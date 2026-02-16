Hành trình sáng tạo đường hoa xuân 2026 của AGS

AGS triển khai chuỗi đường hoa, hội hoa xuân Bính Ngọ 2026 trên nhiều tỉnh thành, khai thác bản sắc địa phương và biểu tượng linh vật ngựa.

Theo Công ty Cổ phần Sao Tháng Tám Việt Nam (AGS), chuỗi dự án đường hoa, Hội hoa Xuân Tết Bính Ngọ 2026 trải dài từ Bắc vào Nam không theo bất cứ khuôn mẫu nào. Thay vì chỉ tập trung vào trang trí, đơn vị tìm cách lý giải người dân đón Tết ra sao, yếu tố nào làm nên bản sắc, từ đó hình thành ý tưởng thiết kế.

AGS cho biết Tết ở mỗi địa phương đều mang dáng hình khác nhau: nơi thể hiện nhịp sống đô thị hiện đại, chốn cố đô trầm lắng, miền sông nước hiền hòa, hay phố biển phóng khoáng... Tất cả tạo nên những "văn hóa Tết" riêng biệt. Từ đó, việc sáng tạo không gian lễ hội không còn là trang trí thế nào cho đẹp, mà trở thành câu chuyện Tết gắn liền k‎‎ý ức và định hướng của từng vùng.

Hình ảnh Đường hoa Home Hanoi Xuan 2026 do AGS thiết kế và thi công tại KĐT Mailand, Hà Nội. Ảnh: AGS

Triết lý "mỗi vùng đất, một câu chuyện Tết" trở thành cách tiếp cận và lên ‎ý tưởng thiết kế của AGS xuyên suốt từ những bước đầu tiên. Theo đại diện đơn vị, trong suy nghĩ của phần lớn công chúng, đường hoa xuân thường gắn với những hình ảnh rực rỡ, linh vật năm mới, hoa tươi và ánh sáng. Với AGS, mỗi công trình lễ hội ngoài mang tinh thần năm mới còn phải được kể bằng ngôn ngữ văn hóa, đời sống và nhịp thở của địa phương đó.

"Chúng tôi đã nhìn lại lịch sử của vùng đất, tìm đến các tài liệu chuyên môn và trực tiếp trao đổi với các học giả nghiên cứu văn hóa cùng nghệ nhân địa phương, từ đó chắt lọc những chất liệu chân thực nhất để đưa vào thiết kế", chị Phi Ngọc Linh, Giám đốc Sáng tạo AGS cho biết.

Cụ thể, tại Huế, linh vực mang cảm giác nhẹ nhàng của vùng đất Cố đô, được thể hiện bởi bố cục mềm mại, tôn vinh chiều sâu lịch sử và bản sắc. Những chi tiết tạo hình không phô trương, nhưng đủ để người xem cảm nhận nét cổ kính trong dòng chảy hiện đại.

Trong ảnh là linh vật ngựa Tết ở Cố đô Huế. Hình tượng linh vật Bính Ngọ được AGS xây dựng gắn với không gian và tinh thần của từng vùng đất. Ảnh: AGS

Trong khi đó, tại đường hoa Nguyễn Huệ (TP HCM), câu chuyện Tết lại mang nhịp điệu khác biệt. Tinh thần "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình" được xây dựng từ đời sống đô thị sôi động, nơi nhiều dòng chảy văn hóa giao thoa. Những chi tiết thiết kế phản ánh khát vọng phát triển, tinh thần tiên phong và vai trò của thành phố như một trung tâm kinh tế – văn hóa lớn của khu vực.

Sau giai đoạn ý tưởng là quá trình hoàn thiện bản vẽ, chuẩn bị thi công. Đi kèm là nhiều vòng điều chỉnh để dung hòa nghệ thuật, kỹ thuật và trải nghiệm tham quan cho du khách.

Hình ảnh linh vật lấy cảm hứng từ Thánh Gióng với tư thế vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới tại đường hoa Nguyễn Huệ, TP HCM. Ảnh: AGS

Năm Bính Ngọ 2026, hình tượng ngựa trở thành sợi dây liên kết các công trình đường hoa xuân. Trong lịch sử và văn hóa Việt Nam, ngựa là linh vật gắn liền nhiều câu chuyện ý nghĩa. Như trong truyền thuyết Thánh Gióng, hình ảnh ngựa sắt biểu trưng cho sự dũng cảm, tinh thần quật cường, khát khao bảo vệ non sông. Trong khi hình tượng ngựa trong văn hóa cung đình triều Nguyễn lại biểu trưng cho uy quyền, sự bền bỉ và trung thành. Qua dòng chảy dân gian, ngựa còn hiện diện như biểu tượng của sự chăm chỉ, thật thà, kiên trì và không ngừng tiến bước.

Từ nền tảng này, linh vật ngựa Tết được tạo hình khác nhau tùy không gian. Ở đô thị lớn, hình ảnh nhấn mạnh chuyển động mạnh mẽ, tinh thần tiến lên. Tại các khu vực giàu truyền thống, linh vật hòa vào cảnh quan, trở thành một phần của tổng thể văn hóa.

Cùng với thiết kế, AGS ứng dụng công nghệ như flycam định vị mặt bằng, mô phỏng 3D, 2D mapping và trình diễn ánh sáng để tăng tính tương tác. "Mỗi đường hoa, hội hoa xuân là một chương trong cuốn sách Tết đương thời, nơi truyền thống không bị đóng khung mà được tiếp nối bằng ngôn ngữ sáng tạo phù hợp với thời đại, đồng thời giữ gìn bản sắc của từng vùng đất, kiến tạo trải nghiệm gần gũi với đời sống người xem", đại diện AGS nói thêm.

Trước thềm năm mới, nhiều công trình vẫn trong giai đoạn chuẩn bị. Song định hướng của AGS đã dần định hình qua các bản thiết kế, hướng tới một mùa xuân đa dạng về cách thể hiện linh vật trên khắp cả nước.

Đan Minh