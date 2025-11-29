Hành trình thoát khỏi 'hỏa ngục' ở chung cư Hong Kong

Lim ALim mắc kẹt trong "hỏa ngục" tại chính căn hộ của mình khi lửa bùng lên, cố gắng sinh tồn và giúp đỡ người khác trong lúc chờ lực lượng giải cứu.

"Vào ngày xảy ra hỏa hoạn, tôi đang nghỉ ngơi ở nhà. Lúc 15h02, tôi nhận được điện thoại từ vợ. Cô ấy không có vẻ hoảng hốt lắm, chỉ nói 'Có cháy, anh phải rời đi ngay'", Lim ALim, 40 tuổi, cư dân sống ở tầng hai tòa Wang Cheong thuộc khu chung cư Wang Fuk Court ở quận Đại Bộ, Hong Kong, kể lại về vụ cháy ngày 26/11.

Lúc đó, Lim không nghĩ rằng tình hình quá nghiêm trọng, vì anh không nghe chuông báo cháy, cũng không ngửi thấy mùi khói. Anh mất vài phút để thay quần áo rồi mở cửa căn hộ, đúng lúc khói đen dày đặc tràn vào.

"Mọi thứ tối sầm lại ngay lúc tôi mở cửa. Tôi cố bật đèn pin trên điện thoại, nhưng không thấy tay mình và thở cũng rất khó. Tôi nhanh chóng đóng cửa và quay vào trong", Lim kể.

Anh gọi lại cho vợ, nói rằng không thể thoát ra được. "Đó là lúc cô ấy òa khóc, cô ấy nghĩ đến tình huống xấu nhất: Tôi sắp chết trong căn hộ chung cư của mình".

Wang Cheong là một trong 8 tòa thuộc cụm chung cư Wang Fuk Court, với tổng cộng gần 2.000 hộ. Một số tòa đang được cải tạo, có hệ thống giàn giáo tre cùng lưới xanh bao quanh.

Ngọn lửa bùng lên ở Wang Cheong vào đầu chiều 26/11, sau đó lan ra các tòa còn lại, khiến cụm chung cư cháy như bó đuốc. Sở Cứu hỏa Hong Kong cho biết họ nhận tin báo hỏa hoạn lúc 14h51. Đám cháy đã hoành hành gần một ngày trước khi được khống chế vào chiều 27/11.

Hình ảnh trong căn hộ của Lim ALim khi ngọn lửa thiêu đốt tòa Wang Cheong. Ảnh: Facebook/limalim71

Lim ALim hỏi vợ liệu anh có cơ hội thoát thân nếu lao nhanh qua lối thoát hiểm rồi chạy về sảnh chính không. Vợ anh nói sảnh chính lúc đó đã hóa biển lửa.

"Con đường thoát hiểm cuối cùng không còn. Tôi bị nhốt trong 'hỏa ngục' tại chính nhà mình. Tôi chỉ có thể bất lực ngồi chờ được cứu", Lim ALim cho biết.

Anh tự trấn an, tìm kiếm các khăn vải nhúng nước để bịt kín khe cửa ngăn khói tràn vào. Đúng lúc đó, nghe tiếng kêu cứu bên ngoài hành lang, Lim mang theo khăn ướt rồi lao ra ngoài.

"Trong chưa đến 10 giây, mắt tôi giàn giụa nước, cổ họng như bị thiêu đốt. Tôi biết nếu không kịp thời cứu những người trong hành lang, hậu quả đối với họ là không thể tưởng tượng nổi!", anh cho biết.

Lim vừa chậm rãi men theo tường hành lang tối đen, vừa hét lớn "Hãy mau đến đây!". Anh phát hiện một cặp vợ chồng ngoài 60 tuổi đang cầu cứu giữa đám khói, lập tức kéo họ theo mình, lần từng bước vào nhà, thở phào nhẹ nhõm vì cảm thấy không còn đơn độc trong cuộc chiến sinh tồn.

Hai vợ chồng già giải thích với Lim rằng cửa sổ phòng họ đã bị vỡ, lửa tràn vào nên họ phải chạy ra hành lang. Tại đó, họ nghe tiếng một người giúp việc gọi bà lão mà cô ấy đang chăm sóc nên đi về hướng đó, nhưng tiếng gọi sau đó đột nhiên tắt lịm.

Cặp vợ chồng khi đó chỉ mặc quần áo mỏng, đi dép lê, hoàn toàn không thích hợp để thoát hiểm. Lim đưa khăn ướt và nước, cùng tất, giày và quần áo của gia đình cho hai người này.

Vợ anh lúc đó đã về đến nơi, đang đứng bên ngoài tòa nhà cháy, gọi điện thông báo với Lim rằng khu sảnh thang máy đã chìm trong lửa.

"Tôi nói với hai vợ chồng già rằng trong tình huống khẩn cấp thực sự, chúng tôi sẽ nhảy ra khỏi cửa sổ. Chúng tôi chỉ ở tầng hai nên điều này là khả thi", anh chia sẻ.

Lim trấn an cặp vợ chồng rằng họ sẽ không chết rồi ngồi nhìn ra cửa sổ, bên ngoài là vô số mảnh vụn đang cháy rơi xuống như những bông tuyết đen. Đề phòng tình huống xấu nhất, anh gọi điện thoại cho người thân để chào tạm biệt. Mẹ anh sống ở nước ngoài, đã liên lạc cho con trai khi biết tin.

Một số người khuyên Lim gọi cho cảnh sát. Anh gọi số 999 và được chuyển tiếp đến tổng đài cứu hỏa. Anh mô tả vị trí của mình và lính cứu hỏa đáp: "Được rồi, chúng tôi sẽ cử ai đó đến cứu anh". Một lính cứu hỏa yêu cầu Lim nằm sát sàn và cố tiết kiệm sức.

Nhìn qua cửa sổ, Lim thấy xe thang cứu hỏa đang chĩa vòi rồng lên những tầng cao hơn, rồi nhìn thấy một lính cứu hỏa bên ngoài cửa sổ. "Tôi bật đèn pin điện thoại rồi vẫy tay điên cuồng. Khoảng 16h, lực lượng cứu hỏa nhìn thấy tôi và nói họ đang triển khai cứu hộ. Tôi biết họ đang làm hết sức. Tôi vẫn an toàn và hiểu rằng mình nên chờ đợi", anh cho hay.

19 giờ hỏa hoạn thiêu đốt khu chung cư Hong Kong Hỏa hoạn thiêu đốt khu chung cư Hong Kong. Video: AFP, BBC

Sau nhiều giờ mắc kẹt, cặp vợ chồng bắt đầu thở hổn hển. Hít thở không khí trong lành với họ lúc này cũng trở thành điều xa xỉ. Khoảng 18h, lực lượng cứu hỏa dùng thang chuyên dụng tiếp cận căn hộ, thông báo họ sẽ giải cứu từng người một.

"Người phụ nữ bảo tôi xuống trước, nhưng tôi đáp lại rằng 'tôi trẻ hơn, có thể chịu đựng thêm' và nhường họ", Lim kể lại. "Khi họ rời đi an toàn, tôi lại một mình trong căn hộ. Tôi muốn mang tất cả mọi thứ, nhưng không thể. Thay vào đó, tôi đứng lặng, nhìn quanh đống đổ nát, nói lời tạm biệt sau cùng với căn nhà".

Bước lên xe thang cứu hỏa, thứ đầu tiên Lim cảm nhận được là luồng nước chữa cháy lạnh buốt. "Tôi cảm giác như cả bầu trời sụp đổ, mọi thứ của mình đều đã hóa thành tro bụi", anh nói.

Lim gửi lời cảm ơn lực lượng cứu hỏa, cho biết anh đang được theo dõi tại bệnh viện. Cư dân này chỉ lắc đầu và im lặng khi y tá hỏi anh có xuất viện ngay không.

"Đây là khoảng thời gian khó khăn, nhưng tinh thần chúng ta còn mạnh mẽ hơn. Hãy cùng nhau chữa lành và xây dựng lại", Lim viết trong bài đăng trên Facebook.

Bài chia sẻ của Lim ALim thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên mạng xã hội. Hơn 1.000 người dùng Facebook đã gửi lời động viên đến anh.

"Cảm ơn vì anh đã không bỏ cuộc và cứu được một cặp vợ chồng", một tài khoản viết.

"Chúc anh sống lâu, an toàn và bình yên. Chắc chắn anh sẽ gặp nhiều may mắn", một tài khoản khác bình luận.

Cụm chung cư Wang Fuk Court. Đồ họa: CNN

Giới chức Hong Kong hôm nay cho biết số người chết trong vụ cháy Wang Fuk Court tăng lên 128 và có thể tiếp tục tăng thêm khi giới chức rà soát từng căn hộ. Đây là vụ hỏa hoạn gây chết người nhiều nhất ở Hong Kong trong nhiều thập kỷ.

Như Tâm (Theo Hong Kong Free Press, Standard HK)