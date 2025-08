Hành trình thần kỳ của cậu bé nặng 300 gram

MỹTrong căn nhà nhỏ ở Ankeny, bang Iowa, vợ chồng Mollie vừa tổ chức sinh nhật đầu tiên cho Nash Keen, cậu bé chỉ nặng 300 gram khi chào đời, tưởng sẽ không thể sống nổi.

Ngày 5/7, chiếc bánh sinh nhật phủ đầy kem tươi được bác sĩ đặc cách cho bé Nash Keen nếm thử. Cậu bé còn nhận hàng chục món quà từ người thân và bạn bè gồm 70 bộ quần áo, đồ chơi và cả một ''núi" tã giấy.

Bữa tiệc không hoành tráng, nhưng chứa đựng niềm vui lớn của một gia đình từng đối mặt với nguy cơ mất con chỉ vài giờ sau sinh.

"Cảm giác thật khó tin. Một năm trước, chúng tôi không biết liệu mình có cơ hội làm sinh nhật đầu tiên cho con hay không", Mollie nói. "Nhưng hôm nay, chúng tôi không chỉ có một buổi tiệc mà còn có cả một phép màu".

Nash trong lòng mẹ khi mới chào đời. Ảnh: guinnessworldrecords

Nash Keen chào đời ngày 5/7/2024 tại trung tâm Chăm sóc sức khỏe ĐH Iowa, khi mới 21 tuần tuổi thai, sớm hơn 133 ngày so với chuẩn của một thai kỳ bình thường. Bé nặng vỏn vẹn 285 gram, dài chỉ 24 cm, nhỏ hơn cả một quả bưởi.

Cậu bé được ghi nhận là em bé sinh non nhất thế giới còn sống, theo tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới (GWR).

Tiến sĩ Amy Stanford, bác sĩ sơ sinh trực tiếp hồi sức cho Nash, gọi đó là một ca nghẹt thở. "Sinh non ở tuần 21 là ranh giới giữa điều có thể và không thể", bà nói. "Chúng tôi theo dõi từng phút, từng giờ, bởi mỗi giây đều có thể tạo nên khác biệt sinh tử".

Patrick McNamara, giám đốc khoa sơ sinh tại Bệnh viện Nhi Stead Family thuộc Đại học Iowa cho biết đã nói với bố mẹ cậu bé "thế giới chưa từng ghi nhận đứa trẻ nào sinh ở 21 tuần tuổi có thể sống sót''. 'Tuy nhiên, chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể trong khả năng của mình", vị này nói.

Trong khi đội ngũ y tế chiến đấu để giành sự sống cho Nash, cha mẹ cậu trải qua những ngày đầu đầy hỗn loạn. "Mọi thứ mờ mịt. Máy móc, dây dẫn, màn hình và hàng loạt thuật ngữ y khoa mà chúng tôi chưa từng nghe qua. Nhưng ngay cả giữa cơn bão ấy, chúng tôi vẫn thấy được một tia sức mạnh nơi con", Mollie kể.

Ba tuần sau sinh, lần đầu tiên Mollie được bế Nash. "Nó bé đến mức tôi gần như không cảm nhận được hơi ấm của con trên ngực mình", cô nhớ lại. "Tôi rất lo lắng, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, mọi lo sợ đều tan biến. Chỉ còn tình yêu, sự kết nối và hy vọng".

Sáu tháng đầu đời của Nash gắn liền với phòng chăm sóc đặc biệt sơ sinh (NICU) cấp độ IV, một trong những nơi tiên tiến nhất nước Mỹ.

Bé trải qua hàng chục cuộc điều trị đặc biệt, thở máy liên tục, và được nuôi ăn qua ống thông. Đầu tháng 1/2025, Nash đủ điều kiện xuất viện, một cột mốc quan trọng được cả gia đình và bệnh viện ăn mừng.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được lái xe đưa con về nhà. Nhưng ngày đó đến và chúng tôi khóc vì hạnh phúc", Randall, bố của Nash, xúc động nhớ lại.

Hiện tại, bé Nash đã biết cười, hóng chuyện, phản ứng với đồ chơi và các liệu pháp trị liệu hàng ngày. Dù vẫn phải dùng oxy, ống thông dạ dày và máy trợ thính do mất thính lực nhẹ, nhưng theo đánh giá của bác sĩ, cậu bé đang phục hồi tốt.

Mỗi tuần, vợ chồng Keen đưa con tới nhà trẻ chuyên biệt để tiếp tục trị liệu vận động và ngôn ngữ. Các bác sĩ tại trung tâm Y tế Iowa vẫn đồng hành cùng bé thông qua các đợt kiểm tra định kỳ.

"Nhìn thấy con lớn lên khỏe mạnh là phần thưởng lớn nhất cho mọi nỗ lực của chúng tôi", bác sĩ Stanford chia sẻ. "Nash không chỉ là một kỷ lục, mà còn là minh chứng cho sự tiến bộ của y học, tinh thần đồng đội và sức mạnh của niềm tin".

Cậu bé Nash đón sinh nhật một tuổi. Ảnh: guinnessworldrecords

Trong suốt một năm qua, câu chuyện của Nash lan tỏa khắp cộng đồng và mạng xã hội Mỹ. Người dân địa phương gọi bé là "Potato" (Khoai tây) biệt danh đáng yêu mà cha mẹ đặt từ ngày đầu.

Hàng trăm lá thư, thiệp chúc mừng và những món quà từ cả người quen lẫn người lạ được gửi đến gia đình Keen như một lời chúc cho "em bé kỳ tích".

Dù không muốn trở thành tâm điểm, vợ chồng Keen vẫn quyết định chia sẻ hành trình của con với truyền thông. "Chúng tôi muốn mang lại hy vọng cho những gia đình khác đang đối mặt với khó khăn y tế. Chúng tôi không thể im lặng khi biết rằng có những người cần biết rằng điều không tưởng vẫn có thể xảy ra", Mollie nói.

Nash là em bé phá kỷ lục sinh non của thế giới, vượt kỷ lục cũ chỉ một ngày. Trước đó, bé Curtis Zy-Keith Means sinh non 132 ngày vào năm 2020. Xa hơn, bé Richard Hutchinson giữ kỷ lục sinh non 131 ngày cũng trong năm đó.

Kỷ lục sinh non tập thể cũng vừa được ghi nhận vào tháng 5/2025, khi bốn em bé nhà Bryant chào đời ở tuần 23, sớm 115 ngày, trở thành ca sinh tư sớm nhất còn sống.

Còn với gia đình Keen, mỗi ngày trôi qua cùng Nash đều là một cột mốc. "Con vẫn chỉ là một cậu bé ngọt ngào, ngốc nghếch và mạnh mẽ", Mollie mỉm cười.

"Chúng tôi muốn thế giới thấy ánh sáng của con, nhưng hơn hết, chúng tôi muốn con lớn lên trong tình yêu thương, niềm vui và một cuộc sống bình thường nhất có thể".

Nhật Minh (Theo Guinnessworldrecords/foxnews)