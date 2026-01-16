Hành trình thực hiện dự án 'bảo tồn nguồn nước' của Heineken Việt Nam.

Cuối tháng 12/2025, dự án bảo tồn nguồn nước của Heineken Việt Nam chiến thắng tại hạng mục "Dự án bền vững" của Giải thưởng Vì cộng đồng (Human Act Prize 2025). Chương trình có chủ đề "Kiên trì phụng sự vì cộng đồng", tôn vinh các dự án có cam kết lâu dài, tạo ra tác động tích cực và bền vững cho cộng đồng và xã hội. Giải thưởng là thành quả sau 13 năm đơn vị duy trì hoạt động ở nhiều khu vực.

Theo Heineken, dự án bảo tồn nguồn nước đại diện cho những nỗ lực vì cộng đồng và môi trường trong chiến lược phát triển bền vững. Với cách tiếp cận toàn diện, từ bảo vệ các lưu vực sông đến nâng cao sinh kế và khả năng tiếp cận nước sạch cho người dân, dự án góp phần tạo nên nhiều giá trị thiết thực.