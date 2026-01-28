Hành trình Tiki chuyển hạ tầng lên nền tảng FPT Cloud

Giữa năm 2025, Tiki chuyển hạ tầng lên nền tảng điện toán đám mây FPT Cloud, phục vụ giai đoạn phát triển trong 5 năm tiếp theo.

Quan hệ hợp tác giữa Tiki và FPT bắt đầu từ năm 2020, khi FPT triển khai toàn bộ hệ thống quản trị doanh nghiệp tích hợp SAP cho Tiki, cùng nhiều phần mềm phục vụ công tác quản lý, vận hành nội bộ.

Bước khởi đầu của giai đoạn hợp tác mới là việc chuyển hệ thống quản trị doanh nghiệp SAP S/4HANA lên nền tảng FPT Cloud. Theo FPT, đây là hệ thống có yêu cầu rất cao về hạ tầng tính toán, máy chủ cần dung lượng bộ nhớ tới 1 TB. "Quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ, hệ thống vận hành ổn định, qua đó tạo nền tảng tin cậy để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trong các giai đoạn tiếp theo", đại diện FPT nói.

Ông Lê Minh Nghĩa, Phó tổng giám đốc công nghệ Tiki. Ảnh: FPT

Trên nền tảng đó, hai bên thống nhất mở rộng hợp tác, triển khai toàn bộ các hệ thống phục vụ thương mại điện tử và logistics. Từ tháng 9 đến tháng 12/2025, đội ngũ công nghệ của Tiki và FPT đã làm việc liên tục, phối hợp chặt chẽ để thực hiện tổng cộng 35 đợt chuyển đổi, bao gồm toàn bộ hệ thống, cơ sở dữ liệu, trong khi mọi hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra thông suốt.

Theo FPT, hạ tầng FPT Cloud cho thấy khả năng đáp ứng tốt trong ba đợt cao điểm mua sắm lớn nhất năm (ngày 10/10, 11/11 và 12/12), khi lưu lượng đơn hàng tăng gấp 20 lần so với ngày thường. Đồng thời, hệ thống DevOps cho phép triển khai gần 1.000 hệ thống chỉ trong bốn tháng với 4 nhân sự. FPT cũng hỗ trợ đường truyền tốc độ cao tới 2 Gbps, sao chép hàng trăm terabyte dữ liệu trong thời gian ngắn, khối lượng mà trước đây từng được dự tính có thể mất tới nhiều tháng.

"Việc ứng dụng công nghệ điện toán đám mây của FPT Cloud đã giúp Tiki cải thiện khoảng 25% lợi nhuận, tạo ra nguồn lực quan trọng để tiếp tục tái đầu tư vào sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng", đại diện FPT nói, thêm rằng nền tảng hạ tầng này cho phép Tiki mở rộng hoạt động vận hành, phát triển các dịch vụ phần mềm cho đối tác bên ngoài, đặc biệt đẩy mạnh các công nghệ dựa trên AI và dữ liệu lớn.

"Là người làm công nghệ lâu năm, cá nhân tôi cảm thấy tự hào khi chứng kiến các đơn vị công nghệ nội địa như FPT Cloud trưởng thành, đủ năng lực đáp ứng những bài toán quy mô lớn. Đây là một bước tiến quan trọng của nền công nghệ Việt Nam, bởi hạ tầng tính toán chính là nền tảng của chuyển đổi số và xã hội số", ông Lê Minh Nghĩa, Phó tổng giám đốc Công nghệ Tiki nói.

Hợp tác này cũng mở ra nhiều cơ hội lớn cho cả hai bên. Trong bối cảnh thương mại điện tử và logistics ngày càng cạnh tranh khốc liệt, câu chuyện Tiki và FPT phản ánh một xu hướng lớn hơn, khi các doanh nghiệp công nghệ Việt đang từng bước làm chủ hạ tầng số, sẵn sàng vận hành những hệ thống phức tạp, quy mô lớn bằng năng lực nội địa.

Chặng đường 16 năm của Tiki

Tháng 1 đánh dấu tròn 16 năm từ ngày Tiki được thành lập, hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, logistics và môi trường số. Doanh nghiệp này đặt ra hai giá trị cốt lõi trong vận hành là "tốt và nhanh", đồng thời công nghệ là nền tảng quan trọng để tạo sản phẩm và phục vụ người dùng.

Theo lý giải từ Tiki, "Tốt" là cung cấp 100% hàng hóa chính hãng, được kiểm định chặt chẽ và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. "Nhanh" là mang đến trải nghiệm mua sắm đơn giản, tiện lợi, giúp khách hàng nhanh chóng tìm được sản phẩm mình cần và nhận hàng trong thời gian ngắn nhất.

"Trong suốt 16 năm qua, chúng tôi kiên định với hai giá trị cốt lõi "tốt" và "nhanh". Hai định hướng này là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Tiki, từ kinh doanh, vận hành cho tới việc xây dựng các nền tảng công nghệ", ông Lê Minh Nghĩa, Phó tổng giám đốc công nghệ Tiki chia sẻ.

Sau 16 năm xây dựng, từ một website khởi đầu trên nền tảng thương mại điện tử mã nguồn mở Magento, Tiki đã phát triển thành một sàn thương mại điện tử với hơn một triệu sản phẩm chính hãng, cùng hệ thống logistics cho phép giao hàng trong vòng 2 giờ. Tiki ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phát triển các hệ thống tìm kiếm và gợi ý sản phẩm, hiện đóng góp tới 80% doanh số. Nhờ nền tảng công nghệ này, Tiki có thể quản lý hơn 3 triệu sản phẩm tại 5 kho hàng trên khắp cả nước.

Theo Tiki, các thuật toán tối ưu giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý trong kho, khi nhân viên chỉ mất khoảng 15 phút để hoàn tất việc lấy hàng trong không gian tới 10.000 m². Công nghệ cũng cho phép hệ thống xử lý và khai thác khối lượng dữ liệu lên tới 1.000 TB, từ đó phân tích nhu cầu mua sắm và cung cấp các chỉ số cập nhật theo thời gian thực, phục vụ cả vận hành lẫn kinh doanh.

Chính quy mô vận hành và cường độ xử lý này khiến hạ tầng tính toán trở thành yếu tố then chốt. Hạ tầng là nền móng quyết định khả năng mở rộng, độ ổn định và tốc độ phản hồi của toàn bộ hệ thống công nghệ. Với nền tảng thương mại điện tử quy mô lớn như Tiki, hệ thống phải đáp ứng đồng thời nhiều yêu cầu khắt khe: quy trình vận hành phức tạp, khả năng xử lý lượng giao dịch rất lớn và độ linh hoạt cao để mở rộng tài nguyên trong các giai đoạn cao điểm, khi lưu lượng mua sắm có thể tăng gấp 20 lần so với ngày thường.

Hiện nay, hệ thống của Tiki bao gồm hơn 1.000 thành phần phần mềm, hơn 300 cơ sở dữ liệu, cùng khoảng 250 TB dữ liệu giao dịch. Hạ tầng này cần đảm bảo hiệu năng khi mở rộng quy mô, cho phép tự động triển khai và vận hành hàng nghìn dịch vụ, đồng thời duy trì chi phí hợp lý để hệ thống có thể vận hành bền vững trong dài hạn.

Quang Anh