Hành trình tìm con ở tuổi xế chiều của những quý cô thành đạt

MỹMón quà sinh nhật tuổi 39 của Laura Terry không phải là trang sức đắt tiền hay một chuyến du lịch xa xỉ, mà là một ống tinh trùng hiến tặng.

Đối với người phụ nữ đang làm việc tại một công ty tư vấn quản lý hàng đầu ở Nashville này, đó là bước đi quyết định để hiện thực hóa giấc mơ làm mẹ mà không cần sự hiện diện của một người chồng. Dù sở hữu tấm bằng tiến sĩ sinh học, Terry chưa từng nghĩ đến khái niệm "chủ động làm mẹ đơn thân" cho đến khi một cuốn sách về thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) thắp lên tia hy vọng trong cô, thay đổi hoàn toàn lộ trình cuộc đời mà cô từng mặc định.

Terry đọc sách cho hai con gái. Ảnh: NPR

Terry không đơn độc trong hành trình này. Cô đại diện cho một làn sóng nhân khẩu học mới đang trỗi dậy mạnh mẽ tại Mỹ: những phụ nữ có học thức, độc lập tài chính và quyết định sinh con một mình khi bước qua ngưỡng tuổi 40. Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), số lượng phụ nữ chưa kết hôn sinh con ở độ tuổi 40 đã tăng vọt 250% trong ba thập kỷ qua. Hiện tượng này phản ánh một sự dịch chuyển xã hội sâu sắc, khi việc tìm kiếm bạn đời không còn là tiên quyết để bắt đầu một gia đình.

Sự gia tăng này không phải ngẫu nhiên. Rosanna Hertz, nhà xã hội học tại Đại học Wellesley và là tác giả cuốn sách Single By Chance, Mothers by Choice, lý giải rằng phụ nữ hiện đại dành những năm tháng tuổi 20 và 30 để theo đuổi học vấn và sự nghiệp. Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ khi họ đạt được sự ổn định và sẵn sàng làm mẹ ở tuổi ngoài 35, "thị trường" đàn ông phù hợp để kết hôn lại trở nên khan hiếm. Thay vì tiếp tục chờ đợi trong vô vọng, nhiều người, giống như Terry, đã kích hoạt "Kế hoạch B": sử dụng khoa học để làm mẹ.

Quy trình này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng không kém gì một dự án kinh doanh triệu đô. Với tư duy của một nhà khoa học, Terry đã lập hàng loạt bảng tính phức tạp để sàng lọc người hiến tặng dựa trên chủng tộc, chiều cao, tiền sử sức khỏe và trình độ học vấn. May mắn mỉm cười khi cô thụ thai thành công ngay lần đầu tiên, chào đón bé Eleanor vào năm 2021 và Margaret hai năm sau đó. Tuy nhiên, Terry là một ngoại lệ hiếm hoi. Các nghiên cứu y khoa chỉ ra rằng tỷ lệ thụ thai thành công sau một chu kỳ IVF ở phụ nữ trên 35 tuổi thường dưới 50% và con số này lao dốc không phanh theo từng năm tuổi.

Snyder và con gái 2 tuổi tại nhà ở bang New Jersey. Ảnh: NPR

Chính vì xác suất thành công tỷ lệ nghịch với độ tuổi, IVF trở thành cuộc đua khốc liệt không chỉ về mặt sinh học mà còn về năng lực tài chính. Dữ liệu từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ khẳng định phụ nữ có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ là nhóm sử dụng IVF nhiều nhất. Lý do rất thực tế khi chi phí cho mỗi chu kỳ thụ tinh dao động từ 15.000 đến hơn 30.000 USD (khoảng 380 đến 760 triệu đồng), chưa kể các chi phí phát sinh.

Kate Snyder, một nhà thiết kế nội thất 48 tuổi ở New Jersey, là minh chứng điển hình. Bắt đầu hành trình tìm con ở tuổi 40 sau khi từ bỏ hy vọng tìm được "một nửa", cựu nhân viên Google này phải đối mặt với bài toán kinh tế hóc búa khi bảo hiểm chỉ hỗ trợ một phần nhỏ. Rào cản tài chính này vô hình trung đã biến giấc mơ làm mẹ đơn thân qua IVF trở thành đặc quyền của tầng lớp trung lưu và thượng lưu.

Ngay cả khi vượt qua được áp lực tài chính, những người mẹ "có tuổi" này vẫn phải đối diện với sự khắc nghiệt về thể chất. Snyder thừa nhận sự rệu rã của xương khớp khi phải bồng bế con gái 2 tuổi, trong khi Terry thường xuyên rơi vào trạng thái kiệt sức vì không có người thay ca chăm sóc lũ trẻ. Họ buộc phải học cách chấp nhận sự thật rằng nhu cầu bản thân giờ đây luôn xếp sau con cái, đồng thời phải trang bị tâm lý vững vàng trước định kiến xã hội. Những câu hỏi ngây ngô nhưng nhói lòng như "Bố bạn đâu?" hay sự thương hại không cần thiết từ hàng xóm là điều họ phải đối mặt hàng ngày.

Dù vậy, mô hình gia đình này đang dần tái định nghĩa khái niệm về hạnh phúc và sự trọn vẹn. Kể từ khi em bé thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên tại Mỹ chào đời năm 1981, đến nay phương pháp này đã đóng góp gần 100.000 ca sinh mỗi năm, mở ra cánh cửa cho cộng đồng LGBTQ+ và phụ nữ độc thân. Đối với Terry, Snyder và hàng ngàn phụ nữ khác, những khó khăn về thể chất hay cái nhìn dò xét của xã hội đều trở nên vô nghĩa trước khoảnh khắc được ôm con vào lòng.

Bình Minh (Theo NPR)