Hành trình tri ân kỷ niệm 90 năm của Caltex Delo

Hãng dầu nhớt khởi động chuỗi hoạt động tri ân quy mô toàn quốc với đối tác, khách hàng và cộng đồng garage ôtô, dịp 90 năm thành lập thương hiệu.

Chuỗi hành trình tri ân được Caltex Delo phát động từ tháng 9 với sự kiện đầu tiên tại garage An Lộc Khang (Hà Nội). Tại sự kiện này, hãng trao bảng tri ân ghi nhận số năm hợp tác.

Đại diện garage An Lộc Khang được Caltex Delo vinh danh đối tác Kim cương, tri ân 20 năm đồng hành thương hiệu. Ảnh: Caltex Delo

Không gian buổi lễ có đoàn xe mang nhận diện thương hiệu, thiết kế như "sân khấu di động", đại diện đối tác sẽ nhận kỷ niệm chương của hãng, bảng tri ân lưu niệm và hộp quà 90 năm dành cho chủ garage và đội ngũ kỹ thuật viên. Đại diện Caltex Delo cho biết, chương trình này sẽ vinh danh 165 garage và doanh nghiệp vận tải tiêu biểu toàn quốc.

"Đây là một trong những hoạt động có quy mô lớn nhất trong 10 năm qua của Caltex tại thị trường Việt Nam. Sự kiện đánh dấu cột mốc hợp tác lâu dài giữa doanh nghiệp cung ứng dầu nhờn và mạng lưới garage, đối tác trực tiếp gắn bó với người sử dụng cuối cùng", đại diện hãng nói. "Việc tổ chức tri ân ngay tại garage khách hàng là cách làm đột phá, mới mẻ, thay vì tổ chức các sự kiện ở hội trường. Cách làm này giúp hãng đến gần hơn với cộng đồng, cho thấy vai trò trung tâm của garage trong hệ sinh thái vận tải".

Dàn xe của hãng tại một sự kiện tri ân. Ảnh: Caltex Delo

Ngoài việc đồng hành hệ thống garage toàn quốc, Caltex Delo cũng là lựa chọn của nhiều doanh nghiệp vận tải lớn, nơi quy trình bảo trì, bảo dưỡng xe được quản lý nghiêm ngặt bởi các trưởng phòng kỹ thuật. Ông Lê Anh Ngân, Giám đốc đoàn xe Bình Minh Tải Miền Nam cho biết: "Việc dùng đúng loại nhớt đã giúp xe tăng số giờ hoạt động, giảm số giờ dừng đỗ để bảo trì, bảo dưỡng. Việc này tiết kiệm cho công ty hàng tỷ đồng mỗi năm".

Một kỹ thuật viên sử dụng dầu nhớt Caltext Delo. Ảnh: Caltex Delo

Với Caltex Delo, doanh nghiệp này cho rằng mỗi garage, doanh nghiệp vận tải được tri ân sẽ là một phần trong lịch sử thương hiệu Caltex tại Việt Nam, đóng góp cho hành trình mà hãng xây dựng nhiều thập kỷ qua. Đồng thời, sự kiện trên được kỳ vọng mở ra bước tiến mới trong quan hệ gắn bó giữa thương hiệu và cộng đồng người dùng trong giai đoạn tới.

Quang Anh