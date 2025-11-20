Hành trình số hóa bệnh viện của Viettel Solutions

Viettel Solutions đẩy mạnh chuyển đổi số bệnh viện với các nền tảng quản lý, lưu trữ… giúp tối ưu vận hành, giảm tải cho nhân viên y tế và nâng cao trải nghiệm khám chữa bệnh.

Viettel Solutions hiện là một trong những đơn vị tham gia vào quá trình triển khai bệnh án điện tử (EMR) trên phạm vi toàn quốc. Doanh nghiệp ngoài đáp ứng yêu cầu đặc thù của các bệnh viện trong quá trình chuyển đổi số còn đặt nền móng hướng tới mô hình bệnh viện thông minh với khả năng làm chủ công nghệ và phương thức triển khai quy củ.

Năng lực triển khai và làm chủ công nghệ

Đến nay, khoảng 70% bệnh viện công lập đã hoàn tất triển khai bệnh án điện. Tại các địa phương như Gia Lai, Hòa Bình, Viettel Solutions đã đồng hành trong việc đưa bệnh án điện tử vào vận hành, giúp hàng triệu lượt khám chữa bệnh mỗi năm được ghi nhận và lưu trữ an toàn. Tốc độ triển khai tăng lên nhờ sự kết hợp giữa năng lực công nghệ, mô hình triển khai linh hoạt và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ Viettel.

Để đáp ứng khối lượng công việc lớn tại nhiều cơ sở y tế cùng lúc, đơn vị đã huy động lực lượng kỹ thuật trên toàn quốc, chia thành các nhóm phụ trách từng bệnh viện. Mỗi nhóm có các nhân sự chủ chốt. Công việc được chia nhỏ để đảm bảo tiến độ, đồng thời tạo điều kiện đào tạo nhanh các nhân sự mới để tham gia hỗ trợ.

Viettel còn đồng hành với các y, bác sĩ giải đáp thắc mắc và hỗ trợ trong quá trình triển khai bệnh án điện tử, hướng tới chuyển đổi số mạnh mẽ trong các cơ sở y tế. Ảnh: Nguyễn Long

Bên cạnh triển khai phần mềm, đội ngũ Viettel đồng hành cùng y, bác sĩ trong quá trình vận hành, giải đáp thắc mắc, xử lý sự cố và hướng dẫn trực tiếp tại từng khoa phòng. Cùng với đó, đơn vị tập trung xử lý các vấn đề hạ tầng công nghệ thông tin vốn là điểm nghẽn phổ biến tại cơ sở y tế như máy cũ, đường truyền yếu, wifi không ổn định... Việc khảo sát và nâng cấp được thực hiện đồng bộ để đảm bảo hệ thống hoạt động trơn tru sau khi triển khai EMR.

Về công nghệ, Viettel Solutions chủ động phát triển các mô hình EMR phù hợp từng nhóm bệnh viện. Với các bệnh viện quy mô lớn, doanh nghiệp triển khai mô hình Enterprise EMR - từng được áp dụng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Với bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, mô hình "Ready-to-Use EMR" giúp rút ngắn thời gian triển khai, chuẩn hóa quy trình và tối ưu chi phí.

Nhờ hệ thống giải pháp đa dạng và khả năng làm chủ công nghệ, Viettel Solutions đã triển khai bệnh án điện tử cho hơn 200 bệnh viện trên toàn quốc.

"Sau giai đoạn này, 100% cơ sở y tế sẽ đưa hồ sơ bệnh án điện tử vào sử dụng, giúp tiết kiệm chi phí vận hành và nâng cao năng lực quản trị. Người dân được đặt ở vị trí trung tâm trong hoạt động khám chữa bệnh", ông Nguyễn Việt Anh, Giám đốc Trung tâm Khách hàng Y tế - Giáo dục, Viettel Solutions, cho biết.

Từ bệnh án điện tử đến nền tảng bệnh viện thông minh

Trong chuyển đổi số ngành y tế, bệnh án điện tử không chỉ thay thế hồ sơ giấy bằng dữ liệu số mà còn định hình cách vận hành của bệnh viện theo hướng tập trung vào người bệnh. Khi thông tin y tế được chuẩn hóa và liên thông, quá trình điều trị được thống nhất, giảm phụ thuộc vào thủ tục hành chính.

Việc triển khai bệnh án điện tử trở thành nền tảng để ứng dụng các công nghệ mới vào hoạt động khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế cũng như đặt nền móng cho mô hình bệnh viện thông minh. Ảnh: Nguyễn Long

Bệnh án điện tử hướng tới mục tiêu 100% cơ sở y tế vận hành trên nền tảng số, nhờ đó nhiều quy trình khám chữa bệnh có thể tối ưu hóa. Quy trình tiếp đón, chỉ định, lưu trữ và thanh toán được tự động hóa, rút ngắn thời gian và giảm tải cho nhân viên y tế. Bác sĩ có thêm thời gian dành cho chuyên môn thay vì thao tác hành chính.

Bệnh án điện tử cũng hỗ trợ lãnh đạo bệnh viện trong quản lý và giám sát hoạt động chuyên môn. Dữ liệu minh bạch, chuẩn hóa giúp theo dõi chỉ số chất lượng, phát hiện bất thường, ra quyết định điều hành dựa trên dữ liệu thay vì cảm tính.

Một giá trị quan trọng khác nằm ở kho dữ liệu lớn được tích hợp sau khi bệnh án điện tử đi vào vận hành. Đây là nguồn tài nguyên để phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) trong y tế - lĩnh vực Viettel Solutions đang đầu tư chuyên sâu.

Với AI, bác sĩ có thể được hỗ trợ phân tích kết quả cận lâm sàng, dự đoán nguy cơ và đưa ra quyết định điều trị nhanh, chính xác hơn. Người bệnh có thể nhận cảnh báo sớm về nguy cơ sức khỏe hoặc được gợi ý phương án theo dõi phù hợp tình trạng cá nhân. AI cũng giúp chia sẻ tri thức từ bệnh viện tuyến trung ương đến tuyến huyện, góp phần rút ngắn khoảng cách về chất lượng y tế giữa các vùng miền.

Khi triển khai rộng rãi, bệnh án điện tử hình thành hệ thống "thư viện y học điện tử", trong đó thông tin bệnh nhân được bảo mật, lưu trữ lâu dài và sẵn sàng phục vụ nghiên cứu, đào tạo hay các chương trình quản lý bệnh cấp quốc gia. Ngoài ra, theo đại diện Viettel Solutions, bệnh viện thông minh không phải là điểm kết thúc, mà là quá trình phát triển liên tục. Để đạt được mô hình này, bệnh viện cần trải qua nhiều cấp độ: số hóa dữ liệu, liên thông phần mềm, tự động hóa quy trình và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Đơn vị đang tập trung "thông minh hóa" từng lĩnh vực hoạt động của bệnh viện, từ quản lý khám chữa bệnh, điều phối nội viện, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh đến quản trị tài chính. Khi từng hệ thống được kết nối và tự động hóa, bệnh viện có thể vận hành hiệu quả hơn, giảm chi phí và nâng cao chất lượng phục vụ.

Trong tiến trình này, người bệnh là đối tượng hưởng lợi nhiều nhất: giảm thời gian chờ, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, được theo dõi sức khỏe xuyên suốt và an toàn.

Thế Đan