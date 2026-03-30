Hành trình tìm lại ngoại hình bình thường của nữ giám đốc sứt môi

Dương Kim Tuyên mang nỗi đau dai dẳng hơn 40 năm bởi dị tật sứt môi bẩm sinh, cho đến khi ca phẫu thuật tạo hình giúp chị rũ bỏ hoàn toàn những cay đắng tủi thân.

Chị Tuyên, nay 48 tuổi, giám đốc một công ty dược và sở hữu cơ ngơi hàng chục tỷ đồng, nói "đã tìm lại chính mình" khi chia sẻ tại chương trình Vì sống là sẻ chia tại TP HCM chiều 27/3.

Sinh ra trong gia đình nghèo, dị tật sứt môi hở vòm, nói ngọng, không phát âm được các phụ âm, tuổi thơ của chị Tuyên trải qua nhiều tủi nhục. Chị nhớ mãi lần đi ăn cỗ đám ma ở làng, vừa bước đến cổng đã bị đuổi về cùng những lời miệt thị. Ám ảnh đó theo chị đến lúc trưởng thành.

Năm 11 tuổi, chị được đoàn bác sĩ thiện nguyện phẫu thuật vá môi tại Hà Nội, song chỉ giải quyết được chức năng cơ bản. Kiên trì rèn luyện hai năm sau mổ, chị có thể giao tiếp rõ ràng. Tuy nhiên, vết sẹo lớn trên môi cùng chiếc mũi lệch vẫn khiến chị mang biệt danh "con sứt".

Tốt nghiệp trường y, chị nỗ lực làm việc và vươn lên vị trí giám đốc phụ trách 6 tỉnh miền núi phía Bắc cho một công ty dược. Sau đó, chị thành lập công ty riêng, dần sở hữu cơ ngơi gồm đất và nhà giá trị triệu đô, khoảng hơn 25 tỷ đồng, nhưng nỗi mặc cảm về ngoại hình vẫn đeo bám. Năm 2018, trong chuyến đi Hàn Quốc dành cho doanh nhân, chị kết hợp đến bệnh viện tìm hiểu cách điều trị. Không thấy hình ảnh bệnh nhân sứt môi nào giống mình, chi phí mổ 500 triệu đồng, chị quyết định về nước.

Chị sinh 3 đứa con, sức khỏe giảm sút, vóc dáng gầy đi khiến vết sẹo sứt môi và chiếc mũi biến dạng càng lộ rõ. Khát khao lớn nhất của chị lúc này chỉ đơn giản là "làm thế nào để không ai nhận ra mình từng bị sứt môi".

Chị Kim Tuyên hội ngộ bác sĩ Trí chiều 27/3. Ảnh: Hồ Đức

Bước ngoặt đến vào năm 2021, chị được bác sĩ Lê Viết Trí, Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hà, phẫu thuật hai lần, mỗi lần kéo dài 6-7 giờ. Kết quả, chị thành công xóa được vết sẹo sứt môi lệch mũi và lấy lại gương mặt hoàn chỉnh bình thường.

"Hơn 40 năm sống trong tự ti, giờ đây tôi có thể tự tin livestream, bước lên sân khấu giảng bài và làm diễn giả", chị Tuyên nói. Hiện tại, chị là một trong 10 doanh nhân nổi tiếng ở Thái Nguyên tích cực trong các hoạt động thiện nguyện, đồng hành cùng bệnh viện lan tỏa thông điệp tích cực đến những người cùng cảnh ngộ.

Sự thay đổi ngoạn mục nhờ y học cũng đến với hàng nghìn bệnh nhân sứt môi hở vòm khác. Minh Thư, 23 tuổi, bị từ chối tuyển dụng từ chối vì ngoại hình khác biệt, nay đã hoàn toàn lột xác và tự tin bước vào đời sau ca mổ cách đây hai năm. Hay Phương Tâm, 38 tuổi, trải qua 3-4 lần phẫu thuật thất bại ở nhiều nơi, cuối cùng cũng tìm được nụ cười trọn vẹn, thi đỗ cao học.

Bác sĩ Lê Viết Trí (bên trái) và êkíp phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Thống kê của Bộ Y tế cho thấy cứ 500 đến 700 trẻ sinh ra tại Việt Nam thì có một em mắc dị tật sứt môi hở hàm ếch. Hầu hết các em được các tổ chức nhân đạo hỗ trợ phẫu thuật đóng hở hàm ếch và vá môi từ khi 3-6 tháng tuổi để đảm bảo chức năng ăn uống. Tuy nhiên khi trưởng thành, các em vẫn phải đối mặt với nhiều di chứng nặng nề.

Nhiều người được phẫu thuật vá môi vẫn bị dị dạng mũi, khuyết cấu trúc hoặc sẹo co kéo vùng mũi môi, theo bác sĩ Trí. Trong khi đó, người bệnh khó tiếp cận phẫu thuật do chi phí cao, kỹ thuật phức tạp. Để hỗ trợ bệnh nhân, sau thời gian tu nghiệp tại Hàn Quốc và Canada, bác sĩ Trí sáng lập chương trình Vì sống là sẻ chia. Êkíp của ông dần phát triển các kỹ thuật khó như gia cố trụ vách ngăn Pyramid, vạt V-Y-Z tạo hình cánh mũi... Báo cáo về vạt chữ Z của bác sĩ Trí được đánh giá cao tại Hội nghị Khoa học quốc tế HSAPS 2024.

Sau 10 năm, chương trình thực hiện khoảng 10.000 ca tạo hình, dự kiến dành 4 tỷ đồng để tiếp tục hành trình năm nay. Mỗi tháng, bệnh viện sẽ tài trợ phẫu thuật miễn phí hoàn toàn cho hai trường hợp, gồm cả di chứng sứt môi hở hàm ếch và dị dạng mũi do tai nạn. Các trường hợp khác sẽ được xem xét tùy vào từng hoàn cảnh, hỗ trợ chi phí tối thiểu 50%.

Lê Phương