Hành trình trải nghiệm gần 400 km của Revzone Yamaha Motor

Chuyến đi Glamping to the Max được Revzone Yamaha Motor tổ chức nằm trong chiến dịch "Gia hạn đam mê, Khởi tạo xu thế" của mẫu xe Xmax 300. Tham dự chương trình này có 56 thành viên, sử dụng 36 chiếc môtô, trong đó gồm 13 xe Xmax 300, cung đường di chuyển từ TP HCM đến Lâm Đồng.

Đoàn xe xuất phát tại showroom Revzone Yamaha Motor Saigon, quận 7, TP HCM. Ảnh: Revzone Yamaha Motor

Chiều đi có tổng quãng đường gần 200 km, đoàn xuất phát từ showroom Revzone Yamaha Motor Saigon, di chuyển theo quốc lộ 1A, rẽ vào đường tỉnh 767 (Đồng Nai), điểm dừng chân đầu tiên tại trạm thủy điện Trị An. Sau khi dừng chân và chụp ảnh "check-in" với khung cảnh hồ thủy điện, đoàn xe di chuyển đến xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), trao tặng những suất hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các gia đình có công với cách mạng, có hoàn cảnh khó khăn.

Điểm dừng chân trong ngày đầu tiên của đoàn là khu nghỉ dưỡng, cắm trại The Eco Tropicana Garden, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Buổi tối, ban tổ chức bố trí đêm gala giúp các thành viên trong đoàn kết nối đam mê, điểm nhấn là dòng chữ "XMAX" sáng rực trên sân khấu, trong tiếng nổ máy đồng loạt của các dòng xe phân khối lớn tham gia hành trình.

Các thành viên trong đoàn tại UBND xã Mã Đà. Ảnh: Revzone Yamaha Motor

Đến ngày thứ hai, đoàn xe chinh phục những góc cua tại đèo Con Ó (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng), trải nghiệm cảnh sắc thiên nhiên trong hơn 40 km di chuyển. Một thành viên trong đoàn đánh giá, Yamaha Xmax 300 mang đến sự ổn định, linh hoạt và thoải mái trong suốt chuyến hành trình. "Mẫu xe tay ga có yên rộng, chất liệu cao cấp, tạo sự êm ái cho cả 2 người ngồi trên hành trình dài. Cốp xe dung tích 50 lít, nhiều người lắp thêm baga chở hành lý nên không ai phải mang vác balô nặng", một thành viên trong đoàn chia sẻ.

Theo đại diện từ Yamaha, dòng Yamaha Xmax 300 sử dụng động cơ Blue Core dung tích 292 phân khối, cho công suất 28 mã lực và sức kéo 29 Nm. Hệ thống phanh ABS có trên cả bánh trước và sau, công nghệ kiểm soát lực kéo Traction Control hỗ trợ an toàn khi di chuyển đường dài. Xe có chiều cao yên 795 mm, phù hợp với thể trạng khác nhau của nhiều người ngồi. Cùng với đó, trọng lượng ướt 181 kg và trọng tâm thấp hơn so với các dòng phân khối lớn khác, có thể mang lại cảm giác đầm và chắc khi di chuyển. Tính năng giải trí trên mẫu xe tay ga có kết nối bluetooth với smartphone, giúp người lái theo dõi bản đồ trong chuyến đi, hỗ trợ nhận cuộc gọi, nghe nhạc, ổ sạc 12V...

Một thành viên trong đoàn sử dụng dòng xe Yamaha Xmax 300. Ảnh: Revzone Yamaha Motor

"Glamping to the Max miền Nam là tour trải nghiệm đặc biệt, giúp mỗi người tham dự có những trải nghiệm mới, thư giãn và cùng nhau chia sẻ đam mê với những chiếc xe hai bánh", đại diện Revzone Yamaha Motor nói. "Thông qua mỗi chuyến đi, cảm xúc là một trong những yếu tố then chốt mà chúng tôi đặt vào, nhằm kết nối sự tham gia của những người yêu xe trên mọi miền tổ quốc".

Tuấn Vũ