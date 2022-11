Hành trình thành ông lớn ngành máy nước nóng của Ariston

Ariston khởi đầu tại Italy năm 1930, đến nay có mặt tại 150 quốc gia với hàng chục danh mục sản phẩm, nổi bật trong lĩnh vực gia nhiệt và năng lượng.

90 năm tạo dấu ấn trên toàn cầu

Từ một thương hiệu mới mẻ, hãng vươn lên dẫn đầu thị trường Italy vào những năm 1960, dần mở rộng toàn châu Âu. Đến năm 1980, tập đoàn phát triển đến châu Á, xây dựng nhà máy đầu tiên tại Trung Quốc. Ariston hiện có 25 trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm, 23 nhà máy đặt tại 14 quốc gia và mạng lưới phân phối phủ khắp 150 quốc gia toàn thế giới. Mỗi năm, đơn vị liên tục ra mắt sản phẩm mới, thể hiện tâm huyết, ưu thế công nghệ, dẫn đầu trong ngành gia nhiệt toàn cầu.

Với người dùng Việt Nam, chiếc máy nước nóng Ariston đầu tiên xuất hiện từ năm 1988, dần trở thành sản phẩm gia dụng không thể thiếu của mỗi gia đình. Đến năm 1995, hãng chính thức đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam, mang đến trải nghiệm tối ưu cho thị trường Việt. Ngoài văn phòng, tập đoàn còn đầu tư gần 18 triệu USD để xây dựng nhà máy tại Bắc Ninh. Đây là nhà máy lớn thứ hai của hãng tại châu Á, cung cấp cho thị trường Việt Nam cũng như "đầu cầu" xuất khẩu toàn khu vực Đông Nam Á với sản lượng hàng triệu sản phẩm mỗi năm.

Trụ sở Ariston tại Italy. Ảnh: Ariston

Đến nay, công ty đã có trụ sở tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM. Hãng có hơn 10.000 của hàng phân phối, hệ thống chăm sóc khách hàng phủ rộng toàn quốc để giải quyết nhu cầu người dùng mọi lúc, mọi nơi. Nối tiếp hành trình 30 năm phát triển, năm qua, Ariston Việt Nam thực hiện bước chuyển mình để mở rộng lĩnh vực kinh doanh B2B. Danh mục sản phẩm cũng mở rộng, nâng cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng nhằm mang đến những trải nghiệm tốt hơn.

"Chuyên gia" của lĩnh vực gia nhiệt

Trong bối cảnh thị trường nhiều cạnh tranh, Ariston vẫn giữ vị thế là một trong những đơn vị hàng đầu lĩnh vực gia nhiệt. Điều này đến từ ba chiến lược: nghiên cứu, ứng dụng loạt công nghệ tiên tiến nhằm đảm bảo tiện nghi, sự thoải mái của người dùng; năng lượng hiệu quả và bảo vệ môi trường.

Đại diện hãng cho biết, một trong những yếu tố được chú trọng nhất là nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Toàn thế giới có 25 trung tâm nghiên cứu hiện đại, liên tục phát minh và ứng dụng công nghệ mới nhất vào hệ sinh thái Ariston với đa dạng danh mục gồm máy sưởi, máy làm nóng nước, máy điều hòa với các nguồn năng lượng đa dạng (điện, ga, bơm nhiệt, năng lượng mặt trời).

Không chỉ chịu trách nhiệm về sản phẩm, Ariston còn sản xuất và hiểu rõ về từng linh kiện. Đơn cử các bộ phận: thanh đốt, bộ cảm biến nhiệt - những thành phần rất quan trọng trong mỗi chiếc máy nước nóng. Nhờ vậy, mỗi sản phẩm đến tay người dùng đều đảm bảo độ bền và an toàn, chất lượng tối ưu.

Trong nhóm sản phẩm, tại Việt Nam, hãng cung cấp nhiều lựa chọn máy nước nóng, bao gồm máy trực tiếp, gián tiếp, năng lượng mặt trời, máy bơm nhiệt. Thiết bị có đa dạng dung tích, mẫu mã, phù hợp với nhiều điều kiện lắp đặt cũng như nhu cầu khác nhau của từng khu vực.

Bên cạnh chất lượng, nhà sản xuất còn chú trọng đến yếu tố thiết kế, thể hiện sự nghiêm túc và đầu tư trong từng sản phẩm. Theo đó, Ariston kết hợp cùng Umberto Palermo - nhà thiết kế người Italy nổi tiếng với các thiết kế siêu xe để giúp mẫu máy nước nóng có vẻ ngoài hiện đại, tinh tế, tăng tính thẩm mỹ cho không gian nhà ở.

Nỗ lực cập nhật xu hướng công nghệ

Đại diện Ariston nhấn mạnh, tập đoàn là một trong những thương hiệu năng động nhất về việc nghiên cứu và ra mắt công nghệ mới, tiên phong giới thiệu công nghệ đến người dùng.

Lấy ví dụ, dòng máy gián tiếp có nhiều công nghệ hiện đại như vi mạch chủ động kiểm soát an toàn 3D, tự động rà soát tất cả bộ phận trong bình nước nóng trước và trong khi hoạt động. Nếu phát hiện ra các dấu hiệu bất thường, máy sẽ ngưng hoạt động, tự động báo lỗi trên màn hình hiển thị và ngắt nguồn khi cần thiết. Tính năng nổi bật khác là kết nối với Wi-Fi trong nhà đễ hỗ bật, tắt máy từ xa, chủ động kiểm soát và điều chỉnh nhiệt độ mong muốn qua điện thoại. Đi kèm là công nghệ Eco Evo có khả năng ghi nhớ thói quen sử dụng hàng ngày của người dùng, chủ động đề xuất nhiệt độ đun phù hợp giúp tiết kiệm điện năng. Về độ bền, máy dùng thanh đốt 100% titan giúp tăng hiệu quả làm nóng, kéo dài tuổi thọ linh kiện.

Trong dải sản phẩm, hoạt động mới nhất của đơn vị là tái tung dòng máy nước nóng trực tiếp Aures thế hệ 2.0, mang nhiều công nghệ mới hướng tới người dùng. An toàn là tính năng gần như quan trọng nhất trên sản phẩm kết hợp điện và nước. Đảm bảo yêu cầu này, hãng có nhiều trang bị nhằm tăng sự an toàn khi sử dụng. Các trang bị cơ bản như cầu dao chống giật ELCB, mạch điện phủ bảo vệ chống nước. Nâng cấp hơn, dòng sản phẩm mới có thêm hệ thống chủ động rà soát an toàn Safety Check kết hợp đèn báo trên mặt máy. Máy còn có công nghệ Residual Heat giúp chống bỏng thông minh và ổn định nhiệt độ, chống sốc nhiệt. Sản phẩm giúp tiết kiệm điện và nước nhờ khả năng làm nóng nhanh cùng công nghệ Eco. Theo thử nghiệm của hãng, máy giúp tiết kiệm 22% điện năng nhờ chu kỳ đun thông minh.

Máy đi kèm bơm trợ lực êm ái, âm thanh khi vận hành chỉ ở mức 38 dB (tương đương giọng nói thì thầm). Đại diện hãng nhấn mạnh, đây là một trong những con số thấp nhất thị trường. Phiên bản cao cấp còn có màn hình LED, dễ dàng kiểm soát nhiệt độ trong khi sử dụng.

Nhờ các công nghệ này, máy trực tiếp Aures 2.0 Top vừa nhận giải "Máy nước nóng trực tiếp được yêu thích nhất" số thứ sáu (26/9 đến 6/10) tại Tech Awards 2022.

Ở nhóm máy nước nóng bơm nhiệt, hãng cung cấp dòng dân dụng lẫn công nghiệp. Sản phẩm thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng nhưng vẫn mang lại hiệu quả làm nóng tối ưu trong thời gian ngắn. Theo thử nghiệm, thiết bị tiết kiệm 80% năng lượng so với máy nước nóng truyền thống. Sản phẩm trang bị đa dạng chế độ làm việc, đáp ứng nhiều nhu cầu người dùng.

Lựa chọn khác từ Ariston là máy năng lượng mặt trời, nổi bật với công nghệ HDI - lớp cách nhiệt mật độ cao giữ nước nóng đến 72 giờ. Thiết bị có khung chân siêu bền, tấm thu nhiệt nhập khẩu từ Italy với độ bền cao. Bình chứa tráng men titan không mối hàn, chịu được áp suất lên tới 6 bar.

Nhà máy với cơ sở vật chất, dây chuyền hiện đại. Ảnh: Ariston

Với tất cả danh mục sản phẩm kể trên, hãng đều cung cấp đầy đủ thiết bị, phụ kiện lắp đặt, tạo sự thuận tiện cho người dùng. Đại diện hãng cho biết, nhờ nỗ lực cải tiến công nghệ và dịch vụ, Ariston vẫn duy trì vị trí dẫn đầu trong thị trường máy nước nóng.

Minh Tú