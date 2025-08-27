Hành trình phía trước hy vọng có anh làm bạn đồng hành

Em là cô gái 32 tuổi, quê ở Hải Phòng, sống và làm việc tại Hà Nội, công việc ổn định, cuộc sống cũng đủ đầy.

Em biết chăm sóc bản thân, biết lắng nghe và quan tâm đến mọi người xung quanh. Nhưng đến một lúc, em nhận ra: em muốn chia sẻ cuộc sống nhiều màu sắc này với một người, một chàng trai cũng ở trong thời điểm mọi thứ dần yên ổn, một người đặt gia đình ở vị trí ưu tiên. Nhiều lúc em tự hỏi, nếu em không dùng app hẹn hò, không có ai mai mối, thì em sẽ gặp anh ở đâu nhỉ? Trong một quán cà phê quen? Một chiều mưa bất chợt trên phố? Hay là ở chính nơi đây, nơi em viết những dòng chân thành nhất này, để nếu có duyên, anh sẽ đọc được?

Cuộc đời thật ra ngắn lắm anh ạ. Nếu có thể, em mong chúng ta gặp nhau sớm, để còn dành cho nhau những ngày bình yên. Nhưng nếu không có phép màu nào xảy ra, em vẫn sẽ tiếp tục sống tử tế, yêu thương bản thân, chăm sóc gia đình và giữ trái tim mình luôn ấm. Vì đâu phải lúc nào mình cũng có tất cả mọi điều mình muốn, đúng không anh? Nhưng em tin, sống bằng tất cả sự chân thành, thì tình yêu rồi sẽ tìm đến.

Em có một câu "thần chú" nho nhỏ, đúng hơn là một lời nguyện ước: Trên thế gian này đừng có chiến tranh, đừng có dịch bệnh, cũng đừng có thiên tai. Chỉ mong vạn vật đều được sống bình an và hạnh phúc. Dẫu biết chẳng có điều gì là mãi mãi, em chỉ mong mỗi ngày mình sống đều không phải hối tiếc. Hành trình tuổi trẻ của em đã rất đẹp rồi nhưng nếu có anh đồng hành, chắc sẽ trọn vẹn hơn nhiều.

