Hành trình Techcombank vươn tầm khu vực

Thăng hạng 7 bậc, Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vào Top 5 thương hiệu Việt Nam giá trị nhất trong Top ASEAN 500 của Brand Finance.

Vừa qua, tại Singapore, diễn đàn "Thương hiệu châu Á 2025" do Brand Finance chủ trì đã diễn ra với chủ đề "The Brand Frontier: Asia’s Rise to Global Dominance" (Thương hiệu tiên phong: sự vươn mình của châu Á trên vị thế toàn cầu). Sự kiện quy tụ hơn 160 nhà lãnh đạo đến từ các nền kinh tế hàng đầu khu vực, đại diện cho những thương hiệu lớn trong nhiều lĩnh vực của Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Singapore, Indonesia, Việt Nam...

Đại diện Ngân hàng Techcombank (áo đỏ) tại diễn đàn "Thương hiệu châu Á 2025". Ảnh: Techcombank

Techcombank đại diện ngành ngân hàng Việt Nam tham gia phiên trao đổi tại diễn đàn với chủ đề "Xây dựng thương hiệu châu Á - từ bản sắc văn hóa đến vị thế toàn cầu". Bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc khối Marketing đã chia sẻ câu chuyện về hành trình xây dựng nội lực cho thương hiệu dựa trên giá trị văn hóa bản địa và cách chuyển hóa giá trị đó thành lợi thế cạnh tranh toàn cầu.

Trong khuôn khổ sự kiện, ngân hàng cũng được vinh danh Top 5 thương hiệu Việt Nam giá trị nhất trong bảng xếp hạng ASEAN 500, với giá trị thương hiệu (Brand value) đạt 1,6 tỷ USD, chỉ số sức mạnh thương hiệu (Brand Strength Index - BSI) đạt 83,7 điểm - thuộc nhóm "rất mạnh" theo tiêu chuẩn Brand Finance. Chỉ số sức khỏe thương hiệu - BEI (theo NielsenIQ) cũng ghi nhận ngân hàng ở vị trí dẫn đầu. Ngay trong quý III năm nay, Techcombank cũng là ngân hàng có chỉ số sức khỏe thương hiệu cao nhất và ngân hàng được nhiều người yêu thích nhất. Đây cũng là Ngân hàng số 1 tại Việt Nam trong bảng xếp hạng "Ngân hàng tốt nhất thế giới 2025" do Tạp chí Forbes bình chọn.

"Cùng với những thương hiệu hàng đầu châu Á như BDO, Shell group, OCBC, ICBC... đang vươn lên nhanh chóng trên bản đồ thế giới, hành trình của Techcombank dần chứng minh thương hiệu Việt có thể tự chủ, tận dụng thế mạnh khác biệt, tạo sức ảnh hưởng để từng bước vươn tầm khu vực", đại diện doanh nghiệp nhận định.

Phương châm "khách hàng là trọng tâm"

Với tầm nhìn "Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống", bí quyết đằng sau thành tích của thương hiệu là phương châm "khách hàng là trọng tâm" được nhất quán trong mọi quyết định, nhằm mang lại giá trị tốt hơn cho khách hàng, người dân và cộng đồng.

Kết thúc năm 2024, tăng trưởng thu nhập hoạt động (TOI) đạt mức tăng mạnh mẽ 17,3%, và lợi nhuận trước thuế đạt 20,3%. Cùng với đó là sự nghiên cứu kỹ dựa trên dữ liệu để ra đời các sản phẩm dịch vụ tiên phong, được đông đảo khách hàng ủng hộ như Techcombank Sinh lời tự động, chương trình Khách hàng thân thiết và các giải pháp mới dành cho nhà bán lẻ và hộ kinh doanh (merchant), giúp nhà băng thu hút được tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) ở mức cao kỷ lục 40,9%, nhờ đó duy trì chi phí vốn cạnh tranh cho ngân hàng so với các đối thủ khác trên thị trường.

Mới đây, nhà băng cũng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt 23,4 nghìn tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ - dẫn đầu nhóm ngân hàng tư nhân. Trong đó, lợi nhuận trước thuế quý III đạt 8,3 nghìn tỷ đồng, tăng 14,4%, là mức lợi nhuận trước thuế theo quý cao nhất từ trước tới nay của ngân hàng. Tỷ lệ CASA tiếp tục dẫn đầu ngành, cùng các chỉ số hiệu quả hoạt động đều vượt kỳ vọng trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức.

Trước đó nhà băng cũng được đưa vào rổ chỉ số VNSI20 - top 20 doanh nghiệp có điểm ESG cao nhất trong rổ chỉ số bền vững của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), góp phần khẳng định cam kết về phát triển bền vững và quản trị doanh nghiệp xuất sắc.

Ngân hàng sở hữu được đội ngũ nhân sự chất lượng cao cả trong nước trong quốc tế. Ảnh: Techcombank

Ba trụ cột dữ liệu, số hóa và nhân tài

Tại "Hội nghị nhà đầu tư 2025" vừa diễn ra ở TP HCM, ông Jens Lottner - CEO Techcombank đại diện nhóm ngành ngân hàng, đã chia sẻ cùng gần 150 nhà đầu tư trên thế giới về triển vọng tăng trưởng ngành, vai trò song hành của Techcombank cùng Chính phủ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đóng góp dài hạn cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, qua đó thu hút thêm dòng vốn chất lượng từ quốc tế.

Về nhân tài, CEO Jens cho rằng, yếu tố cốt lõi đầu tiên là con người. Ngân hàng đã xây dựng và sở hữu được đội ngũ nhân sự chất lượng cao cả trong nước trong quốc tế. Về số hóa, ông chia sẻ Techcombank đầu tư mạnh cho công nghệ và ưu tiên theo đuổi chiến lược điện toán đám mây (cloud-first). Hiện 60% hạ tầng công nghệ của ngân hàng đã chuyển lên "đám mây". Nhờ đó, ngân hàng có thể mở rộng quy mô mà không cần tăng nhân sự vận hành, giúp số lượng khách hàng tăng 2,5 lần trong 5 năm qua với chi phí cận biên tối ưu.

Về dữ liệu, với hơn 8 tỷ điểm dữ liệu khách hàng được xử lý mỗi ngày nhờ vị thế là một trong những ngân hàng có lượng giao dịch lớn nhất, nhà băng xây dựng hồ sơ chi tiết cho từng khách hàng với khoảng 12.000 đặc điểm. Dữ liệu này được sử dụng trong các mô hình CRM và marketing kỹ thuật số, giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.

Chiến dịch tiếp thị bài bản

Từ những chiến dịch tiếp thị cho sản phẩm, dịch vụ, đến các chiến dịch thương hiệu đều được đầu tư bài bản, nhằm "chạm" tới mọi phân khúc khách hàng. Những chiến dịch này khi đến với cộng đồng đều dựa trên những nghiên cứu tỉ mỉ từ cá tính của người Việt, văn hóa Việt, đến cảm hứng sáng tạo kết hợp công nghệ số tiên phong, tạo nên bản sắc riêng.

Đơn cử, giải chạy Marathon hàng năm tại Hà Nội và TP HCM, Techcombank đã gần một thập kỷ đồng hành tổ chức, thu hút hàng trăm nghìn người tham gia. Trong hai năm liên tiếp 2024-2025, Techcombank giành giải vàng "Sáng tạo tiếp thị đa kênh" (Innovation in Cross-Media Marketing) cùng hai giải bạc cho chiến dịch phát triển thương hiệu và đội ngũ marketing xuất sắc do APAC Stevie Awards 2025 – một trong những giải thưởng danh giá về đổi mới trong kinh doanh và tiếp thị trao tặng.

Chia sẻ tại diễn đàn "Thương hiệu châu Á 2025", bà Thái Minh Diễm Tú, cho biết Chính phủ Việt Nam đang tạo điều kiện cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững, qua đó hỗ trợ năng lực cạnh tranh của thương hiệu Việt. Bà cho rằng Techcombank tận dụng bản sắc văn hóa và tinh thần Việt Nam để củng cố sức mạnh thương hiệu, hướng đến mở rộng quốc tế và mang lại giá trị cho khách hàng và cộng đồng.

Thế Đan