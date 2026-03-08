Hành trình tạo dấu ấn tiên phong của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo

Ngoài những quyết định chiến lược tạo bước ngoặt cho doanh nghiệp, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo còn được xem là người truyền cảm hứng cho thế hệ phụ nữ bởi tinh thần dấn thân, sáng tạo.

Anh hùng lao động Nguyễn Thị Phương Thảo là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á. Tại nhiều sự kiện lớn trong nước và quốc tế, bà luôn diện áo dài như cách thể hiện vẻ đẹp Việt Nam ra thế giới.

Tinh thần dám làm, dám khác biệt

Khởi nghiệp từ khi còn là du học sinh, bà Thảo bắt đầu hành trình kinh doanh với tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm và dám khác biệt. Tên tuổi của bà gắn liền với Vietjet - hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Việt Nam, mô hình hàng không khác biệt so với các hãng truyền thống.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á. Ảnh: Tài Nguyễn

Sự ra đời của Vietjet đã mở ra một chương mới cho ngành hàng không Việt Nam: hàng triệu người dân lần đầu tiên có cơ hội bay với chi phí hợp lý, đồng thời tiếp cận những dịch vụ hàng không hiện đại.

Suốt nhiều năm qua, một trong những định hướng lớn của Vietjet là mở rộng quy mô đội bay để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng. Tại Singapore Airshow 2026 diễn ra ngày 3-8/2, hãng ký kết các thỏa thuận hợp tác trị giá hơn 6,1 tỷ USD liên quan đến động cơ và tài chính hàng không. Đây là bước chuẩn bị cho giai đoạn mở rộng mạng bay quốc tế, đặc biệt tại châu Âu, Mỹ cũng như khu vực châu Á - Thái Bình Dương, khi nhu cầu du lịch và giao thương đang tăng nhanh. Chiến lược này giúp Vietjet tăng tần suất khai thác, mở thêm nhiều tuyến quốc tế, đồng thời mở rộng toàn cầu cùng sự phát triển của các thành viên Vietjet Thái Lan và Vietjet Qazaqstan.

Tại Singapore Airshow, Vietjet cùng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC - HCMC) công bố sáng kiến Trung tâm Tài chính Hàng không châu Á - Thái Bình Dương (AAFH). Mục tiêu là hình thành hệ sinh thái tài chính chuyên biệt cho ngành hàng không, bao gồm tài chính hàng không, bảo hiểm, ngân hàng, leasing máy bay, đầu tư và đào tạo nhân lực.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo, trung tâm này sẽ giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời thu hút các tập đoàn lớn như Airbus, Boeing, các tổ chức leasing và quỹ đầu tư quốc tế tham gia, đưa TP HCM trở thành trung tâm tài chính hàng không tương tự Singapore hay Dublin.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo (áo dài vàng) cùng thực hiện nghi thức công bố Trung tâm Tài chính Hàng không châu Á - Thái Bình Dương tại Singapore Airshow 2026. Ảnh: Tài Nguyễn

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số

Vietjet chú trọng ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả. Hãng đã tiên phong chuyển đổi từ vé giấy sang vé điện tử, triển khai hệ thống kiosk check-in, tối ưu điều hành khai thác... Những sáng kiến này không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn góp phần cải thiện năng lực của toàn bộ hệ sinh thái hàng không, từ sân bay, điều hành bay đến dịch vụ mặt đất.

Chuyên gia đánh giá, công nghệ là yếu tố then chốt giúp Vietjet hoạt động hiệu quả, tối ưu các nguồn lực. Đây là nền tảng cho mô hình hàng không thế hệ mới, đồng thời phù hợp với xu hướng chuyển đổi số toàn cầu.

Trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, với vai trò nhà đầu tư chiến lược và Phó Chủ tịch Thường trực HDBank, bà đã đồng hành cùng sự phát triển của ngân hàng, đưa tổng tài sản lên gần 1 triệu tỷ đồng.

Năm 2025, việc tiếp nhận và tái cấu trúc Ngân hàng Đông Á thành Vikki Digital Bank, một mô hình ngân hàng số thế hệ mới, đánh dấu bước hồi sinh hiệu quả, góp phần đảm bảo an toàn hệ thống tài chính và quyền lợi của người dân.

Bên cạnh đó, bà cũng được biết đến với nhiều sáng kiến công nghệ và phát triển thị trường như nền tảng Việt Nam Khỏe mạnh hay sáng kiến HOSE 100 giải quyết tình trạng nghẽn lệnh của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo gặp Chủ tịch NYSE tại New York ngày 22/9/2025. Ảnh: Tài Nguyễn

Mang hình ảnh Việt Nam ra thế giới

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo còn tham gia định hướng nhiều sáng kiến liên quan đến ngân hàng, nền tảng công nghệ và thị trường vốn, tạo sự liên kết đa ngành. Theo bà, cách tiếp cận này phản ánh xu hướng của các tập đoàn hàng không quốc tế, trong đó doanh nghiệp không chỉ vận chuyển hành khách mà còn tham gia sâu vào logistics, tài chính và công nghệ.

Bên cạnh đó, bà cũng thường xuyên xuất hiện tại các diễn đàn kinh tế quốc tế, các sàn giao dịch lớn như New York hay London nhằm đưa thương hiệu Vietjet và doanh nghiệp Việt ra thị trường toàn cầu. Việc kết nối với các tổ chức tài chính, nhà sản xuất máy bay và quỹ đầu tư quốc tế giúp Vietjet mở rộng nguồn lực phát triển, đồng thời nâng cao vị thế của doanh nghiệp trong ngành hàng không thế giới.

Cuối năm 2025, bà Thảo được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, ghi nhận hơn ba thập kỷ hoạt động không ngừng với những đóng góp đặc biệt cho đất nước. Với bà, danh hiệu này không phải là phần thưởng của riêng cá nhân, mà là sự ghi nhận cho tinh thần dấn thân và khát vọng phụng sự.

Văn Hà