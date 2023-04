Hành trình thiện nguyện của quán quân Study UK Alumni Awards

Với những đóng góp tích cực trong lĩnh vực y tế và tình nguyện, Nguyễn Hữu Tú nhiều lần được Thủ tướng, Bộ Y tế và tổ chức WHO khen thưởng.

Hiện Tú là Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, thực hiện nhiều chương trình chuyển đổi số y tế hỗ trợ hàng triệu người dân.

Phát biểu tại lễ trao giải Giải thưởng Study UK Alumi 2022-2023 đầu tháng 3, Tú cho biết, nước Anh và Trường Đại học Cardiff đã tạo nên tôi của ngày hôm nay. "Sự dũng cảm và lòng trung thành - hai yếu tố không thể thiếu của một người thầy thuốc cũng là hai điều lớn nhất tôi được học và bồi dưỡng sau khoảng thời gian tại Anh", anh nói.

Anh Nguyễn Hữu Tú (thứ 2 từ phải qua) nhận giải Quán quân Hạng mục Tác động xã hội Giải thưởng Study UK Alumni. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Những ngày đầu tới Anh, anh Tú tự nhận là một chàng trai nhút nhát, hiếm khi ra ngoài một mình. Quyết định đi du học của anh cũng từng khiến ba mẹ lo lắng vì thời điểm đó mới 18 tuổi, thậm chí nấu mỳ còn chưa biết.

Chia sẻ lý do chọn Anh mà không phải là một đất nước khác, anh Tú cho hay, sự yên bình và những nét văn hóa đặc trưng tại Anh khiến anh có cảm giác như thuộc về nơi này. Đặc biệt, đây còn là nơi giúp anh thực hiện giấc mơ nghề y khi theo học ngành Dược tại Cardiff University (Prifysgol Caerdydd) - Top 10 trường về đào tạo ngành Dược tại Anh.

"Những chuyến tham quan, khám phá văn hóa tại Anh giúp tôi thay đổi và trưởng thành hơn", anh nói, cho biết bản thân tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện của Hội sinh viên Việt Nam tại Anh, thậm chí còn dừng học một năm để tham gia hoạt động tình nguyện y tế tại một số quốc gia châu Á và châu Phi.

Cũng theo quán quân UK Alumni, việc dừng học một năm để tham gia tình nguyện y tế là một trong những hoạt động được khuyến khích tại Trường Đại học Cardiff. "Ngoài truyền dạy kiến thức chuyên môn, các thầy cô luôn động viên chúng tôi phải trải nghiệm thực tế, trực tiếp tham gia các hệ thống y tế khác nhau, phải tận mắt chứng kiến tác động của các hoạt động y tế với người dân mới thấy được những thiếu sót của bản thân để phát triển", anh Tú chia sẻ.

Đăng ký tham gia nhiều chương trình tình nguyện của các tổ chức phi chính phủ, như tổ chức Childreach International, anh Tú đã có hơn 7 tháng tình nguyện tại các quốc gia từ Nepal đến Cộng hòa Nam Phi. Tại đây anh được tham gia các hoạt động hỗ trợ và chăm sóc y tế cho trẻ em nghèo, tổ chức các chương trình nâng cao nhận thức cho người dân về y tế và sức khỏe cộng đồng, các chương trình nước sạch, vệ sinh...

Theo anh Tú, khoảng thời gian học tập tại Anh, được tiếp xúc và tìm hiểu kỹ hơn về nền văn hóa Anh, các tác phẩm văn học về tinh thần hiệp sĩ đã giúp anh đủ dũng cảm để tham gia các hoạt động tình nguyện, công tác y tế dù tình hình có khó khăn thế nào. "Sự dũng cảm và lòng trung thành với lý tưởng của bản thân cũng chính là điều tôi được tôi luyện nhiều khi tham gia các hoạt động tình nguyện", anh nhấn mạnh.

Năm 2011, sau khi hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ Dược tại Đại học Cardiff, anh Tú tham gia tổ chức Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam và được bổ nhiệm là Chánh văn phòng Trung tâm Tình nguyện Quốc gia Việt Nam sau một thời gian công tác. Khoảng thời gian tại đây, anh Tú đã tham gia và trực tiếp lãnh đạo hàng trăm chiến dịch tình nguyện như: xây dựng trường nội trú và bán trú cho trẻ em ở vùng miền núi và khó khăn; khám bệnh, chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; cứu trợ thiên tai, thảm họa; vận động hiến máu nhân đạo trên toàn quốc...

Anh Tú tham gia các hoạt động tình nguyện tại vùng biên giới. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Từ năm 2014 đến nay, anh Tú là Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. Là cánh tay nối dài của ngành y tế Việt Nam, Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam cũng là nơi triển khai hàng loạt chương trình tình nguyện y tế, chuyển đổi số y tế hỗ trợ hàng triệu người dân mỗi năm.

Thời điểm cả nước gồng mình chống dịch, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã hỗ trợ trang thiết bị y tế trị giá hơn 7 triệu USD cho các y bác sĩ trẻ ở tiền tuyến trên mặt trận phòng chống đại dịch từ những ngày đầu Covid-19 bùng phát. Bên cạnh đó là mạng lưới "Thầy thuốc đồng hành" hỗ trợ điều trị tại nhà cho hơn 4 triệu lượt người trong hơn 8 tháng, với hơn 20.000 tình nguyện viên.

Anh Tú thay mặt các y bác sĩ trẻ đã chiến đấu tại tâm dịch Hà Nội, Đà Nẵng nhận phần quà hỗ trợ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bước qua Covid-19, bên cạnh hoạt động tình nguyện, anh Tú và Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam tập trung triển khai các hoạt động chuyển đổi số y tế, như chương trình khám bệnh và tư vấn cho hơn một triệu người bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Người dân chỉ cần tải app về và đưa hình ảnh X-quang lên để nhận diện là có thể nhận được kết quả.

Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam triển khai các chương trình chuyển đổi số y tế từ năm 2020. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Năm 2020 đến nay, chương trình Thầy thuốc đồng hành sử dụng nền tảng số hỗ trợ hơn 40% bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà; chương trình đào tạo, nâng cao năng lực y tế cơ sở sử dụng nền tảng đào tạo từ xa, cấp chứng chỉ CME cho 20.000 nhân viên y tế cơ sở; triển khai nền tảng số tư vấn bệnh nhân mua thuốc tại nhà thuốc.

Hay với dự án Khởi nghiệp số y tế Clinic4.0, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp nhà tài trợ hỗ trợ các y, bác sĩ có nhu cầu mở phòng khám tư nhân, khởi nghiệp trong y tế nhưng gặp nhiều khó khăn trong suốt quá trình xây dựng, quản lý và vận hành phòng khám tư nhân.

"Khoảng thời gian chống chọi với đại dịch, tôi nhận thấy chuyển đổi số y tế là điều tất yếu", anh Tú cho hay. Thầy thuốc trẻ tiên phong, sáng tạo trong chuyển đổi số y tế cũng là chủ đề công tác năm của Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam. Bước đầu là triển khai các hoạt động hỗ trợ thầy thuốc trẻ trong công cuộc chuyển đổi số, nâng cao năng lực. Đảm bảo, cán bộ y tế sẽ hiểu hơn vai trò của công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh, đồng thời luôn sẵn sàng khi các chương trình "bác sĩ số" được triển khai.

Quán quân Alumni nhấn mạnh, mục đích cuối cùng của các hoạt động chuyển đổi số y tế là hỗ trợ ngày càng nhiều người chăm sóc sức khỏe, giảm nguy cơ trở nặng, tử vong, giảm gánh nặng bệnh tật.

Năm 2023, anh Tú cùng Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, như: thăm khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi, công nhân trên cả nước; cấp phát thuốc và tư vấn sức khỏe miễn phí cho gia đình khó khăn, gia đình có công với cách mạng; tặng trang thiết bị y tế cho các trung tâm y tế tuyến huyện; tổ chức chương trình hội thảo nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của khám sàng lọc các bệnh mạn tính...

Bên cạnh các hoạt động tại Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam, anh Tú - lãnh đạo trẻ được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương lựa chọn và phối hợp hoạt động trong suốt 9 năm qua còn tham gia xây dựng và triển khai các dự án về hỗ trợ người dân giảm thiểu sử dụng chất có hại cho sức khỏe. Hay hoạt động nâng cao nhận thức của người dân về nguy cơ của các chất có hại, thực hành lối sống lành mạnh, tăng cường thể chất người Việt Nam, góp phần vào công cuộc nâng cao sức khỏe toàn diện cho mọi người - Health for All.

Thế Đan