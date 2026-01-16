Hành trình thực hiện dự án 'bảo tồn nguồn nước' của Heineken Việt Nam.

Cuối tháng 12/2025, dự án bảo tồn nguồn nước của Heineken Việt Nam chiến thắng tại hạng mục "Dự án bền vững" của Giải thưởng Vì cộng đồng (Human Act Prize 2025). Chương trình có chủ đề "Kiên trì phụng sự vì cộng đồng", tôn vinh các dự án có cam kết lâu dài, tạo ra tác động tích cực và bền vững cho cộng đồng và xã hội. Giải thưởng là thành quả sau 13 năm đơn vị duy trì hoạt động ở nhiều khu vực.
Theo Heineken, dự án bảo tồn nguồn nước đại diện cho những nỗ lực vì cộng đồng và môi trường trong chiến lược phát triển bền vững. Với cách tiếp cận toàn diện, từ bảo vệ các lưu vực sông đến nâng cao sinh kế và khả năng tiếp cận nước sạch cho người dân, dự án góp phần tạo nên nhiều giá trị thiết thực.
Cuối tháng 12/2025, dự án bảo tồn nguồn nước của Heineken Việt Nam chiến thắng tại hạng mục "Dự án bền vững" của Giải thưởng Vì cộng đồng (Human Act Prize 2025). Chương trình có chủ đề "Kiên trì phụng sự vì cộng đồng", tôn vinh các dự án có cam kết lâu dài, tạo ra tác động tích cực và bền vững cho cộng đồng và xã hội. Giải thưởng là thành quả sau 13 năm đơn vị duy trì hoạt động ở nhiều khu vực.
Theo Heineken, dự án bảo tồn nguồn nước đại diện cho những nỗ lực vì cộng đồng và môi trường trong chiến lược phát triển bền vững. Với cách tiếp cận toàn diện, từ bảo vệ các lưu vực sông đến nâng cao sinh kế và khả năng tiếp cận nước sạch cho người dân, dự án góp phần tạo nên nhiều giá trị thiết thực.
Sáng kiến nổi bật nhất, thể hiện cam kết "Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn" là việc theo đuổi mục tiêu "bù hoàn nước" tại các khu vực khan hiếm nước vào năm 2030. Theo đơn vị, đây là một định hướng mới mẻ, đòi hỏi công ty phải hoàn trả lại thiên nhiên toàn bộ lượng nước được sử dụng trong sản phẩm và bị bốc hơi trong quá trình sản xuất.
Sáng kiến nổi bật nhất, thể hiện cam kết "Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn" là việc theo đuổi mục tiêu "bù hoàn nước" tại các khu vực khan hiếm nước vào năm 2030. Theo đơn vị, đây là một định hướng mới mẻ, đòi hỏi công ty phải hoàn trả lại thiên nhiên toàn bộ lượng nước được sử dụng trong sản phẩm và bị bốc hơi trong quá trình sản xuất.
Thành quả sau nhiều năm triển khai là việc đơn vị hoàn thành bù hoàn nước tại lưu vực sông Tiền sớm hơn 5 năm so với mục tiêu đề ra. Cụ thể, doanh nghiệp đã hoàn trả cho thiên nhiên hơn 690 triệu lít nước mỗi năm. Con số này bao gồm 559,44 triệu lít từ hoạt động bảo tồn sinh thái và 131,52 triệu lít từ các dự án nước sạch vì cộng đồng.
Thành quả sau nhiều năm triển khai là việc đơn vị hoàn thành bù hoàn nước tại lưu vực sông Tiền sớm hơn 5 năm so với mục tiêu đề ra. Cụ thể, doanh nghiệp đã hoàn trả cho thiên nhiên hơn 690 triệu lít nước mỗi năm. Con số này bao gồm 559,44 triệu lít từ hoạt động bảo tồn sinh thái và 131,52 triệu lít từ các dự án nước sạch vì cộng đồng.
Đại diện đơn vị cho biết các hoạt động bảo tồn hướng đến mục tiêu bù hoàn nước đồng thời chú trọng cải thiện sinh kế và phục hồi hệ sinh thái gắn với đời sống người dân.
Đại diện đơn vị cho biết các hoạt động bảo tồn hướng đến mục tiêu bù hoàn nước đồng thời chú trọng cải thiện sinh kế và phục hồi hệ sinh thái gắn với đời sống người dân.
Người dân địa phương được cải thiện kinh tế khi tham gia các hoạt động trồng rừng bổ sung và quản lý rừng. Heineken còn tập huấn kỹ năng quản lý, bảo tồn nước và đa dạng sinh học tại khu vực bảo tồn.
Người dân địa phương được cải thiện kinh tế khi tham gia các hoạt động trồng rừng bổ sung và quản lý rừng. Heineken còn tập huấn kỹ năng quản lý, bảo tồn nước và đa dạng sinh học tại khu vực bảo tồn.
Tính đến nay, dự án đã góp phần trồng mới và nuôi dưỡng hơn 1.100 ha rừng và cây bản địa. Nhiều mô hình nông nghiệp tiết kiệm nước được triển khai, giúp một số hộ dân giảm tới 70% lượng nước tưới, qua đó nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
Tính đến nay, dự án đã góp phần trồng mới và nuôi dưỡng hơn 1.100 ha rừng và cây bản địa. Nhiều mô hình nông nghiệp tiết kiệm nước được triển khai, giúp một số hộ dân giảm tới 70% lượng nước tưới, qua đó nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
Tại lưu vực sông Hồng, đơn vị triển khai trồng 10 ha và nuôi dưỡng 400 ha rừng.
Tại lưu vực sông Hồng, đơn vị triển khai trồng 10 ha và nuôi dưỡng 400 ha rừng.
Theo đại diện đơn vị, việc bảo tồn nguồn nước hoàn toàn có thể đạt hiệu quả cao khi chính sách, khoa học và hành động thực tiễn được kết nối chặt chẽ. "Mô hình hợp tác đa bên này mở ra những gợi ý thiết thực để nhiều doanh nghiệp cùng tham gia, đồng hành với nhà nước và cộng đồng trong mục tiêu phát triển bền vững dài hạn", đại diện đơn vị nói.
Theo đại diện đơn vị, việc bảo tồn nguồn nước hoàn toàn có thể đạt hiệu quả cao khi chính sách, khoa học và hành động thực tiễn được kết nối chặt chẽ. "Mô hình hợp tác đa bên này mở ra những gợi ý thiết thực để nhiều doanh nghiệp cùng tham gia, đồng hành với nhà nước và cộng đồng trong mục tiêu phát triển bền vững dài hạn", đại diện đơn vị nói.
Đơn vị cho biết sẽ tiếp tục mở rộng dự án giai đoạn tới, đóng góp vào quá trình phát triển bền vững của doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đời sống và an ninh nguồn nước của quốc gia.
Đơn vị cho biết sẽ tiếp tục mở rộng dự án giai đoạn tới, đóng góp vào quá trình phát triển bền vững của doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đời sống và an ninh nguồn nước của quốc gia.
Hoài Phương
Ảnh: Heineken