Trường, lên tàu cao tốc vào đất liền bằng thân phận giả, liên tục di chuyển, xóa dấu vết nhưng không thoát.

Ngày 14/4, Trường, 48 tuổi, bị tổ trinh sát Công an tỉnh An Giang đón lỏng, bắt tại xã Châu Thành, TP Cần Thơ sau 10 ngày trốn chạy.

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Tuốl, 59 tuổi, sống một mình trong căn trọ gần sân bay Phú Quốc. Hôm 4/4, người dân phát hiện thi thể ông sau khi ngửi thấy mùi lạ từ phòng trọ.

Nạn nhân bị đâm gần 30 nhát. Hiện trường không tìm thấy hung khí, khu vực này khá vắng vẻ. Nạn nhân có mối quan hệ phức tạp, gây khó khăn cho công tác điều tra ban đầu.

Trần Nhật Trường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dương Đông

Hàng chục mũi trinh sát truy lùng hung thủ

Vụ án gây hoang mang dư luận nên thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, chỉ đạo lập chuyên án.

Từ hiện trường, ban chuyên án thu được một con dao quéo và cán dao dính máu, bọc trong khăn tắm, vứt cách nơi xảy ra án mạng khoảng 200 m. Thượng tá Nguyễn Chí Nguyện, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang, cho biết các dấu vết trên hung khí cho thấy nghi phạm không thuộc nhóm người nghiện ma túy, hay lui tới nhà nạn nhân.

Một mũi điều tra dựng lại lộ trình di chuyển của ông Tuốl, xác định ngày 31/3, ông gặp một thanh niên lạ tại khu vực vòng xoay số 10, sau đó cả hai đi chung xe về phòng trọ.

Người dân nhận ra thanh niên này nhưng cho biết gã mới xuất hiện, không rõ lai lịch, nơi ở. Từ nguồn tin tố giác và hình ảnh thu thập được, công an xác định nghi phạm đã rời Phú Quốc bằng tàu cao tốc với thân phận giả.

Tiếp tục rà soát các mối quan hệ, trinh sát làm rõ nhân thân của Trường. Trong quá trình bỏ trốn, nghi phạm liên tục xóa dấu vết, từng về nhà ở Vị Thanh, TP Cần Thơ xin tiền người thân. Các mũi trinh sát sau đó khép chặt hướng di chuyển, đón lõng và bắt giữ.

Lời nhận tội còn nhiều 'điểm mờ'

Tại cơ quan điều tra, Trường khai mới quen ông Tuốl tại cửa hàng bán dưa ở khu vực vòng xoay số 10. Thời điểm đó, Trường mang theo dao quéo, dự định tìm một người có mâu thuẫn trước đó nhưng không gặp.

Sau khi quen, Trường nhận lời đến phòng trọ của ông Tuốl nhậu. Tại đây, hai người phát sinh quan hệ, ông Tuốl hứa cho 200.000 đồng nhưng không giữ lời. Trong lúc cãi vã, ông Tuốl dùng dao tấn công, Trường chống trả, dùng hung khí mang theo chém nhiều nhát.

Gây án xong, nghi phạm thay quần áo, vứt hung khí trên đường bỏ trốn.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ lời khai.

